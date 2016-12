Un băiat de 12 ani se pregăteşte să urce pe unul din cele mai înalte vârfuri din lume

Erik Gulacsi este un alpinist profesionist deşi are doar 12 ani. Iubeşte muntele cu toată fiinţa luni şi de când a început să meargă i-a plăcut să ajung pe cele mai înalte culmi. Practică alpinismul de la vârsta de opt ani. A fost încurajat de tatăl lui şi el mare iubitor de munte şi natură. „Totul a început cu ieşiri de weekend pe Tâmpa şi Postăvarul când Erik avea 8 ani. În fiecare weekend mergeam cu el şi cu fiica mai mare Karla, iar în timp totul e devenit mult mai serios“ spune Bela Gulacsi, tatăl lui Erik.

Cunoaşte ca în palmă Carpaţii României

În doar patru ani Erik a atins un nivel uriaş de performanţă. Totul însă prin multă muncă şi ambiţie. A reuşit să escaledeze cele mai înalte vârfuri din România deşi este doar un copil de şcoală generală. Mulţi dintre noi nu au reuşit nici măcar să vedem Carpaţii României. Totul s-a schimbat pentru Erik în momentul în care l-a întâlnit pe Ovidiu Popescu, iniţiatorul Clubului Altitudine din Râşnov. Fiicele sale Dop Geta Popescu şi Crina Coco Popescu sunt deja celebre şi au multiple recorduri mondiale la activ. Erik a devenit şi el membru al Clubului Altitudine din Râşnov şi este şi membru al Federaţiei Române de Escaladă. „Pe Ovidiu l-am găsit pe internet. Căutam profesionişti care să ofere ture de iarnă. Vara puteam merge oriunde doar noi. Dar nu aveam experienţă de iarnă şi ne doream mult să vedem culmile montane şi în sezonul rece. Aşa l-am întâlnit pe Ovidiu şi am început să mergem împreună. Avusesem şi experienţe mai neplăcute cu oameni neserioşi, dar cu Ovidiu totul a fost perfect“, mai spuen Bela Gulacsi.

Erik a reuşit să atingă toate vârfurile importante din Munţii Carpaţi. „ Practic alpinismul de plăcere. Pe munte vezi oameni fericiţi este o altă lume, mai ales acum când toată lumea este focusată pe muncă. Este un sport extraordinar, ai ocazia să vezi peisaje şi locuri superbe, să rămâi cu amintiri de nepreţuit. România este foarte frumosă cu munţi spectaculoşi. Mie cel mai mult mi-a plăcut vârful Negoiu, este cu adevărat spectaculos. Le recomand tuturor să facă vara o drumeţie pe Negoiu pentru că nu vor regret. Le recomand însă să meargă vara“, mai spune Erik.

Erik este acum membru la Clubul Montan Altitudine din Râşnov, un club mereu în căutare de talente. „ Noi avem Circuitul 7 Munţi din Grădina Carpaţilor, un circuit unde vin oamenii pentru a face drumeţii într-un cadru organizat pentru că vor să vadă munţii României. În timp îşi aduc şi copiii. Unii dintre ei sunt cu adevărat talentaşi, cum este şi Erik care este deja la un nivel profesionist“, a spus Ovidiu Popescu, iniţiatorul Clubului Montan Altitudine.

Record european în palmares

Erik a reuşit să ajungă în august 2016 pe vârful Elbrus la 5.642 de metri altitudine, devenind cel mai tânăr băiat din Europa care a reuşit acest lucru. Ascensiunea nu a fost una uşoară. A început ora 2.00 de la altidudinea de 4100 m. În 7 ore proaspătul recordman european a parcurs o diferenţă de nivel de 1542 m în condiţii de strat de 10 cm de zăpadă proaspătă, ceaţă şi vizibilitate foarte scăzută. Tatăl său la îndemnat să încerce recordul tocmai pentru ca băiatul să vadă ce satisfacţie poţi să ai atunci când vezi că munca ta este încununată de succes.

„În urma antrenamentelor pe care le fac în Circuitul 7 Munţi din Grădina Carpaţilor am fost motivat să încerc această ascensiune de record şi mă bucur că am reuşit. Când am ajuns în vârf m-am simţit foarte fericit. Eram emoţionat, dar foarte bucuros în acelaşi timp. Atunci am realizat că antrenamentele au dat roade. În fiecare weekend ies cu tata pentru o tură, nu trece o săptămână fără să mă antrenez“, a declarat Erik Gulacsi, după ce a obţinut primul record. Recordul feminine este tot în România şi este deţinut de Dor Geta Popescu, colegă de club cu Erik.

O nouă expediţie

Erik Gulacsi se pregăteşte acum pentru un nou record european de vârstă. Vrea să ajungă pe vârful Aconcagua (6.962 m) din Argentina, cel mai înalt vârf din afara Asiei. Recordul mondial este deţinut de un băiat din SUA care a escaladat muntele când avea nouă ani. Erik poate deveni însă cel mai tânăr european care va atinge acest vârf. Expediţia va începe în 11 ianuarie 2017 şi va dura până în 1 februarie. Este nevoie de câteva zile de aclimatizare înainte de ascensiune deoarece altitudinea este una foarte mare. Expediţia costă 8000-9000 de euro, bani pe care Erik i-a obţinut de la sponsori privaţi. El va pleca în expediţie alături de tatăl său şi de Ovidiu Popescu, de la Clubul Montan Altitudine din Râşnov.

„ Am puţine emoţii înaite de plecare deoarece este un munte destul de greu. Clima este alta, se doarme la cort, altitudinea este mare şi este nevoie de aclimatizare. Sunt însă încrezător că vor reuşi. Eu fac totul din plăcere şi atunci când faceţi ceva de care eşti pasionat cu adevărat ai toate şansele să reuşeşti“, mai spune Erik Gulacsi.

După expediţia din ianuarie Erik are planuri mari de viitor. Şi-a propus să înceapă două circuite extreme de dificile: Seven Summits (escaladarea celor îna înalte vârfuri de pe fiecare continent) şi Seven Volcanoes (escaladarea celor mai înalţi vulcani de pe fiecare continent).