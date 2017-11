Preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan, a rămas fără permis după ce a dat peste cap radarul poliţiştilor buzoieni

Maşina lui Oprişan ar fi fost înregistrată de aparatul radar rulând cu 191 de kilometri pe oră, pe raza comunei Racoviţeni, o porţiune a şoselei europene care îmbie pe mulţi să apese pedala de acceleraţie.





Şeful administraţiei judeţene Vrancea va contesta măsura. „Mă apropiam de localitatea Oreavu, când am fost oprit şi mi s-a spus că am depăşit viteza regulamentară. Eu nu am văzut niciun radar şi nu cred că am avut viteză peste limita legală. De aceea, voi contesta măsura ridicării permisului”, a declarat Marian Oprişan pentru o publicaţie locală.





Nu este pentru prima dată când şeful Consiliului Judeţean Vrancea se află într-o astfel de situaţiei. În 2014, acesta a fost depistat cu peste 100 de kilometri pe oră în judeţul Bacău.

Iniţial, Oprişan a negat că i s-a reţinut permisul de conducere, dar ulterior a recunoscut. Marian Oprişan a contestat procesul-verbal de contravenţie. Ulterior, a avut loc şi un proces pierdut de şeful CJ Vrancea.





Conform reglementărilor Codului rutier în vigoare suspendarea permisului auto pentru depăşirea vitezei maxime admise se poate face atunci când conducătorii auto ”depăşesc cu peste 50 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care se află şi pentru categoria autovehiculului condus, acest lucru fiind constatat cu ajutorul unui radar”.