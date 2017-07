VIDEO Artistul ambulant care interpretează şlagăre printre blocuri

Prestaţia artistului ambulant a fost înregistrată şi postată zilele trecute pe Facebook de un buzoian. Clipul a strâns repede mii de vizualizări şi mesaje de apreciere.

”L-am auzit din casă cum cântă şi m-am gândit să îl filmez şi să îl postez pe Facebook ca să observ reacţia oamenilor, prietenilor din listă mai exact. A cântat mai multe melodii, de obicei şlagăre, Cătălin Crişan şi Dan Spătaru. Pe Facebook am avut numai reacţii pozitive”, ne-a spus Eduard Mihai, tânărul care a postat filmuleţul cu artistul ambulant.

Cântăreţul dintre blocuri foloseşte un microfon cablat într-o boxă enormă şi are un playlist din câteva melodii româneşti care îţi trezesc nostalgii. Chiar şi cei aflaţi în trafic opresc pentru a-l asculta şi recompensa pe trubadur. ”Consider că ar trebui promovaţi pentru că de aia şi cântă pe străzile oraşului şi pentru că nu are unde să se afirme, pentru un ban în plus pe care îl poate câştiga. Ar trebui sprijiniţi şi totodată mediatizaţi”, spune Eduard.

Nu este prima oară când buzoienii îl întâlnesc pe cântăreţul care trage o boxă după el printre blocuri. Nu toţi sunt însă de acord cu metoda lui de a face rost de bani. ”E un mod de viaţă, profită de talent şi nici nu vor să înveţe altceva. Ar trebui să fie organizat, să aibă un impresar, să găsească nişte chestii legale cât de cât”, ne spune un pensionar. ”Să se ducă pe o scenă, la casele de cultură să îşi câştige banii”, îl completează o doamnă.

Trubadurul care i-a binedispus zilele trecute pe buzoieni se numeşte Călin Ion, are 31 de ani şi a crescut în orfelinate din Iaşi. Îşi câştigă existenţa pe străzi, cu o staţie după el, într-un spectacol improvizat de karaoke. Pentru că nu are un domiciliu stabil, circulă permanent cu trenul prin ţară, alternativă convenabilă la dormitul pe străzi.