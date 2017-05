Sâmbătă începe festivalul de teatru de la Buzău. Urmează opt zile cu spectacole celebre

În cadrul unei conferinţe de presă, reprezentanţii festivalului au vorbit despre ceea ce aduce nou „Buzău iubeşte teatrul“.

„Există o secţiune oficială a festivalului, care cuprinde spectacole jucate începând de la ora 19.00, în sala Teatrului G. Ciprian. Sunt, practic, opt poveşti de dragoste.





În plus, există secţiunea «Studenţii de azi, actorii de mâine», care va cuprinde spectacole jucate în Club No Limit, de la ora 22,00. Nu vor lipsi spectacolele pentru copii şi reprezentaţiile stradale şi un proiect în premieră naţională dedicat copiilor. Astfel, vom avea opt zile pline, în care cultura va fi suverană în Buzău“, a declarat directorul Teatrului „G. Ciprian“, Gina Chivulescu.





„Felicit conducerea Teatrului din Buzău care chiar dacă este în subordinea Consiliului Judeţean noi nu ne ocupăm decât de parte a financiară iar tot ceea ce se întâmplă aici este meritul echipei manageriale, al angajaţilor şi mă bucur că, chiar dacă unii au crezut că vom muri în fiecare zi câte puţin, Teatrul George Ciprian reuşeşte să se menţină în constelaţia teatrelor care sunt în subordinea autorităţilor locale. Eu sunt fericit şi mândru că putem organiza la Buzău evenimente de o asemenea valoare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu.





La rândul său directorul festivalului, Adrian Găzdaru a explicat cum i-a venit ideea schimbării denumirii festivalului de teatru de la Buzău dar şi faptul că piesele selectate pentru festival se adresează tuturor păturilor sociale.





„Anul trecut am mers pe titulatura veche dar în acest an ne-am gândit să schimbăm, nu pentru că vechea titulatură nu era reprezentativă dar am zis să deschidem mult mai mult orizontul şi ce poate deschide mai mult orizonturile decât iubirea, singurul sentiment curat pe această lume. Aşa ne-am oprit asupra „Buzău Iubeşte Teatrul ”. Spectacolele selecţionate în acest an se adresează tuturor oamenilor, tuturor păturilor sociale”, a declarat directorul festivalului Buzău Iubeşte Teatrul, Adrian Găzdaru.





PROGRAM SECŢIUNEA OFICIALĂ

(sala Teatrului „George Ciprian”)

Sâmbătă, 20 mai, ora 19.00





ROMEO ŞI JULIETA de W. Shakespeare, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, decor şi costume Adriana Grand, Cu: Carol Ionescu, SilvanaMihai / Marcela Nistor, George Costin, Nicoleta Hâncu, Sorin Miron, Andreea Grămoşteanu, Adrian Nicolae, Andrei Huţuleac, Alexandru Pavel, Alin Florea / Andrei Radu, Flavius Călin, Costin Dogioiu, Ariana Presan, Matei Arvunescu, Andrei Redinciuc, Ştefan Mohor, Codrin Boldea, Voicu Aaniţei, Paul Radu, Alexandru Grădinaru, Sorin Flutur, Rusalina Bona, Bogdan Florea, Marin Olteanu

Durata spectacolului: 2h 45min (cu o pauză)

Restricţii de vârstă: interzis tinerilor sub 14 ani

Teatrul Metropolis Bucureşti

Duminică, 21 mai, ora 11.00





O POVESTE A PORCULUI după Ion Creangă, regia şi scenariul Mircea Cornişteanu; decor: Puiu Antemir; costume: Anca Lazăr; video design: Andrei Răduţ; ilustraţie muzicală: Mircea Cornişteanu

Cu: Ion Ionuţ Ciocia, Cristian Boeriu, Alexandrina Halic, Alexandru Ştefănescu, Alma Boiangiu, Mihai Verbiţchi, Vera Linguraru, Cornelia Pavlovici, Sibylla Oarcea, Sebastian Petrovici, Camelia Andriţă, Cezar Vlad Popescu, Alexandra Velniciuc (apariţie video)

Durata spectacolului: 1h (fără pauză)

Restricţii de vârstă: 5+

Teatrul „Ion Creangă” Bucureşti

Duminică, 21 mai, ora 19.00





UN TRAMVAI NUMIT DORINŢĂ de Tennessee Williams, regia Andrei şi Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica, Cu: Mihaela Trofimov, Nicoleta Lefter, Liviu Pintileasa, Richard Bovnoczki

Durata spectacolului: 1h 40min (fără pauză)

UNTEATRU Bucureşti

Luni, 22 mai, ora 19.00





PRENUMELE de Matthieu Delaporte şi Alexandre de la Patellière; regia Răzvan Săvescu; scenariu/adaptare: Andrei Boncea, Răzvan Săvescu; scenografie: Sorin Boncea. Cu: Mihai Călin, Ecaterina Ladin, Claudiu Bleonţ, Alina Chivulescu, Leonid Doni

Durata spectacolului: 100 min

Wonder Theatre Bucureşti

Marţi, 23 mai, ora 19.00





FLUTURII SUNT LIBERI de Leonard Gershe; traducerea: Eliza Şimşensohn; regia Erwin Şimşensohn; scenografia Iuliana Gherghescu; light design Daniel Klinger. Cu: Alex Călin, Ioana Anastasia Anton, Catrinel Dumitrescu, Şerban Gomoi

