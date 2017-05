Gafe pe care nu le face niciodată un domn: Nu se laudă care are bani cu nemiluita, dar nici că le duce lipsa

Scris cu inteligenţă, deplin adaptat uzanţelor moderne occidentale şi totodată celor româneşti, Codul este un veritabil bestseller naţional.

În urma extraordinarului succes al cărţii, autoarea, Aurelia Marinescu(licenţiată a Facultăţii de Limba şi Literatura Română), a fost invitată să vorbească la radio şi la televiziune, să dea interviuri, să scrie în reviste de mare tiraj pe tema comportamentului civilizat, să ţină cursuri de bune maniere la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Bucureşti.

Bărbatul manierat



Un întreg capitol este dedicat domnului, acelui bărbat manierat pe care francezii îl numeau l'honnête home = omul cinstit. În zilele noastre, îl numim de obicei gentleman sau, pur şi simplu, "domn". Ce este un gentleman? Există mai multe accepţii, dar toate uşor ironice, un gentleman fiind acel domn care apucă zahărul cu cleştişorul chiar dacă e singur la masă şi cel care, intrând într-o baie unde se află o femeie goală, se retrage spunând: „Pardon, domnule!”.



În lucrarea sa, Aurelia Marinescu explică pe larg ce este un gentleman:

"Un gentleman mai este, în fine, acel domn care se bărbiereşte şi se îmbracă special pentru cină, chiar dacă trăieşte singur în junglă. Desigur, toate aceste definiţii atrag respectul, dar te fac totodată să şi zâmbeşti. Şi, de aici până la a-l considera pe gentleman-ul nostru ridicol, nu este decât un pas. Să nu ne grăbim totuşi s-o facem. Un om care se respectă pe sine şi îi respectă pe alţii nu poate fi ridicol. Adevăratul gentleman are câteva tabu-uri pe care nu le încalcă niciodată. El nu vorbeşte despre bani în societate şi mai ales nu se laudă că are bani cu nemiluita, dar nici nu se plânge că-i lipsesc. Nu se împrumută decât în cazuri extreme şi niciodată de la o femeie. Nu comentează în faţa unor terţe persoane gesturile şi vorbele soţiei sau ale copiilor săi şi nu-i ceartă în faţă străinilor. Nu-şi dezvăluie secretele sau dificultăţile familiale. Îşi stăpâneşte pasiunile, emoţiile, sentimentele, pentru că rămâne stăpân pe el oricare ar fi împrejurările, chiar şi atunci când este într-o situaţie disperată.

Cum să fii agreabil

Oricine ştie că un om de societate agreabil este întâmpinat de cei din jur cu mai multă bucurie decât un necioplit; că o persoana zâmbitoare este acceptată mai uşor în societate decât un om posomorât; că un personaj îngrijit inspiră mai multă încredere decât un boem. “Printre noii îmbogăţiţi este foarte răspândită părerea că bunurile lor înlocuiesc politeţea şi cultura, că poţi foarte bine să trăieşti şi fără ele.

Dar cât de crudă e trezirea la realitate în momentul când averea sau rangurile dispar şi nimic nu le mai umple viaţă.

Un om bine crescut rămâne un om bine crescut, fie că situaţia sa materială e înfloritoare sau nu şi oricare ar fi mediul în care este silit să trăiască. Indulgenţa faţă de micile slăbiciuni omeneşti, la care este expus oricine, respectul pentru modul de viaţă al fiecăruia, convingerea că totul este relativ sunt adevăruri valabile peste tot, atât printre milionari, cât şi în rândul oamenilor obişnuiţi”, notează autoarea.



