VIDEO Mafia usturoiului de Râmnicelu. Cum şi-au tras samsarii vile uriaşe din comerţul cu legume aduse din Olanda, dar prezentate ca fiind româneşti

Usturoiul de Râmnicelu este mic, dar foarte iute şi aromat. Este cultivat în mod tradiţional, pe suprafeţe din ce în ce mai mici, deoarece nu mai sunt mulţi cultivatori. Totuşi, aşa-zisul usturoi de Râmnicelu alimentează continuu multe pieţe din regiune şi chiar din toată ţara.

O scurtă vizită în comuna de lângă Râmnicu Sărat te lămureşte cu privire la sursa inepuizabilă de usturoi. Afli de la ţărani că o parte din populaţia comunei prosperă din comerţul cu usturoi. Mai precis, din importuri masive din Spania şi Olanda, în care s-au perfecţionat din ce în ce mai mulţi samsari din Râmnicelu.

A luat astfel naştere o mafie a usturoiului care aduce produsul din străinătate, unde costurile de producţie sunt foarte mici, şi-l vând ca fiind produs românesc, de Râmnicelu. Din cauza lor, producătorii veritabili merg în pierdere şi unii chiar ajung să renunţe la această cultură, pentru că nu pot obţine preţurile menite să le acopere costurile de producţie.

Ţăranii vând usturoiul local cu 10 lei kilogramul iar samsarii cu şapte lei.

În această perioadă, când este sezonul usturoiului românesc, samsarii amestecă produsele locale cu cele de import însă de la primăvară dau în comerţ numai usturoi adus din afară. Lăzile de usturoi sunt gata depozitate în dubele pe care le găseşti în mai toate palatele ridicate în Râmnicelu.

Despre mafia usturoiului, multor săteni din Râmnicelu le este teamă să vorbească. Alţii îşi fac curaj şi ne sfătuiesc cum să facem diferenţa între usturoiul nostru, cultivat tradiţional, şi exemplarele vândute de samsari. ”Al nostru este mai mic, are codiţe, rădăcini, este mai pricăjit dar are gust de usturoi. Celălalt are căpăţâna mare şi foarte frumos, dar cu gust de chimicale”, ne spune un producător de usturoi.

Comerţul cu usturoi adus de peste granite şi nedeclarat statului le-a adus multor familii de romi din Râmnicelu averi impresionante. Localitatea este de câţiva ani înţesată de vile uriaşe, multe în construcţie, ale comercianţilor de usturoi. Aceştia aduc tone de usturoi din străinătate, se sustrag de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, şi îşi permit preţuri convenabile.

Poliţia este de ceva timp cu ochii pe mafia usturoiului. În perioada iunie 2015-septembrie 2016, mai multe persoane de etnie romă din Râmnicelu au cumpărat, prin intermediul a trei societăţi comerciale, usturoi din Spania şi Olanda, ”uitând” însă să achite contravaloarea acestora.

În plus, s-au sustras şi de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale. Aceştia ar fi prejudiciat firmele păgubite şi bugetul de stat cu peste 2.000.000 de lei.