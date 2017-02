Românca adoptată în SUA care s-a întors acasă şi îşi ţine mama de mână pe patul de moarte. Cele două locuiesc în subsolul unui bloc din Bucureşti

Danielei Florentina Dumitru se numără printre copiii daţi spre adopţie în anii `90. Tânăra a ajuns într-o familie din Statele Unite ale Americii (SUA) şi a avut o copilărie fericită, dar asta nu a împiedicat-o să îşi caute totuşi şi adevărata mamă. Avea 4 luni atunci când a fost dată spre adopţie de către o minoră de 16 ani din Bucureşti, iar regăsirea dintre cele două s-a produs anul trecut, atunci când Daniela a făcut o vizită în România.

Deşi regăsirea dintre Daniela şi mama ei a fost un moment impresionant, şi mai dramatic a fost faptul că, la câteva zile după ce cele două s-au strâns în braţe, mama naturală a aflat că suferă de cancer. De la sfârşitul lunii august 2016, Daniela a rămas în Bucureşti şi îşi veghează mama, căreia medicii nu i-au dat prea multe zile de trăit. Cele două stau acum „locuinţa“ mamei, un subsol de bloc, cu condiţii grele, fără bani de alimente sau pentru medicamente.

Gheorghiţa Dumitru, mama naturală a Danielei, măcinată de o boală cruntă FOTO Ileana Cunnife Băiescu

A găsit-o cu ajutorul Facebook-ului

Ileana Cunniffe Băiescu, o româncă stabilită în Irlanda şi care, prin intermediul unei pagini de Facebook, oferă sprijin copiiilor adoptaţi în străinătate în anii `90 din România, a fost salvarea Danielei.

Întâlnirea cu mama FOTO Ileana Cunnife Băiescu

Ea a ajutat-o să dea de urma celei care a născut-o, după ce autorităţile de la Bucureşti i-au răspuns că mama nu e de găsit. „De fapt, femeia nu mai locuia la adresa din acte. În acea clădire avuseseră domiciliul mai multe familii, iar între timp clădirea s-a demolat. Aşa că femeia nu a mai putut fi localizată. Încercând s-o ajut pe Daniela am apelat la un ONG din România, care ne-a sprijinit în mod voluntat şi, într-un final, a găsit-o pe mamă locuind într-un subsol de bloc, în condiţii greu de imaginat“, povesteşte Ileana Cunniffe Băiescu.

Subsolul în care trăiesc mama şi fiica FOTO Ileana Cunnife Băiescu

Cele două, fiica din America şi mama din Bucureşti, s-au văzut pentru prima dată anul trecut, pe 15 iulie, la o zi după ce Daniela venise din SUA. „A fost foarte emoţionant, aproape şocant pentru mine, era clipa la care am visat mereu. Şi mama şi-a dorit acelaşi lucru, am văzut cum mă priveşte şi câtă dragoste îmi oferă“, spune Daniela. Emoţia reîntâlnirii a fost însă umbrită la scurt timp de starea de sănătate a mamei. Daniela venise la Bucureşti pentru câteva zile, s-a cazat la hotel împreună cu mama şi, înainte să plece, a observat o înrăutăţire bruscă a sănătăţii acesteia.

Încercând s-o salveze, Daniela s-a întors în America pentru a face rost de bani, iar la scurt timp a revenit la Bucureşti. În lunile care au urmat a început calvarul. Mama se simţea din ce în ce mai rău, iar banii pentru tratamente se terminaseră. „Pentru că nu avea bani, într-un final, femeia a fost externată şi trimisă acasă ca să-şi aştepte sfârşitul“, spune Ileana.

Condiţii inumane de trai FOTO Ileana Cunnife Băiescu

Acum, pentru că a epuizat toate variantele pentru a face rost de bani, Daniela apelează la oamenii cu suflet pentru a le sprijini. „Pot ajuta alimente, medicamente sau chiar cazare într-un centru unde femeia să poată fi îngrijită în ultimele clipe ale vieţii. Nu mai au bani nici de mâncare, darămite de tratament. Ne-am dori din suflet ca cineva cu posibilităţi să le întindă o mână de ajutor. În prezent, cele două, împreună cu concubinul mamei, locuiesc în Bucureşti, în sectorul 4, în apropierea staţiei de metrou Timpuri Noi, pe strada Viora, la subsolul unui bloc“, spune Ileana Cunniffe Băiescu.





