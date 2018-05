Teroarea a continuat la Pănătău şi după internarea femeii care a bătut oameni şi a distrus maşini. Tatăl ei a snopit în bătaie un vecin

Sătenii din Pănătău nu mai au linişte după ce o tânără a spart geamurile locuinţelor a două rude, a vandalizat parcul Primăriei, spart geamurile dispensarului, geamurile maşinii primarului şi pe cele a soţiei, uşa şi două geamuri de la casa edilului.

După o „vizită” la secţia de poliţie, femeia a fostă lăsată în libertate, ceea ce i-a adus pe localnici în pragul unei revolte. Ei sunt cu atât mai îngrijoraţi cu cât, spun localnicii, tatăl femeii a agresat aseară, din senin, un bărbat care trecea prin faţa porţii lui.

Duminică seară, Ion A., tatăl Elenei, a ieşit cu o rangă pe stradă şi l-a luat la bătaie pe un consătean care se întorcea acasă de la lucru. ”Pur şi simplu s-a năpustit asupra lui din senin şi l-a lăsat lat. Până a ajuns ambulanţa, victima a leşinat de vreo trei ori, ajungând, în cele din urmă, la spital”, a declarat un localnic.

Bărbatul este considerat un om violent, care nu ar fi încetat să îşi ameninţe consătenii încă din ziua în care a ieşit din puşcărie. „De când a venit acasă din puşcărie, ne tot ameninţă că ne bate, că ne omoară, că lui nu are nimeni ce să-i facă pentru că are un certificat medical. Poliţia nu prea are ce să îi facă, deoarece, în lipsa unei plângeri pentru agresiune, nu se poate deschide dosar penal”, a mai declarat sursa.

Tatăl Elenei a fost liberat recent din închisoare, iar fraţii au zeci de amenzi neplătite pentru tulburarea liniştii publice.