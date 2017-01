Buzăul va avea în curând un spital municipal, pe care îl va administra Primăria

Buzăul ar putea avea în curând un spital municipal, aflat în administrarea Primăriei. Anunţul a fost făcut de primarul Constantin Toma, care a declarat, joi, că intenţionează să preia Spitalul CFR în subordinea municipalităţii şi să facă din acesta o unitate sanitară performantă.

Conform planurilor edilului şef, spitalul ar putea fi preluat în acest an, doar formal, pentru ca de anul viitor să se identifice surse pentru modernizarea acestuia. ”Probabil că vom prelua spitalul CFR, care este în subordinea Ministerului Transporturilor şi-l vom face Spital Municipal, în subordinea Primăriei. Făcând unul de la zero ar însemna să avem foarte mulţi bani, plus partea de licenţiere care nu ar fi deloc uşoară. Intenţia să preluăm spitalul CFR şi să facem unul performant, la cel mai înalt nivel posibil. Probabil că-l vom prelua formal anul acesta, urmând ca restul să se întâmple pe parcurs pentru că cele 10-11 milioane de euro pe care-i avem pentru investiţii sunt amanetaţi”, a declarat Constantin Toma.





Spitalul CFR se află pe Bulevardul Republicii, nr. 8-12. A fost înfiinţat în anul 1980 ca secţie exterioară a Spitalului General CF Galaţi.





Este organizat în secţii paturi, medicină internă şi chirurgie, şi două dispensare policlinici în care activitatea medicală se desfăşoară pe două direcţii distincte: examinări ale personalului cu funcţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei şi activitate curativă. Spitalul CFR Buzău are în structura sa 80 de paturi pentru spitalizare continuă şi 10 pentru pentru spitalizare de zi.