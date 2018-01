De ce poate fi fatală transfuzia cu alt tip de sânge. „Grupele se denumesc după prezenţa antigenelor“

Alte elemente ale sângelui sunt trombocitele, care contribuie la coagularea sângelui. Plasma este un lichid format din diferite tipuri de proteine şi săruri. Între 4 şi 6 litri de sânge circulă în organismul unui adult.

Grupele de sânge au fost descoperite în 1901 de un om de ştiinţă austriac numit Karl Landsteiner. Înainte de această descoperire, doctorii credeau că sângele este universal şi mulţi pacienti decedau în urma transfuziilor.

”În 1903, Karl Landsteiner a descoperit grupele de sânge, cele patru, 0, A, B şi AB, care s-au numerotat apoi şi cu 1, 2, 3, 4. Drept urmare, grupele de sânge au rămas de atunci în istoria transfuziei ca fiind 01, A2, B3 şi AB4, acestea fiind denumirea lor corectă până în zilele noastre.

Până atunci s-au tot încercat transfuzii de sânge, de la animale la oameni, de la oameni în mod aleatoriu la alţi oameni şi din nefericire rezultatul a fost nefast, soldându-se cu moartea pacientului”, explică biologul Adriana Crăciun, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Buzău.

Pentru ca transfuzia de sânge să fie sigură şi eficientă, este important ca donatorul şi persoana care urmează să primească sângele să aibă grupe de sânge compatibile. Amestecarea sângelui de la o persoană la alta poate declanşa reacţii de aglutinare din cauza incompatibilităţii grupelor de sânge – acest lucru se datorează faptului că persoana care primeşte transfuzia are anticorpi care vor lupta cu celulele sângelui primit de la donator, provocând o reacţie toxică. Acest lucru poate avea consecinţe fatale.

”Grupele se denumesc după prezenţa antigenelor. Dacă avem grupul A, avem antigenul A, dacă avem grupul B, avem antigenul B. Grupul 0 nu are nici antigenul A, nici antigenul B, şi atunci când noi îl transfuzăm oricărui pacient de orice grup, antigenele nu se pot întâlni cu altele pentru că 0 nu-l are. Este un principiu fundamental în terapia transfuzională ca un antigen străin să nu intre în organismul unui primitor care nu-l are. Dacă primitorul este 0, de exemplu, şi noi l-am transfuzat cu A atunci se creează anticorpi A împotriva antigenului străin pe care l-am introdus în organism şi atunci apar reacţiile advrese după transfuzie.” Adriana Crăciun, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Buzău