VIDEO 15 minori trăiesc în ghetoul improvizat la marginea Buzăului

Cu patru ani în urmă, o familie numeroasă, compusă din 28 de suflete, a fost evacuată din una dintre clădirile aflate în proprietatea Primăriei. Au fost mutaţi provizoriu în apropierea podului de la Vadu Paşii, într-o construcţie părăsită, în care funcţionase un bar de mahala. Pentru că încăperea nu era suficientă pentru toţi, şi-au improvizat adăposturi din tot felul de resturi.



Condiţiile de trai în gheotul de lângă podul Vadu Paşii sunt extreme de grele. Când plouă, îşi mută paturile în locurile mai adăpostite şi pun vase peste tot, să strângă apa care curge din tavan. ”În afară de locuinţele astea de zidărie, cele mai multe sunt improvizate de noi, din placaje, din mobila găsită de noi la gunoaie.Când ne-au adus prima oară aici viceprimarul Bârlă şi consilierul Roşioru au zis că mai mult de un an de zile nu ne lasă aici. Au trecut patru ani de atunci. A venit domnul viceprimar şi ne-a promis că ne ajută, că ne bagă şi nouă lumină, ne ajută să ne ridicăm cu materiale de cosntrucţie dar acum zice că nu se mai poate, pentru că ar fi o fraudă”, spune Alexandru Nica.

Doar trei dintre locatarii ghetoului au cărţi de identitate şi au putut vota. Ceilalţi au documente provizorii şi nu-şi pot face actele pentru că nu au un domiciliu legal. Odată cu trecerea timpului, oamenii s-au obişnuit cu locul şi, chiar dacă traiesc în condiţii mizere, le-ar plăcea să rămână acolo. Îşi doresc să-şi poată construi , în mod legal, locuinţe adevărate, care să-i ferească de ploi şi de frig.

Primăria nu prea are soluţii acum. ”Pentru că ei s-au stabilit în acea zonă pe un teren administrat de societatea Prestcom, noi am dorit să găsim o formă legală astfel încât ei să poată închiria o suprafaţă de teren şi să aibă acces la utilităţi şi de ce nu să îşi facă şi o construcţie provizorie acolo. Din păcate, între timp, societatea Prestcom a intrat într-o procedură de insolvenţă iar acel teren este sub sechestru, astfel că nu mai poate fi încheiată nicio formă legală pentru terenul acesta”, spune Ionuţ Apostu, viceprimar.

Deocamdată caută un teren care ar putea fi folosit pentru ridicarea unor locuinţe sociale. În ultimii ani în Buzău nu s-a construit nicio astfel de locuinţă iar cele existente sunt insuficiente şi multe dintre ele au nevoie de reparaţii urgente. O altă variantă ar fi aceea a reabilitării, modernizării şi transformării unora dintre fostele puncte termice ale Regiei Autonome Municipale, pentru a fi locuite de oamenii fără posibilităţi. Cei 28 de locatari de la podul Vadu Paşii, 15 copii şi 13 adulţi, vor avea prioritate atunci când acestea vor fi gata.