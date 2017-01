Universitatea Transilvania nu renunţă la lucrarea de licenţă

La toate cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania examenul se va susţine ca şi până acum: test scris şi lucrare de diplomă. „Temele de proiecte au fost date de un an, poate şi mai mult. Cei care au fost serioşi au lucrat şi este o muncă ce s-ar pierde, dacă am schimba acum regulile. Anul acesta, la finalizarea studiilor de licenţă vor fi aceleaşi două probe: proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă sau a proiectului de diplomă. Nu ştiu ce va fi la anul. În fiecare an este dat un ordin de ministru privind admiterea şi un alt ordin de ministru privind finalizarea studiilor. De regulă, acestea trebuie date cu şase luni înainte. Vom vedea în următorul an universitar cum va fi“, a explicat prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan, rector la Universitatea „Transilvania” Braşov, citat de bzb.ro.