Ministrul sănătăţii a promis sprijin pentru viitorul spital regional de la Braşov. Primăria spune că este o investiţie obligatorie pentru oraş

Primarul George Scripcaru s-a întâlnit astăzi, la Braşov cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi cu o delegaţie BERD condusă de Susan Goeransson, director al Diviziei Infrastructură Municipală şi Mediu, pentru a discuta paşii concreţi pentru demararea construcţiei Spitalului Regional Braşov.

Până acum totul este la stadiul de proiect. Există un teren de 18 hectare lângă Institutul Cartofului, iar Primăria a alocat 3 milioane de lei pentru efectuarea unui studiu de fezabilitate. Încă nu se ştie cât va costa construcţia spitalului, dar se discută ca BERD, ai căror reprezentanţi au venit la Braşov, să sprijine investiţia. Prin comparaţie, Spitalul Regional de la Cluj, care este acum în faza de proiectare va costa 258 de milioane de euro.

„Acest spital este o necesitate pe care nu trebuie să o punem în discuţie. Azi, în România, avem trei probleme mari în trei domenii importante, care generează dezvoltare în orice ţară: infrastructura, sistemul de sănătate şi sistemul de educaţie. Dacă nu le rezolvăm nu suntem deloc pe o direcţie bună. Suntem obligaţi să facem acest spital. Noi nu am stat degeaba nici până acum, în ciuda guvernelor care nu au considerat acest proiect o prioritate. Am parcurs procedura de legiferare în Parlament. Am făcut după aceea pasul transpunerii în proprietatea publică a Municipiului Braşov terenului, avem reglementată situaţia din punct de vedere urbanistic, Planul Urbanistic Zonal este în acest moment aprobat, iar astăzi am discutat despre etapa următoare: studiile de fezabilitate care să dimensioneze indicatorii tehnico-economici. BERD ne oferă consultanţa din fonduri proprii nerambursabile, noi urmând să suportăm doar 10% din valoare, care vor putea fi recuperaţi în momentul implementării proiectului. Ulterior, acest grup de lucru va trebui să determine valoarea investiţiei efective. Atunci vom intra în detalii şi cu cine vom finanţa. Eu mă bazez foarte mult pe BERD pentru a accesa această finanţare, iar eu cred că un rol important îl va avea şi Ministerul de Finanţe. Ministrul Sănătăţii a fost prezent astăzi ca să ne confirme că din punct de vedere structural răspundem necesităţilor şi criteriilor Ministerului Sănătăţii, şi ne-a asigurat că într-o săptămână va emite ordinul de ministru care să stabilească numărul de paturi şi structura lor, fără de care nu poate demara această investiţie. Când vom ajunge la partea financiară, dacă nu ne va sprijini nimeni, Municipiul Braşov va accesa o finanţare şi va realiza din surse proprii această investiţie, dacă va fi cazul. Eu nu cred că guvernul, indiferent de ce guvern va fi vorba, va refuza să fie parte în acest proiect. Este până la urma urmei şi o obligaţie a sa“, a declarat primarul George Scripcaru, la finalul întâlnirii.

Spital cu 900 de paturi şi 12 săli de operaţie





Spitalul Regional Braşov va fi amplasat în apropierea Institutului Cartofului. Obiectivul de investiţie dorit este un spital compact şi total autonom care să ofere toate tipurile de servicii spitaliceşti. Spitalul va fi proiectat pentru a putea asigura îngrijire medicală pentru cazuri acute foarte complexe, să preia un număr mare de cazuri de urgenţă din regiune şi în special cazurile critice care au nevoie de atenţie imediată, multidisciplinară. Spitalul Regional Braşov va avea 800-900 de paturi.

Spitalul trebuie să poată furniza îngrijire medicală pentru următoarele tipuri de cazuri critice: arsuri, urgenţe cardiologice, neurologie şi neurochirurgie, hemoragii digestive, toxicologie, alte cazuri care solicită îngrijire intensivă şi intervenţie de urgenţă. Spitalul va include minim:centrul de urgenţe, ambulator, centrul de imagistică, radiologie şi diagnostic şi centru de radioterapie. De asemenea va avea un operator cu 12 săli de operaţie. De asemenea Spitalul Regional va avea şi un centru de cercetare.

„Guvernul sprijină construcţia de spitale regionale, iar eu, în calitate de ministru al Sănătăţii sunt aici să garantez că aveţi în mine un partener pentru construcţia spitalului din Braşov. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătăţii va elabora ordinul de ministru care va defini structura spitalelor regionale după ce, în luna martie, am emis un Ordin prin care am definit spitalele regionale. Vreau să mai adaug că, Ministerul Sănătăţii a decis înfiinţarea unor centre regionale de transfuzii şi colectare a plasmei, proiect susţinut şi de Banca Mondială. Am convingerea că Braşovul va deveni un centru de excelenţă în ţară şi nu numai. Spitalul regional va fi spitalul cu cel mai înalt nivel de competenţă în care vor fi trataţi pacienţii cu afecţiuni cu grad înalt de complexitate care necesită acces imediat la investigaţii şi tratamente realizate cu aparatură de înaltă performanţă“, a declarat ministrul sănătăţii Sorina Pintea.