Atenţie la abuzurile alimentare: mâncaţi sănătos, reduceţi tutunul şi odihniţi-vă

Consumul în exces de grăsimi, ouă, dulciuri şi alcool, are efecte negative asupra organismului. De aceea, mulţi oameni, mai ales cei care au ţinut post înainte de Crăciun, ajung la spital cu gastrite, pancreatite decompensate, ulcere, hemoragii digestive superioare.

O grijă aparte trebuie să aibă persoanele care suferă de anumite boli digestive cornice, precum ulcerul gastric sau duodenal. Ei trebuie să evite mâncărurile condimentate, prăjelile, murăturile, supele sau ciorbele cu carne. Acestora le sunt interzise băuturile alcoolice, inclusiv berea.

În plus, pentru că organismul are tendinţa de a acumula energie, putem lua în greutate multe kilograme. ”Pentru că orice aliment îngraşă, mereu am susţinut că alimentaţia trebuie cu moderaţie iar în momentul în care aducem o cantitate mai mare de glucide în organism, va trebui să venim cu o cantitate mai mare de efort fizic. Lucrurile trebuie compensate, astfel încât balanţa energetică să rămână cel puţin egală”, este sfatul medicului Dana Marinescu, şefa Secţiei Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice din Spitalul Judeţean Buzău.

Nici cardiacilor nu le este bine în această perioadă, fiind tentaţi acum să mănânce, în vizitele pe care le fac, diverse combinaţii alimentare, sărate, picante, cu care organismal lor nu este învăţat.

Meniul ospeţelor din această perioadă, foarte dese, abundă în preparate din porc, sarmale, afumături, salată boeuf cu maioneză, brânzeturi, murături, condimente iuti, dulciuri de casa sau din comerţ. Medicii spun că prin combinarea lor la o singură masă creşte riscul declanşării unei colici biliare, poate duce la indigestie sau la toxiinfecţia alimentară. O colică biliară poate fi produsă şi de consumul excesiv de prăjituri cu cacao, frişcă, alune şi nuci.

Persoanele cu hepatită cronică nu trebuie să consume deloc băuturi alcoolice şi să evite prăjelile, mezelurile şi carnea de porc. Abuzul de alimente, în special grase, şi de alcool poate genera o pancreatită acută, afecţiune care se manifestă printr-o durere insuportabilă în abdomenul superior, greaţă şi vărsături.

”De preferat ar fi ca alimentele să le mâncăm fierte, cel mai bine la abur, la grătar şi crude. Să evităm prăjeala. Cantităţile de grăsimi animale sau chiar vegetale trebuie reduse şi servite în stare crudă. Când spun în stare crudă, uleiurile în special să fie folosite doar la salate sau în momentul în care am dat deoparte mâncarea de pe foc, aşezate şi aşezonate cu câteva picături de ulei. Tot ceea ce punem la foc în ulei înseamnă prăjeală”, susţine medicul buzoian.

Medicii ne recomandă să nu mâncăm prea multă grăsime şi să nu facem abuz de alcool, cafea şi tutun. Ciocolata, grăsimile şi carnea în exces sunt cei mai mari duşmani ai digestiei. La fel de periculoasă este şi combinarea mai multor categorii de alimente la o singură masă.

Pentru a elimina riscul unei indigestii alimentare, este recomandată o igienă alimentară riguroasă şi trebuie evitate mesele copioase, vorbitul în timpul mesei, dar şi exerciţiul fizic imediat după masă. Mestecaţi cu grijă şi complet mâncarea.

În aceste zile, sunt recomandate cerealele pentru a furniza energie, fiind indicate grâul comun, grâul dur, orezul, fulgii de ovăz, meiul, amarantul. De asemenea, trebuie păstrat aportul de vitamina C naturală, în combinaţie cu alţi compuşi potenţatori, precum flavanoidele care se găsesc în citrice, fructul de maces, mere sau pere.

”O alimentaţie sănătoasă, în ceea ce priveşte mesele noastre de zi cu zi, ar fi din legume şi fructe, în medie cam cinci porţii pe zi. Să nu uităm, alimentele cu un conţinut în glucide complexe. Aici mă refer la cereale, la pâine, legumele care conţin amidon şi vorbesc de cartofi, de făinoase, dar în porţii relativ reduse. De asemenea, lactatele şi derivatele din lapte ar trebui reduse cantitativ mai ales la persoanele adulte şi de preferat sunt cele cu un conţinut redus de grăsime, maxim de 12 la sută grăsime”, spune medicul Dana Marinescu.

În sezonul rece, murăturile, inclusive varza murată, sunt o sursă bună de vitamina C şi bacterii probiotice pentru persoanele sănătoase şi care nu urmează un regim hiposodat. Se pot lua suplimente alimentare şi ceaiuri bogate în vitamine, minerale naturale.