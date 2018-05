Doliu în lumea medicală buzoiană. Dana Baciu, fosta şefă a asistentelor din Maternitate, a murit la numai 48 de ani

Dana Baciu s-a stins în această dimineaţă, la vârsta de 48 de ani, pe un pat de spital din Bucureşti. Sfârşitul asistentei a fost cauzat de o afecţiune pulmonară galopantă, descoperită în luna aprilie a acestui an.





A fost iubită şi apreciată de medici, de asistente, de mămici şi copii. Dana Baciu mărturisea într-un interviu pentru Adevărul că meseria de asistentă i-a fost parcă predestinată de la naştere. „Încă din perioada de grădiniţă jucam rolurile ori de fetiţă murdară, care trebuie să ajungă la cabinetul medical, ori doctoriţa care tratează”, îşi amintea Dana.





A moşit mii de copii. „Meseria asta aduce enorme satisfacţii, dar şi un consum psihic foarte mare. Este foarte greu, pleci încărcat cu tot ce este aici dar marea satisfacţie este de a da viaţă, de a fi părtaş la naşterea unui om. La majoritatea pacientelor cu care s-a creat o legătură am păstrat pozele de la naştere. În ani, cea mai mare bucurie este când auzi pe stradă <uite mamă cine te-a moşit pe tine> şi vezi că acel copil este sănătos”, spunea Dana.





În toată cariera sa a avut şi momente neplăcute, precum moartea unei paciente, în 1998. „Din momentul în care am pierdut acea mamă, am avut o perioadă în care nu am mai putut asista la naşteri şi mă susţineau colegele mele. Aveam imaginea sfârşitului acelei femei. Balanţa a fost echilibrată de faptul că a supravieţuit copilul”, mărturisea cea care a fost multă vreme şefa asistentelor din Maternitate.