Directorul adjunct al unui important colegiu din Buzău, criticat dur de foşti elevi pentru participarea la mitingul PSD

Imaginea care i-a revoltat pe foştii elevi din Colegiul Hasdeu îl suprinde pe directorul Ţepeluş, în tricou alb, asemenea celor din jurul său, la mitingul de sâmbătă din Piaţa Victoriei. Este înconjurat de prieteni, membri PSD şi ALDE, între care deputatul Sorin Lazăr şi viceprimarul Buzăului Andrei Neder.

Postarea fotografiei inclusiv pe pagina de Facebook a profesorului Ţepeluş a produs imediat un val de reacţii din partea unor foşti elevi ai Colegiului B.P. Hasdeu, unul dintre cele mai bune din ţară.

”In timp ce elevi ai Hasdeului erau in strada nemulţumiţi de corupţia care şi-a întins tentaculele precum o caracatiţa peste ţara asta a noastră şi care încearcă sa ne impună numai pseudoconducatori şi reprezentanţi, dumneavoastră eraţi in strada apărându-i. Dacă dumneavoastră, profesorul Hasdeului, sunteţi in asentiment cu o grupare, ca nu-l pot numi partid, ai carei membri nu au măcar bunul simt de a vorbi corect gramatical, ne fura şi ne vând ţara, minimalizează rolul educaţiei şi al gândirii , atunci noi, foşti şi actuali elevi ai Hasdeului, spunem NU.”, a scris AndreEa Corbu-Oprea.

”Aveam asteptari mai mari...dar cu poza aceasta s-a dus orice urma de respect. Sper doar ca elevii Hasdeului vor avea alte modele mai bune de urmat...mai atente la viitorul elevilor si care isi dau seama ce inseamna asocierea cu acest partid distructiv pentru viitorul tarii si al copiilor (...)Noi ne chinuim in privat si cate 10-12 ore pe zi si voi luati prin taxe si impozite banii munciti de noi si va bateti joc de ei. Ar trebui sa va fie rusine dar nu stiu daca se mai simte ceva prin soriciul acela gros.”, a scris Mihai Coleasa.

”Directorul Hasdeului se asociaza deci cu un guvern de analfabeti si cu un penal... Foarte frumos.. elevii ce vor intelege din mesajul asta? Ma asteptam ca totusi sa existe oameni in PSD care nu se simt reprezentati de Dragnea si guvernul actual.. Dar m-am inselat”, a scris Daciana Ispir pe Facebook.

”RUŞINE, Dl Tepelus Laurenţiu!!! Aţi adus nişte oameni amărâţi şi naivi pentru a încerca să salvaţi un penal. Nu sunteţi cu nimic mai presus de acei oameni. Un director al unui liceu cu istorie se prostituează pentru câţiva gologani! Să vă fie ruşine!!!”, a postat Serban Adrian.

”Cred ca toti absolventii de Hasdeu se uita cu dezgust la dumneavoastra. Noi eram la celalalt protest, domn profesor!!! Nu cumva ati educat oamenii din ‘statul paralel’? Dar explicati semenilor In mijlocul carora v-ati simtit reprezentat pentru ce ati protestat, ca lor nu le era clar! Hasdeu e al nostru, nu al unor politicieni corupti!!!”, a scris Simona Gheorghe pe Facebook.

”Nu au trecut cumva 5 luni de când aţi reprezentat în sediul preşedinţiei şi acceptat, in numele colegiului, un premiu acordat de statul paralel? Un premiu, fireşte, nu pentru rezultatele dumneavoastră obţinute cu elevii la olimpiade (ultima menţiune obţinută sub coordonarea dumneavoastră a fost acum 10 ani), ci pentru munca altora, cu mult mai abili. Sau poate într-adevăr aţi militat împotriva abuzurilor, în speţă a celor făcute de profesori, prin comentarii nepotrivite in clasa, menite să jignească, sa intimideze elevul, dar bănuiesc că nu sunteţi masochist. Ar fi cazul sa vă daţi demisia, a postat Adrian Ţînţăreanu.

”Nu-mi vine sa cred, cel mai hazos profesor de logica, unul din putinii profesorii care te făceau sa îţi doreşti să gândeşti, te provoca sa gândeşti a avut ajuns şi dumnealui aici! Asta sfidează orice logica! Şi sa nu vorbesc despre faptul ca un cadr didactic de liceu ar trebui, în opinia mea, sa fie mai rezervat în exprimarea opţiunilor politice oricare ar fi ele. O cam cere catedra! Nu pot sa înţeleg cum v-aţi schimbat asa...”, a scris Claudiu Ionut Rusu.

Profesorul Laurenţiu Ţepeluş s-a abţinut de la comentarii, în apărarea lui sărind însă cel care a postat fotografia.

”Haşdeenii l-au linşat mediatic pe dl. director Ţepeluş doar pentru că este membru PSD. Aceştia sunt adevăraţii haşdeeni... Fără pic de toleranţă, respect sau empatie...Legea nu interzice cadrelor didactice să fie membri de partid. Nu este o funcţie eminamente politică. Cunosc directori de şcoli şi licee care rezistă din 1990”, a scris Călin Iosif în apărarea directorului.

”Din cauza voastra, a celor rezistenti am fost condusi de securitate de atita amar de ani. Pe Basescu nu l-ati mai pus la zid. (...) Sa se desfiinteze DNA, infractorii si coruptii sa fie judecati si confamnati drept si cinstit. Fiecare sa plateasca pentru ce a gresit.”, a scris Mia Constantin.