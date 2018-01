Mesajul lui Marian Godină despre o posibilă înlăturare a sa din Poliţie: „Ăsta va fi un semnal puternic că dacă îţi permiţi să ridici capul, zbori“

Marian Godină le-a transmiA un mesaj pe Facebook colegilor care, potrivit poliţistul, îl vorbesc pe la spate. „Încă de la început am anticipat că îmi va fi greu. Că va trebui să fac faţă unor valuri de critici şi că îmi voi face o mulţime de "prieteni" noi. La un lucru însă nu m-am aşteptat: ca mulţi "prieteni" şi critici să fie tocmai din rândurile poliţiştilor şi colegilor din acelaşi minister. Am observat de când postam texte din cartea "Flash-uri din sens opus" că cele mai urâte comentarii veneau din partea unor poliţişti. Bârfe auzite din partea colegilor, pe la colţuri, de genul "mare rahat a făcut, a scris şi el o carte", "s-a apucat el să scrie o carte, păi dacă mă apucam eu să scriu...el era la pitici", "s-a găsit el să se dea deştept, toţi am putea să scriem, dar noi ne vedem de treaba noastră, nu facem pe vedetele", "mai bine şi-ar vedea de treaba lui şi ar sta în banca lui" etc nu îmi sunt străine şi am devenit imun la ele, dar nu am putut să nu mă întreb care e explicaţia pentru aceste răutăţi venite exact din partea acelora care beneficiază de multe lucruri de pe urma mea, începând cu percepţia publică asupra poliţiştilor, pe care consider că am schimbat-o destul de mult şi cu multe alte lucruri pe care nu le expun aici pentru a nu mă lăuda singur, dar care cu siguranţă au fost resimţite de ei“, scrie Marian Godină pe Facebook.

Marian Godină mai scrie în postarea sa că este dezamăgit de unii colegi şi că nu exclude să fie dat afară din Poliţie. „Până la urmă, dacă voi fi doborât, nu voi fi doborât de şefii din Poliţia Română, ci tocmai de colegii de pe acelaşi palier cu mine. Cei care sunt veşnic nemulţumiţi de neajunsurile din Poliţie, dar care atunci când sunt ridicaţi în picioare la vreo şedinţă şi întrebaţi dacă au ceva de comentat spun cu tărie: nu, şefu', totul e în regulă. Din păcate e plin de d-ăştia. Viteji pe la spate, care nu s-ar împotrivi în veci în faţa vreunui şef pentru că nu au curaj, dar pe care îi deranjează Godină că prea "şi-a luat avânt".

Îi anunţ că dacă voi fi "zburat" din Poliţie, aşa cum am semnale că se încearcă de când s-a produs o schimbare la vârf (trebuie şi oamenii ăia să arate că au meritat să primească funcţia), îmi voi putea câştiga existenţa atâta timp cât voi fi sănătos şi apt de muncă. În schimb, "zborul" ăsta al meu va avea o însemnătate mai mare, dincolo de o simplă ştire că "Godină a fost dat afară". Asta va fi un semnal puternic că dacă îţi permiţi să ridici capul, zbori. Ce e acum laşitatea în rândurile noastre, dar ce va fi după ce voi fi dat exemplu drept cel care a deschis gura şi a fost exclus? Va mai avea curaj vreunul să deschidă gura vreodată? Obedienţi, dragi colegi, obedienţi dacă vreţi să vă meargă bine, ăsta va fi semnalul dat şi momentul în care libertatea de exprimare, oricum mult limitată în rândurile noastre, va muri“, mai scrie Marian Godină.