Femeia, pe patul de suferinţă FOTO Ileana Cunnife Băiescu

Înfiată de o familie din Minneapolis

Povestea Danielei Florentina Dumitru (Gresser, după adopţia în SUA) a început când era bebeluş. La vârsta de 4 luni, mama, Gheorghiţa Dumitru, a dat-o spre adopţie unei familii din America. Pentru că era minoră, avea doar 16 când a născut şi nicio posibilitate materială, femeia s-a gândit că fiica sa va avea altă soartă într-o familie din străinătate. Aşa a şi fost.

Tandreţe FOTO Facebook/Daniela Grasser

Daniela a crescut în Minneapolis, cu doi părinţi adoptivi care au încercat să-i ofere totul. Fata a mers la şcoală, a trăit într-o familie în care nu a dus grija zilei de mâine şi şi-a găsit o slubă ca recepţioner la hotel. Cu 9 ani în urmă, fericirea a fost spulberată de moartea mamei adoptive. La fel ca şi acum, Daniela a trăit coşmarul de a-şi vedea mama cum se stinge. A rămas cu tatăl, în prezent pensionar al sistemului de învăţământ american, şi a decis că e vremea să-şi cunoască mama naturală. „Suferinţa provocată de decesul celei mai dragi persoane din viaţa ei a făcut-o să înceapă demersurile în România. Dorea cu orice preţ să-şi cunoască mama adevărată. Se pare că soarta a fost, din nou, crudă cu ea. Şi aceasta este grav bolnavă, măcinată tot de cancer“, spune Ileana.

Fiica şi mama FOTO Facebook/Daniela Grasser

Cancerul a mai lovit o dată

„Am foarte multe motive pentru care mi-am căutat familia biologică, unul dintre cele mai dureroase este pierderea minunatei mele mame, acum 9 ani. În februarie 2016 am început căutarea familiei mele, am trecut prin lunga procedură oficială a autorităţilor române, dar fără rezultat. După ceva timp Autoritatea Natională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei din Bucureşti m-a informat că nu îmi pot găsi mama, deci a fost o durere copleşitoare pentru mine. Nu după mult timp am găsit pagina de Facebook The Never Forgotten Romanian Children. Mi s-a spus să nu mă dau batută, să rămân pozitivă, pentru că ei vor ramâne lângă mine şi mă vor sprijini. În cele 6 luni de căutări am întâlnit oameni minunaţi, cu suflet, care nu au ezitat să-mi împlinească visul. Am simţit că trebuie să vin în România, să cunosc locurile în care m-am născut, să-mi văd mama, să o simt aproape“, mărturiseşte Daniela.

Daniela, alături de mama bolnavă FOTO Ileana Cunnife Băiescu

Daniela stă în prezent lângă mama ei şi încearcă să-i aline durerile cu vorbe frumoase, pentru că bani de tratament nu mai au. Daniela şi voluntarii paginii de Facebook fac apel la cei care au posibilităţi să le ofere sprijin material pentru ultimele zile din viaţa mamei sau cazare într-un centru unde să-şi trăiască ultimele clipe. „Se speră în intervenţia şi ajutorul instituţiilor publice şi private. Orice ajutor pentru a acoperi nevoile de bază ale acestei familii va însemna din partea Danielei o veşnică recunoştinţă“, spune Ileana. Toţi care care doresc să ajute o pot face prin intermediul paginii de Facebook „The never forgotten children of Romania“ (n.r. – „Copiii niciodată uitaţi ai României“).

Oamenii care întregesc familii

Pagina de Facebook „The Never Forgotten Romanian Children“ este creaţia româncei Ileana Cunniffe Băiescu (39 ani), din judeţul Buzău, stabilită acum 21 de ani în Irlanda. Ileana are cinci copii şi lucrează la o grădiniţă. A fost mulţi ani în căutarea fraţilor daţi spre adopţie în străinătate în anii `90. Şi-a găsit una dintre surori în urmă cu nouă ani în Anglia, dar familia nu a fost completă. Şi-a căutat vreme de 26 de ani celălalt frate, dat spre adopţie în vara anului 1990, la vârsta de 3 ani. Aşa a ajuns să lanseze în ianuarie 2015 o platformă de socializare dedicată celor care vor să-şi cunoască rădăcinile. Din ianuarie 2015 şi până în prezent, comunitatea a ajuns să numere peste 7.000 de membri. Peste 500 de solicitări au venit pe adresa paginii.

Vă recomandăm şi:

Drama copiilor adoptaţi în anii '90 care îşi caută părinţii pe Facebook. Românca din Irlanda care face miracolele posibile

Pagina de Facebook care ajută sute de români înfiaţi în străinătate să-şi cunoască părinţii naturali. Cinci dintre mesaje sunt adresate unor buzoieni

Orfana română adoptată în anii '90 şi ajunsă soldat în armata SUA: „Mama adoptivă s-a purtat abuziv cu mine“