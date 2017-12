Ceaiuri care te scapă rapid de tuse. Cele mai eficiente plante pentru afecţiunile respiratorii

Folosite încă din vechime, datorită proprietăţilor uimitoare, au efecte analgezice, antiinflamatoare şi uşor antibiotice. Pătlagina este cunoscută popular drept iarbă grasă, proprietăţile sale preţioase făcând-o să aibă efect antiinflamator, analgezic, uşor antibiotic, cicatrizant şi activ în creşterea imunităţii.

În vechime, planta, deloc pretenţioasă, care poate fi găsită în orice grădină, era folosită cu succes ca leac împotriva înţepăturilor de insecte şi muşcăturile de şarpe. Astăzi, ea a devenit un ingredient aprope de nelipsit din siropurile care combat tusea. “De la pătlagină se folosesc frunzele, deoarece acestea conţin vitamine esenţiale precum: vitamina A, vitamina C şi vitamina K. De asemenea, frunzele de pătlagină conţin şi calciu, fier, magneziu, zinc şi tanin. Frunzele de pătlagină se utilizează sub formă de infuzie, cataplasme sau unguent”, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Bogată în vitamine şi minerale

Siropul de pătlagină nu tratează cu succes doar infecţiile respiratorii şi tusea. Pătlagina are efecte deosebite şi în diaree, astm, bronşită, hipertensiune arterială, reumatism, stomatite, ateroscleroză şi hemoragii. "Pentru tusea seacă sau durerile în gât şi în piept se utilizează ceaiul de pătlagină. Se pot consuma până la patru căni de ceai de pătlagină pe zi. Acesta se obţine prin infuzarea a două linguriţe de frunze uscate de pătlagină peste care se adaugă 200 ml de apă clocotită şi apoi se lasă la infuzat câteva minute. Tratamentul se urmează doar după ce a fost consultat medicul”, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie. Pătlagina este bogată în minerale şi calciu, vitaminele C şi K, tannin, carotene, enzime şi pectine.

Ghimbirul scade febra

Şi ceaiul de ghimbir te va scăpa de tusea productivă. Dintr-o bucăţică de rizom de ghimbir dată prin răzătoare se prepară o infuzie, prin adăugarea a 250 ml de apă fiartă. Băutura obţinută se acoperă timp de 10 minute, apoi se strecoară. În ceaiul obţinut se adaugă o lingură de miere şi câteva picături de lămâie.

Specialiştii spun că se pot bea până la două căni de ceai expectorant de ghimbir pe zi. “Bolnavii trebuie să fie foarte atenţi. Dacă iau antiinflamatoare pentru a ameliora simptomele răcelii este indicat să evite consumul de ceai de ghimbir, deoarece pot apărea efecte nedorite, cum ar fi hemoragiile”, spune Marina Grigore, apifitoterapeut.

Ghimbirul este un aliat puternic al imunităţii şi are proprietăţi de activare a metabolismului, fiind un foarte bun energizant. Mai mult decât atât, ghimbirul acţionează asupra durerilor de cap, a migrenelor.

Proprietăţile antiinflamatoare ale ghimbirului fac ca această plantă puternică să lupte într-un mod eficient împotriva durerilor de cap cronice. De asemenea, ghimbirul este un antifebril puternic, are efecte analgezice miraculoase şi acţiune expectorantă, fiind foarte benefic în bronşită, tuse sau iritaţii ale gâtului. Ceaiul de ghimbir se prepară adăugând câteva bucăţi din această rădăcină miraculoasă în apă fiartă, înainte de a pune frunzele de ceai.

Ceapa, "un medicament" miraculos

Cea mai comună legumă, folosită atât de des de gospodine la prepararea mâncărurilor gustoase, ceapa este pe bună dreptate un aliment-medicament. Datorită valorilor nutritive tratează răcelile, bronşitele şi calmează tusea.

Aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces şi de colesterol. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice. “Ceapa este şi un diuretic ce favorizează eliminarea sodiului din organism şi are şi proprietatea de a calma tusea şi de a desfunda căile respiratorii”, spun specialiştii.

Ceaiul de coajă de ceapă este renumit pentru proprietăţile miraculoase pe care le are asupra organismului care luptă cu o tuse puternică. Acesta se prepară din coaja luată de la zece cepe la un litru de apă, fierte vreme de 15 minute.

