Mesajele din Piaţa Victoriei, proiectate de o firmă fondată la Braşov

Echipa de la Aural Eye a fost cea care a proiectat mesajul străzii pe unul dintre blocurile din Piaţa Victoriei, piaţă unde se află şi sediul Guvernului. Artiştii au pornit acţiunea cu un proiector DLP de 6.000 lumeni, deşi le-ar fi fost necesar unul de 10.000 lumeni cel puţin. Solidaritatea a făcut ca Aural Eye să facă rost de un proiector de 20.000 lumeni cu care au făcut proiecţiile video, ce au fost transmise dintr-o ambulanţă veterinară ce a staţionat în Piaţa Victoriei.

„Avem maşină care să protejeze echipamentul, generator şi tot ce ne trebuie. Vă rugăm să fiţi alături de noi, tot ce vrem este să facem vocea străzii “văzută”. Pentru a propune idei, scrieţi-ne la altaintrebare@auraleye.studio. Nu vom proiecta nimic obscen, nimic denigrator şi nimic ce nu s-a strigat în piaţă sau pe social media. Doar supărarea noastră“, au anunţat iniţial tinerii de la Aural Eye.

Dintr-o ambulanţă veterinară particulară, ei au asigurat vineri, sâmbătă şi duminică, proiecţiile cu versurile imnului „Deşteaptă-te, române“ sau alte sloganuri. Reacţia românilor i-a copleşit pe tinerii artişti.

„Wow! Am primit atâtea cuvinte de încurajare şi idei încât suntem copleşiţi. Le vom parcurge pe toate şi vom încerca să le onorăm atât timp cât sunt în spiritul Pieţei. Îi încurajăm pe cei care pot susţine protestele din toată ţara cu generatoare, boxe şi ce mai e nevoie pentru a ne face vocea auzită, să o facă fără teamă. Oamenii sunt paşnici, iar jandarmii sunt şi ei parte din mulţime. Suntem cu adevărat o singură voce“, au mulţumit ei.

După amenda primită de Laurenţiu Ion, tânărul din apartamentul căruia s-au proiectat lasere pe clădirea BRD, Aural Eye a venit cu o precizare.

„Suntem bine, nu am primit nici o amendă, mulţumim pentru grija purtată. Asta pentru că nu am încălcat legea. În afară de noi au fost mai mulţi oameni care au adus lasere în Piaţă. Unul dintre ei a primit o citaţie de la Poliţia Locală. Nu este vorba de Poliţia Naţională sau Jandarmerie, ci de Poliţia Primăriei Sectorului 1. Motivul invocat este că unul dintre vecini ar fi fost deranjat de reflexia laserului din clădirea BRD la el în casă. Remember #Securitate? Vă rugăm să rămânem alături de el şi alături unii de alţii. Şi vă rugăm să nu vă temeţi, binele învinge întotdeauna. PS: Toţi suntem luminiţe, dar ale noastre sunt proiecţii video (video-mapping), nu laser“, au specificat tinerii.

Site-ul sub25.ro a scris despre povestea mesajului vizual de la Aural Eye. Iată numele membrilor din echipa Aural Eye, în formulă completă: Alina Anca, Răzvan Pascu, Daniel Bega, Ionuţ Pascu, Gabriel Vrabie, Eranio Petruska, Francisco Mario, Ilinca Seda, Zenaida Tătaru, Ruxandra Tenia, Cristian Daniel Cristea, Radu Pose, Roxana Enache.

O parte din echipa Aural Eye, prezentă în Piaţa Victoriei Sursa foto Facebook SUB25 Auto Larisa Baltă

Un mesaj lăsat pe pagina de Facebook a echipei Aural Eye anunţa protestatarii că „Revoluţia luminii“ continuă:

„Dragi prieteni,

Mulţumim pentru mesajele primite şi pentru încurajări. Vă simţim pe toţi aproape de noi. E extraordinar că aţi răspuns la apel şi am putut lucra cu un proiector de 20.000 de lumeni.

Suntem onoraţi că am făcut echipă cu voi în aceste zile şi, deşi am lucrat sub o presiune fantastică, scopul ne-a ţinut împreună. Noi am aprins o lumină, iar voi aţi răspuns cu mii de altele.

Vom face pauză de la proiecţii pentru că, după trei zile în priză, suntem complet epuizaţi. Dar asta nu înseamnă că ne oprim aici, momentul pe care îl trăim nu ne lasă.

Haideţi să păstrăm în noi ce am câştigat zilele astea. Ne vedem în piaţă la #revoluţialuminii!

PS: În caz de amendă sau abuz birocratic facem cheta, da?“

Mesaj proiectat de Aural Eye la protestele din Piaţa Victoriei Bucureşti Sursa foto sub25.ro

Răzvan Pascu de la Aural Eye, parodiind interviul de la Mineriada din iunie 1990

