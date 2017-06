Locuri vindecătoare, de la zone încărcate de energie la peştera cu efect de Viagra

Despre Pietrele lui Solomon se spune că este un loc încărcat de energie. Numele zonei a fost inspirat de regele maghiar Solomon. Legende sunt, însă, mai multe. Una dintre ele spune că Regele Solomon a fost urmărit de invadatori până la Braşov, unde s-a ascuns în pădure. Ca să nu fie recunoscut de duşmani, şi-a dat jos coroana de cap şi a aşezat-o pe tulpina unui arbore. Nu a mai mai fost recunoscut de cumani, aceştia crezând că regele a căzut în prăpastie şi a murit. Aşa a reuşit să scape şi să fugă cu bogăţiile pe care le avea asupra lui. A fugit până la o peşteră, unde s-a refugiat, în zona denumită astăzi Pietrele lui Solomon. Sute de ani mai târziu, un ţăran care a mers în pădure să adune lemne de foc a găsit coroana, pe locul unde acum se află Casa Sfatului, şi a dus-o la Biserica Neagră spre păstrare. Aşa a ajuns Braşovul să se numească în germană Kronstadt, oraşul Coroanei.

Se spune că, în urma unor disfuncţii magnetice, zona este încărcată de ioni negativi, care ar putea ameliora bolile cardio-vasculare. Ajută foarte mult şi aerul curat, liniştea şi susurul aperi cristaline. Specialiştii au confirmat faptul că zona este încărcată energetic.

„S-au făcut cercetări la Pietrele lui Solomon şi s-a descoperit că zona este încărcată energetic. Dacă această energie ajută sau nu în bolile cardio-vasculare, asta nu pot spune. Este cert că zona te aduce într-o stare de relaxare. Am fost şi eu acolo de multe ori, merg de câteva ori pe an şi pot spune că m-am simţit mai odihnit atunci când m-am întors acasă“, a spus Marius Zovilan, profesor de fizică.

Canionul 7 Scări

Canionul Şapte Scări este un defileu săpat în calcar situat în Masivul Piatra Mare. Pe lângă cascadele extrem de spectaculoase, care l-au transformat într-o atracţie turistică majoră, locul este cunoscut pentru minunile pe care le face asupra psihicului. Aerul ozonat, pentru că este situate la 1.050 de metri altitudine, şi zgomotul făcut de apă sunt o combinaţie extraordinară pentru psihic. Recuperarea psihologică este negreşită. Sunt turişti care vin special să stea o zi să se relaxeze.

Accesul la Canionul Şapte Scări se face extrem de simplu, dinspre localitatea Timişul de Sus şi Dâmbul Morii, de pe Drumul Naţional 1 (traseu banda galbenă). Turiştii ajung la canion în aproximativ o oră de mers lejer. Drumul este accesibil chiar şi copiilor. Nu este nevoie de echipament special, dar bocancii de munte sunt recomandaţi, deoarece potecile pot fi alunecoase mai ales atunci când plouă. Drumul până la canion este de o frumuseţe cum puţin mai vezi în România. Potecile te duc printr-o pădure deasă, de-a lungul unui râu. Liniştea te înconjoară imediat ce intri în pădure, iar în jur nu se aud decât susurul apei şi ciripitul păsărelelor. Din loc în loc, sunt zone de relaxare unde vizitatorii îşi pot trage sufletul şi pot admira priveliştea, luminişuri pline de flori, dar şi cele trei cascade mai mici care preced canionul.

Templul Ursitelor de la Şinca

Templul ursitelor de la Mănăstirea Rupestră de la Şinca Veche este deja celebru pentru proprietăţile sale miraculoase. Aici veţi găsi o oază de linişte în mijlocul pădurii şi puteţi să vizitaţi o mănăstire săpată în stâncă. Templul Ursitelor se află la poalele Munţilor Făgăraş, în apropierea satului Şinca Veche din judeţul Braşov. Legendele zonei spun că, odată ce intri în grotă şi ajungi sub pământ, orice semn de oboseală dispare ca prin minune şi corpul este practic invadat de energie. De-a lungul anilor locul şi-a căpătat faima de a fi unul vindecător de boli.

Zecile de mii de vizitatori care au ajuns în grotă au povestit de-a lungul anilor fie că s-au simţit revigoraţi, fie că i-a apucat un somn greu. Se spune că omul care adoarme măcar şi pentru câteva minute în templu sau în apropierea lui capătă forţe noi şi devine mai puternic. Locul este împodobit cu icoane, flori de munte şi candele care nu apucă să se stingă niciodată. Turnul interior, pe unde intră lumina zilei, este înalt de 10 metri şi seamănă cu o turlă fără acoperiş. Localnicii spun că pe acolo coboară energiile şi că dedesubt, în pământ, ar exista un tunel de comunicare până la Cetatea Râşnovului.

Lacul Sfânta Ana, unde apa nu scade niciodată

În zilele noastre, pe lângă un loc de relaxare unde oamenii vin să se scalde şi să respire aer curat, Lacul Sfânta Ana este şi loc de pelerinaj. Se spune că apa şi aerul de aici face minuni pentru fertilitate. Legendă sau nu, multe femei care îşi doresc să aibă copii vin şi stau aici câteva zile.

Lacul Sfânta Ana din judeţul Harghita este singurul lac vulcanic din România şi se găseşte la 17 kilometri de localitatea Bixad, aflată în apropiere de Băile Tuşnad. Lacul are şi câteva ciudăţenii unice. Nivelul apei nu creşte şi nu scade niciodată, deşi lacul nu are izvoare şi este alimentat doar de apa de ploaie. Lacul are forma unei palete de pictor. Puritatea apei este foarte apropiată de cea a apei distilate. Are doar 0,0029 ml minerale.

Peştera Puturosu, Viagra naturală

Peştera Puturosu, denumită aşa după mirosul pe care îl emană sulful, este situată la 1.052 de metri altitudine în judeţul Covasa în masivul cu acelaşi nume. Are o lungime de 14 metri. Este cunoscută ca şi cea mai mare mofetă naturală din Europa, datorită concentraţiei mari de sulf.

După Primul Război Mondial, medicii au început să-i recunoască proprietăţile terapeutice. Şi astăzi mulţi dintre vizitatorii grotei Puturosu vin aici în scop medical. Terapia cu sulf are efecte terapeutice mai ales în bolile cardiovasculare şi de natură reumatică, dar este un tratament natural eficient şi împotriva alergiilor şi bolilor de piele.

De asemenea, localnicii mai spun că bărbaţii trebuie să ajungă măcar odată aici deoarece sulful este o adevărată Viagra naturală. Peştera Puturosu este situată lângă staţiunea Băile Balvanyos din judeţul Covasna. Ca să ajungeţi la grotă trebuie să porniţi de la hotelul Best Western din Balvanyos. De aici există indicatoare care vă vor îndruma, iar drumul se parcurge în aproximativ 30 de minute.