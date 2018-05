Liceanul care nu ratează nicio competiţie de limba engleză: „E o pierdere să nu investesc timp şi efort în ce îmi place“

Pentru adolescentul Alex Nedelcu, în vârstă de 15 ani, din Călăraşi, performanţa este un lucru obişnuit şi spune că nu face niciun fel de sacrificiu pentru a fi în top. Inteligent, ambiţios şi foarte muncitor, el excelează la mai multe materii, dar face performanţă în mod deosebit la limba engleză.

„Pentru mine, a fost întotdeauna o plăcere să particip la orele de limba engleză, atât la şcoală, dar mai ales la cursurile de la Smart English Center. Dar eu consider că, dacă sunt bun la ceva şi îmi place, este o pierdere să nu investesc timp şi efort în acel domeniu. Pe lângă Olimpiada Naţională de Limba Engleză, am obţinut distincţii şi la Olimpiadele Naţionale de Limbă Franceză, dar şi la cea de Fizică. De asemenea, o plăcere a fost mereu şi citirea unei cărţi interesante în limba engleză, dar şi să ascult muzică şi să vizionez filme în limba engleză. De aceea, nu am considerat niciodată că studiul limbii engleze a presupus vreun sacrificiu“, povesteşte liceanul.

Cel mai înalt nivel la examenul Cambridge

A început să studieze limba engleză încă de la vârsta de 5 ani, încurajat şi susţinut de părinţi. „Părinţii m-au îndrumat spre cursurile de la centrul de limbi străine Smart, unde încă particip la lecţii. Vreau să le mulţumesc doamnelor mele profesoare de limba engleză de la Smart English Center, Mihaela Radu şi Adela Barz, pentru interesul şi munca lor plină de pasiune pentru a mă ajuta să mă dezvolt“, spune liceanul. Receptiv la informaţii şi dornic de cunoaştere, Alex a început rapid să adune premii în palmares. Dar, desigur, pentru performanţă, e esenţială pregătirea.





„Mă pregătesc alături de doamna profesor Adela Barz, care mă îndrumă mereu spre competiţii naţionale şi internaţionale, precum «Cangurul Lingvist», la care am obţinut premiul I naţional în fiecare an, Concursul Naţional de Traduceri «Lecţii cu Nichita», la care am obţinut Premiul I la prima participare, anul acesta, dar şi Concursul Internaţional «Best in English», unde am realizat primul punctaj din România şi al 186-lea din 17.612 participanţi. În anii precedenţi, am participat la examenul Cambridge, la care am obţinut nivelul de competenţă C2, cel mai înalt.

De asemenea, în anul 2018 am participat şi la Olimpiada Naţională de Limba Engleză, unde am obţinut locul 5 pe ţară“, se mândreşte Alex Nedelcu.

Pentru a fi în formă maximă, în perioadele de pregătire pentru olimpiadele naţionale sau înainte de susţinerea examenelor Cambridge, pe lângă cele şase-şpate ore de şcoală zilnic şi două ore rezervate temelor curente la alte materii, Alex lucrează încă două-trei ore suplimentar la limba engleză. În rest, pe lângă cele patru ore pe săptămână la şcoală şi două ore la centrul Smart, mai dedică alte patru ore acasă pentru diverse proiecte şi teme în limba engleză.

Maratonul olimpiadelor

Alex e foarte conştient că, fără sprijinul şi motivarea familiei, nu ar fi reuşit să fie în fruntea clasamentelor. Părinţii l-au susţinut mereu în toate alegerile pe care le-a făcut şi i-au întreţinut pasiunea pentru limba engleză, oferindu-i posibilitatea de a vizita de mai multe ori Anglia, alături de colegii săi de la Smart English Center, pentru a comunica în limba engleză cu persoane native.





„Ca să ilustrez sprijinul şi încrederea pe care mi le acordă părinţii mei, aş putea să amintesc că în clasa a VII-a m-am calificat la Olimpiada Naţională de Fizică, ce urma să aibă loc la Timişoara, dar şi la Olimpiada Naţională de Limba Franceză, care se ţinea la Piatra-Neamţ. Între datele susţinerii probelor de concurs la cele două olimpiade era o diferenţă de două zile. Am dorit foarte mult să particip la ambele olimpiade. Părinţii mei au făcut eforturi să pot participa la amândouă, iar eu le-am răsplătit aceste eforturi obţinând o medalie de bronz la Fizică şi o menţiune naţională – locul 6 pe ţară – la Franceză“, povesteşte adolescentul.

Deşi nu s-a gândit prea bine ce carieră şi-ar dori să urmeze în viitor, Alex spune că îl tentează ingineria aerospaţială şi îşi doreşte să studieze într-o universitate din Anglia sau din Statele Unite, pentru ca apoi să se întoarcă în România.

Voluntar la Crucea Roşie, în timpul liber

Pe lângă faptul că este un elev model, Alex Nedelcu este un copil normal: joacă fotbal cu prietenii, se mai şi relaxează, are şi un hobby – cântă la ukulele. Dar face şi ceva în plus: este voluntar la Crucea Roşie şi face parte din Asociaţia Elevilor din Călăraşi. Îşi gestionează atât de bine timpul, încât reuşeşte să realizeze tot ce-şi propune.





„Încerc să-mi organizez bine timpul pentru tot ce doresc să fac. Sunt vicepreşedinte al Asociaţiei Elevilor din Călăraşi, particip la numeroase proiecte internaţionale în cadrul liceului şi, în timpul liber, îmi cultiv pasiunile. Particip activ la multe dintre demersurile Asociaţiei Elevilor şi recent am făcut parte din echipa care a organizat o conferinţă pe opţiuni în carieră, numită «Viitorul tău, Alegerea ta!», unde au participat peste 80 de tineri călărăşeni. În echipa de proiect mi-au fost repartizate unele dintre activităţile de design grafic al materialelor, dar şi sarcina de a fi gazda conferinţei şi de a prezenta invitaţii“, explică Alex Nedelcu. ;

Pepinieră de elevi talentaţi şi premiaţi

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“ din Călăraşi, şcoala la care studiază Alex Nedelcu, este o pepinieră de elevi talentaţi. Rezultatele demonstrează o implicare deosebită a elevilor şi a profesorilor în studiul aprofundat al diferitelor discipline, judeţul Călăraşi fiind menţionat la multe festivităţi de premiere ale unor competiţii din ţară. Anul acesta, elevii acestui liceu au obţinut peste 215 premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri şcolare, etapele judeţene, naţionale şi internaţionale. 32 de elevi au reprezentat cu succes Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“ la etapa naţională a olimpiadelor şcolare şi la diverse concursuri naţionale. „Sunt bucuroasă că este abordată o gamă largă de concursuri ce se pliază tot mai mult pe abilităţile şi nevoile elevilor noştri, sunt mândră de diversitatea provocărilor. Sunt fericită că numele Colegiului Naţional «Barbu Ştirbei» este sonor, în mod pozitiv, şi atât de prezent pe harta ţării şi, tot mai des, pe harta lumii. Programele diverse demarcate în liceu, precum şi cele de dezvoltare personală îi schimbă pe elevi în bine, îi deschid spre cunoaştere, îi transformă în tineri curioşi, curajoşi şi câştigători“, subliniază prof. Eufrosina Amza, directoarea Colegiului.

