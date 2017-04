Leacuri care pun ficatul şi bila pe picioare după petrecere: plante care „spală“ grăsimea şi alungă greaţa

Plantele medicinale au un rol important pentru menţinerea stării generale de sănătate a organismului. Infuziile se prepară astfel: peste o linguriţă de plantă mărunţită se adaugă 200 ml apă clocotită, se lasă la infuzat 10 minute şi se strecoară. Se beau 2 căni de ceai pe zi, dimineaţa şi seara



Rozmarinul favorizează secreţia bilei

Decoct, infuzie, macerat, tinctură, ulei esenţial ori ceai, acestea sunt modalităţile de folosire a plantei care tratează cu succes gastritele şi infecţiile gastro-intestinale, favorizează secreţia bilei, accelerează tranzitul intestinal leneş, elimină gazele şi stimulează apetitul. “Rozmarinul este un remediu consacrat în afecţiunile cardio-vasculare, ale sistemului nervos, combate cu succes durerile cauzate de reumatism şi artrită, are proprietăţi diuretice, îmbunătăţeşte memoria şi capacitatea de concentrare”, spune dr. Denisa Zaharia, medic internist.

Datorită proprietăţilor sale cicatrizante, antiseptice şi antimicrobiene planta vindecă unele dermatoze, plăgi deschise, răni purulente, râie şi înţepături de insecte.

Muşeţelul, recomandat în toate afecţiunile stomacului

Infuzia de muşetel se recomandă în toate afecţiunile stomacului şi intestinelor. Ceaiul de muşetel are rolul de a îmbunătăţi tranzitul intestinal, prin reglarea secreţiei sucurilor digestive. Deseori este folosit în combinaţie cu menta, pentru o digestie mai uşoară.

Cunoscut încă din Antichitate ca leac pentru nevralgii şi reumatism, muşeţelul, cea mai populară plantă medicinală, este un adevărat elixir: calmează greaţa şi balonarea, îi scapă de colici pe sugari, alungă insomnia, tratează depresia, iritaţiile şi acneea.

Substanţele active pe care le conţine au efecte antiimflamatorii, analgezice, antiseptice, antispastice, emoliente, anestezice, cicatrizante, sudorifice şi antialergice. Muşeţelul poate fi folosit deopotrivă de adulţi dar şi de copii, inclusiv de sugari. Specialiştii spun că acesta poate fi consumat atât sub formă de ceai, infuzie, cea mai des întâlnită formă, cât şi sub formă de tincturi sau unguente. Toate au proprietăţi miraculoase.



Pelinul, un antibacterian de neînvins

Pelinul este o altă plantă recomandată pentru problemele digestive (ulcer, enterocolite, diaree). Trebuie să ştii că tratează afecţiunile aparatului digestiv, are proprietăţi tonice şi antibacteriene. Pelinul este depurativ, stimulează ficatul şi eliminarea toxinelor din organism. Toate acestea pot fi comsumate doar la sfatul medicului specialist.

Folosită pentru proprietăţile sale tămăduitoare încă din Evul Mediu, pelinul trebuie consumat cu mare atenţie, deoarece, în cantităţi mari, este toxic. Planta este interzisă cu desăvârşire gravidelor. Afecţiunile ficatului, pancreasului, bilei se tratează cu infuzie de ceai de pelin.

Iată câteva legume, fructe şi ierburi care ajută ficatul, bila şi splina să-şi revină după festin:

Grapefruitul reduce nivelul de insulină, ceea ce duce la eliminarea kilogramelor în plus. Este şi o sursă importantă de vitaminele A şi C, potasiu şi fibre. El poate fi consumat la orice oră din zi, simplu, sau în diverse salatate sau cu cereale integrale.

Urzicile conţin foarte multe substanţe nutritive, sunt bogate în potasiu, calciu, vitaminele A, B şi C sau fier. Sunt şi foarte săţioase, au proprietăţi diuretice, previn retenţia de apă şi purifică sângele. Urzicile pot fi consumate în supe, mâcăruri sau sosuri.

Menta este un înlocuitor ideal pentru zahăr în băuturile răcoritoare sau în ceaiuri. Ea scade apetitul alimentar chiar şi atunci când este mirosită. Poate fi folosită în diverse preparate.

Ridichiile sunt esenţiale în dietele de detoxifiere. Ele sunt bogate în potasiu, vitaminele B6 şi C şi au un conţinut mare de apă şi fibre alimentare. Pot fi consumate în salate sau diverse preparate, alături de alte legume.

Busuiocul este o plantă ideală pentru asezonarea salatelor sau altor preparate culinare şi poate înlocui cu succes sarea din mâncare. El poate fi presărat peste salate, mâncăruri, dar şi fructe.

Castraveţii, ideali pentru detoxifiere



Ceapa conţine crom, care echilibrează nivelul de colesterol din organism, iar uleiurile şi minerale accelerează metabolism. De asemenea, ceapa are proprietăţi termogenice, care ajută la încălzirea organismului, ceea ce duce la eliminarea kilogramelor.

Castraveţii sunt legume ideale pentru detoxifiere. Conţin cantităţi mari de apă, sulf şi silicon, care acţionează ca diuretici naturali. Pot fi consumaţi în salate, sandwich-uri sau paste.

Morcovii sunt aromaţi şi au un suc delicios şi nu conţin foarte multe calorii. Pot fi consumaţi cruzi sau în diverse preparate, precum supe sau piure.

Spanacul are o aromă proaspătă şi e foarte consistent. Bogat în fibre, apă, antioxidanţi, vitaminele K şi A, magneziu, potasiu şi fier, el poate fi consumat atât crud, în salate, cât şi fiert, în piureuri şi alte preparate.

Broccoli este bogat în complexul de vitamine B, care este este foarte important pentru eliberarea de energie. Este şi o sursă importantă de coenzima Q10, care stimulează metabolismul.

