Bugetul unei comune, mai sărac din cauza unei prostituate

Aurelia T. este una dintre veteranele prostituatelor care activează pe centura Buzăului. La 49 de ani, nu are niciun gând de pensionare, spre disperarea primarului comunei Mărăcineni, în care prostituata figurează ca având domiciliul. Autorităţile locale primesc în continuare procesele verbale cu amenzile încasate de Aurelia ”pentru racolarea de persoane în vederea întreţinerii de raporturi sexuale”.

Dintr-o amendă de 500 de lei azi, una mâine, plus datoriile de un deceniu încoace şi penalităţile calculate, cetăţeana Aurelia T. a acumulat o megarestanţă la bugetul local al comunei Mărăcineni de 152.924 lei.

”Suma totală de recuperat, pe noi, la primărie, ne încucă foarte mult, mai ales că nu avem cum să o recuperăm. Pe noi la buget ne afectează pentru că ne ia la întrebări Consiliul Judeţean că de ce nu recuperăm datoriile. I-am făcut somaţii pe adresa unde are mutaţie are dar nu avem ce să recuperăm de la ea. Am făcut tot ce se putea, tot ce a depins de noi pentru a recupera din datoriile femeii”, declară Victor Potoceanu, primarul comunei Mărăcineni.

Datoria prostituatei afectează serios bugetul comunei, pentru că de ea se ţine cont la alocările de fonduri de la Guvern sau Consiliul Judeţean. Astfel, din bugetul proiectat localităţii Mărăcineni ajunge în vistierie o sumă mai mică cu cel puţin 150.000 de lei, bani care teoretic sunt în posesia autorităţii locale dar în realitate nu sunt decât nişte amenzi scrise de poliţişti şi jandarmi.





Pentru a scăpa de povara amenzilor contravenţionale, primăria Mărăcineni a apelat la instanţa judecătorească de la care aşteaptă transformarea sancţiunilor pecuniare în ore de muncă în folosul comunităţii.

”În ultima fază nu am putut decât să îi facem legal un dosar, să o dăm în judecată, ca să recuperăm; dar ce să recuperăm pentru că nu are nimic, nu are venit, nu e angajată pe nicăieri. Dacă instanţa hotărăşte munca în folosul comunităţii ar fi bine şi pentru noi şi pentru ea. Avem unde să o punem la muncă, dacă instanţa va hotărî acest lucru. Face curăţenie prin staţii, vedem noi unde o transferăm, chiar dacă nu prea ştie ce e munca”, spune Victor Potoceanu, primarul comunei Mărăcineni.

Prostituate cu amenzi neplătite produc pagube mai multor comune din judeţ. Asta, deoarece ele sunt sancţionate frecvent cu 500 de lei, uneori de mai multe ori într-o zi, atât de agenţii de Poliţie Locală, poliţişti de la Ordine Publică cât şi de jandarmi.