Cartierele Buzăului vor avea platforme de gunoi îngropate. Primele au fost inaugurate în zona Obor

Până la sfârşitul anului vor mai fi finalizate încă 12 platforme, iar în doi ani, întreg municipiul ar putea fi acoperit cu acest tip de platforme.





„Spre sfârşitul anului trecut, am montat trei platforme de gunoi îngropate, experimental; cum rezultatul a fost foarte bun, am luat decizia, împreună cu RER, să extindem acest tip de colectare a gunoiului, selectiv, şi, bineînţeles, încercăm, până la sfârşitul anului, să mai montăm încă 12. Sperăm ca, în următorii doi ani, tot Buzăul să îl avem acoperit cu astfel de platforme, care s-au dovedit extrem de eficiente, care exclud şi situaţiile urâte, cu câini care intră în platformele de gunoi de suprafaţă şi cu oameni care caută prin gunoaie”, a declarat primarul Toma.





Cu cele 12 platforme care vor fi finalizate până la sfârşitul anului, un sfert din municipiu va fi acoperit deja cu acest tip de sisteme de colectare a gunoiului, a precizat directorul general al RER Sud, Liviu Mocanu.





„La ora actuală, cam 25 la sută din totalul platformelor din oraş - dacă le punem la socoteală şi pe cele 12 care vor fi finalizate până la sfârşitul anului - sunt îngropate. Ca element de noutate, am introdus extragerea biodegradabilului din deşeurile menajere, pentru că la anul vrem să facem o staţie de compost (...) Dacă la case deja am finalizat proiectul de colectare a vegetalelor separat, cu pubela maro - din 2016 şi până în prezent am distribuit 8.000 de pubele maro la toate casele cu care avem contract - vom începe la platforme, la asociaţii, uşor-uşor, extragerea biodegradabilului din deşeuri menajere”, a spus Mocanu, care a precizat că o platformă de genul celor inaugurate vineri costă 8.500 de euro.