Beneficiile şi riscurile pătrunjelului, cel mai puternic antiinfecţios: când devine sucul din frunze duşmanul sănătăţii

“Pătrunjelul este o remediu al cărui suc este foarte puternic, prin urmare, nu ar trebui să beţi mai mult de 30-60 de grame în formă pură. Amestecând sucul de pătrunjel cu suc de morcov, de ţelină sau de spanac se obţin efecte terapeutice dintre cele mai puternice. Sucul crud are proprietăţi care ajută la funcţionarea naturală a tiroidei şi glandelor suprarenale, dar este şi excelent pentru bolile sistemului ocular, în special pentru cele de la nervul optic", explică Marina Grigore, apifitoterapeut.

Pentru a se prepara suc de pătrunjel se pun frunzele în storcător şi apă cât să le cuprindă. Se presează compoziţia până devine o pastă ce se poate bea ca atare sau filtrată.

"Este recomandat ca sucul să se bea imediat ce a fost preparat şi în niciun caz nu se ţine în frigider mai mult de cinci ore. Se bea zilnic sucul obţinut dintr-o legătură de pătrunjel, preferabil, înainte de masa principală. Cura cu suc de pătrunjel durează două săptămâni. În farmacie, rădăcina de pătrunjel este folosită ca diuretic, consumată sub formă de infuzie, iar frunzele stimulează digestia, sunt un bun diuretic şi circulator. Din pătrunjel se extrage esenţa numită apiol, o substanţă narcotică pentru om. Consumul excesiv poate cauza tulburări nervoase", explică specialistul.

Creşte imunitatea

Pătrunjelul conţine proteine (20%), flavonoide (întreţin membranele celulelor sângelui, au rol de antioxidant), uleiuri esenţiale, fier, calciu, fosfor, mangan, inositol, sulf, vitamina K, betacaroten şi, în special, vitamina C.

„El întăreşte imunitatea organismului, are un rol important în distrugerea radicalilor liberi, având proprietăţi antialergice şi antitumorale. Este bogat în vitamina A, vitamina C, vitamina B şi E, mangan, fier, fosfor, potasiu, iod, clorofilă şi magneziu. Conţinutul de vitamina C este mai mare de patru ori decât cel din portocală, iar conţinutul de fier este mai mare decât cel al spanacului. Acesta mai conţine şi un aminoacid care frânează dezvoltarea tumorilor canceroase şi anume histidina“, explică pe blog-ul său dr. Cătălin Luca, medic generalist.

În farmacie, rǎdǎcina de pǎtrunjel este folositǎ ca diuretic, consumatǎ sub formǎ de infuzie, iar frunzele sunt folosite ca stimulent digestiv, diuretic şi circulator. Din pǎtrunjel se extrage esenţa numitǎ apiol.

Pǎtrunjelul poate combate icterul, este eficace în blocajul funcţiei hepatice, al plǎmânilor şi al rinichilor. Frunzele sale vindecǎ tǎieturile adânci, vânǎtǎile, pot duce la resorbirea unor tumori. Frunzele proaspete de pǎtrunjel sunt foarte eficiente în tulburǎrile menstruale, în special în dismenoree, prin efectul sau analgezic, calmând spasmele dureroase ale uterului.

Iată 7 motive pentru care e bine să consumi pătrunjel zilnic:

1. Îmbunătăţeşte digestia, prevenind astfel balonările şi indigestia.

2. Ajuta ficatul, hrănind astfel sângele şi fluidele corpului.

3. Ajută la dizolvarea calculilor renali.

4. Îmbunătăţeşte nivelul de estrogen şi reface circulaţia sangvină a uterului.

5. Stimulează sistemul imunitar datorită conţinutului extrem de bogat în vitamina C, betacaroten, vitamina B12 şi clorofilă.

6. Pătrunjelul poate combate icterul, este eficace în blocajul funcţiei hepatice, al plǎmânilor şi rinichilor. Frunzele sale vindecǎ tǎieturile adânci, vânǎtǎile şi pot duce la resorbirea unor tumori.

7. Pǎtrunjelul poate fi folosit şi în apa din acvariile cu peşti bolnavi, redându-le sǎnǎtatea.





Vă recomandăm şi:

Planta minune care ne scapă de otrăvurile zilnice. Brusturele, cel mai eficient remediu pentru detoxifiere

3 alimente-medicament care te scapă de oftalmolog. Ce minuni fac betacarotenul şi luteina din farfurie pentru ochi

4 alimente-medicament pentru lipsa gravă de magneziu. Cum semnalizează organismul carenţa substanţei esenţiale