VIDEO Un meşteşug străvechi a devenit ocupaţie de bază şi sursă de venit pentru o familie de buzoieni

Astăzi, meşteşugul a fost transformat într-o mică afacere, din care oamenii îşi câştigă existenţa.

Au accesat inclusiv fonduri europene, iar cu banii obţinuţi vor să deschisă o secţie de împletituri, unde să-i înveţe şi pe alţii cum să facă panere şi coşuri din nuiele.

Coşuri de fructe, platouri, panere, ghivece pentru flori, coşuri suspendate pentru flori sau chiar mese şi scaune. Toate confecţionate din nuiele împletite. Sunt obiecte care au început să fie din nou apreciate de românii dornici să aibă în casă lucruri naturale, realizate manual.

Pentru familia Guloiu totul a început în urmă cu mai bine de 50 de ani, pe vremea în care bunica Rada muncea la o secţie de împletituri din municipiul Buzău. Meşteşugul a cucerit-o de la prima împletitură şi nici acum, deşi are mai bine de 80 de ani, nu se poate opri din împletit.

”De vreo 50 de ani tot împletesc şi o fac cu plăcere pentru că mi-a intrat în sânge, în suflet, şi nu pot să mă las. Omul când are bunăvoinţă face de toate, când nu are, nu face nimic. Mi-a plăcut meseria asta ca s-o învăţ şi mi-a prins bine”, spune Rada Guloiu.

Bătrâna le-a transmis tuturor celor şase copii ai săi dragostea pentru împletit. Adrian este unul dintre ei şi are deja mai bine de 30 de ani de când împleteşte coşuri şi panere.

”De la 9 ani am început să lucrez, deci, de 31 de ani fac asta iar pentru mine e frumos şi acum pentru că avansez pe an ce trece şi mereu găsim ceva nou. Avem modelele noastre. Ne vine noaptea câte o idee, dimineaţa o realizăm dar nu furăm patentul nimănui. Părinţii noştri au lucrat pe timpul lui Ceauşescu şi dacă am văzut că este un lucru frumos ne-am apucat şi noi de împletit”, spune Adrian Guloiu, meşteşugar.

La împletirea coşurilor de răchită munceşte toată familia: trei generaţii de meşteşugari. Mezinul familiei are doar 10 ani şi face coşuleţe de flori, sub îndrumarea tatălui. ”Este o meserie uşoară şi frumoasă. Am învăţat să fac coşuleţe pentru ghiocei, micuţe, iar pentru mine e foarte simplu. Când mă fac mare o să fac ce face şi tati, set de scaune cu mese, coşuri pentru damigene, de toate”, spune Darius, mezinul familiei de împletitori.

Din păcate, nu mulţi cunosc afacerea buzoianului. Deocamdată, împletiturile sunt vândute la stradă, în faţa casei, iar cumpărători sunt trecătorii.

”Am comandat cinci conuri în care să pun flori, care sunt foarte frumoase. Le duc la Bucureşti la cineva. Mai cumpăr încă două ca să punem scule, să nu le mai ţinem prin curte. Sunt foarte frumoase şi mai practice. Răchita mie îmi place şi tot ce este din lemn”, ne-a declarat un client.

Familia Guloiu are planuri mari şi vrea să ducă acest meşteşug mai departe. Pentru asta a accesat fonduri europene şi cu banii primiţi vrea să construiască o hală unde să amenajeze o secţie de împletituri.

Aceasta e o oportunitate importantă de angajare pentru tinerii care caută un loc de muncă în mediul rural, dar şi o modalitate de transmitere a meşteşugului generaţiilor care vin din urmă.