Durata spectacolului: 1h 50min

Restricţii de vârstă: 12+

Teatrul Excelsior Bucureşti

Miercuri, 24 mai, ora 19.00





ZADARNICELE CHINURI ALE DRAGOSTEI după W. Shakespeare, regia şi scenariul/adaptarea Alexandru Bogdan, scenografie/costume Raluca Alexandrescu, Cu: Cosmin Panaite, Bogdan Cantauz, Sergiu Moraru, Bogdan Amurăriţei, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Clara Popadiuc, Cristina Florea, Cătălin Mîndru, Alexandru Marin, Horia Butnaru

Durata spectacolului: 1h 40min

Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Joi, 25 mai, ora 19.00





APROAPE de John Cariani, regia şi scenografia Vlad Cristache, Cu: Florin Hriţcu, Cristina Mihăilescu, Valentin Florea, Sabina Brânduşe, Nora Covali, Corina Grigoraş, Dragoş Ionescu, Mircea Postelnicu

Durata spectacolului: 1h 30min

Restricţii de vârstă: 14+

Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ

Vineri, 26 mai, ora 19.00





VARŞOVIA: GHID TURISTIC de Hillel Mittelpunkt, regia Eugen Gyemant, scenografia Sabina Veşteman şi Bianca Veşteman, light design: Alexandru Macrinici, Alexandru Mihăilă. Cu: Maia Morgenstern, Claudiu Istodor, Natalie Ester, Rudi Rosenfeld, Viorica Bantaş

Durata spectacolului: 120 min (fără pauză)

Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti

Sâmbătă, 27 mai, ora 11.00





OMUL DE ZĂPADĂ CARE VOIA SĂ ÎNTÂLNEASCĂ SOARELE după Matei Vişniec, regia Ioan Brancu, scenografia Marian Sandu, proiecţie video Marin Fagu, muzica Tibor Cári.

Cu: Ioan Brancu, Liliana Gavrilescu, Mariana Zaharia, Robert Trifan, Leonard Dodan

Durata spectacolului: 55 min

Restricţii de vârstă: 4+

Teatrul de Animaţie Ţăndărică Bucureşti

Sâmbătă, 27 mai, ora 19.00





SCRISORI DE DRAGOSTE de A.R.Gurney, regia Mircea Cornişteanu, Cu: Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc

Durata spectacolului: 1h 45min

Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie Bucureşti (CREART)





PREŢ BILETE SECŢIUNEA OFICIALĂ:

Spectacolele din secţiunea oficială şi cele pentru copii au acelaşi preţ (cu excepţia spectacolului „Romeo şi Julieta” din data de 20 mai, ora 19:00):

preţ standard adulţi: 30 lei/pers

preţ standard elevi/studenţi: 20 lei/pers

Preţ „Romeo şi Julieta” (20 mai):

adulţi: 40 lei/pers

elevi/studenţi: 20 lei/pers





SECŢIUNEA SPECTACOLE STUDENŢI

(sala: CLUB „NO LIMIT”)

Duminică, 21 mai, ora 22:00

Ei, şi? Adaptare după Improviza ţie la Alma de Eugène Ionesco (spectacol de regie) ­‐ UNATC Bucureşti





Luni, 22 mai, ora 22:00

Where de Eliz Beata Orban (spectacol de coregrafie) – Universitatea de Arte Târgu Mureş

Marţi, 23 mai, ora 22:00

Avioane de hârtie de Elise Wilk (spectacol de actorie) –Universitatea din Craiova, Departamentul de Artă Teatrală

Miercuri, 24 mai, ora 22:00



Adunarea femeilor de Aristofan (spectacol de actorie) – UNATC Bucureşti

Joi, 25 mai, ora 22:00

Zbor deasupra unui cuib de cuci după romanul omonim a lui Ken Kesey (spectacol de actorie) – Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea de Arte

Vineri, 26 mai, ora 22:00

Două piese cu o femeie după La noroc şi Melodia preferată de Franz Xaver Kroetz (spectacol de actorie ) – Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Teatru

PREŢ BILETE SECŢIUNEA SPECTACOLE STUDENŢI:

10 lei/pers (preţ unic) – biletele se cumpără în seara evenimentului, la intrarea în sală.

Se pot face rezervări la numărul de telefon: 0723429264





PROGRAM EVENIMENTE CONEXE





SÂMBĂTĂ 20 MAI 18:30, Foaier SALA MARE

Cartea teatrului de Marin Ifrim, Editura Teocora, Buzău, 2016 / lansare de carte





VINERI 26 mai, ora 18:30, Foaier SALA MARE

Ştefan Braborescu, portret din crâmpeie de Roxana Croitoru, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, 2016 / lansare de carte





SÂMBĂTĂ 27 mai, ora 18:30, Foaier SALA MARE

VIAŢA SECUNDĂ. George Banu în dialog cu Mircea Morariu, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, 2016 / lansare de carte





MARŢI 23 mai, Liceul de Artă „Margareta Sterian”



11:00 Atelier de competenţe oratorice în şcoli/workshop

Educaţia şi expresia vorbirii scenice de Scutariu Irina, Editura ARTES 2017/lansare de carte





VINERI 26 mai, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere (LABORATORUL DEINFORMATICĂ)

ora 11:00 – Orfeu şi Euridice, proiect pilot de teatru experimental pentru deficienţi de vedere, concept Marina Diana Hanganu





ora 11:30 – Atelier de sunet pentru elevi nevăzători, coordonator drd. Ştefan Damian, CINETIC, UNATC Bucureşti / workshop