FOTO Ce minunăţii ale naturii ne aşteaptă în Parcul Naţional Piatra Craiului

GALERIE FOTO

Parcul Naţional Piatra Craiului se întinde pe o suprafaţă de 36 de hectare pe teritoriul judeţelor Braşov şi Argeş şi are tot ce trebuie pentru a stârni curiozitatea exploratorilor. Turiştii care vor să exploreze Parcul Naţional Piatra Craiului trebuie să plătească un bilet de intrare simbolic de 5 lei, valabil pentru 7 zile.

O expediţie în Piatra Craiului trebuie să înceapă obligatoriu în Prăpastiile Zărneştiului. Estre o drumeţie de câţiva kilometri, însă traseul este accesibil oricui. Zona este celebră pentru peisajele pe care le oferă. Frumuseţea şi sălbăticia locului au făcut ca Prăpăstiile Zărneştiului să ajungă şi platou de filmare. Aici s-au înfruntat Mărgelatul şi trupele arnăuţilor în „Drumul Oaselor“ şi tot aici s-au filmat şi scene din „Cold Mountain“. Zona a fost platou de filmare şi pentru un videoclip al trupei Rammstein. Prăpăstiile sunt un defileu străjuit de stânci înalte şi străbătut de un drum şerpuit. În unele zone, stâncile de pe cele două laturi ale drumului par că se ating, fapt care face plimbarea să fie una spectaculoasă. Dacă afară este soare, se produce un fel de joc de lumini între stânci şi razele soarelui care este extraordinar de privit. Prăpăstiile Zărneştiului sunt iubite şi de amatorii de alpinism şi escaladă. Zeci de trasee sunt amenajate în pereţii defileului. Cel mai lung are 115 metri.

Legenda craiului şi a garofiţei

La baza denumirii zonei Pietrei Craiului stă o legendă veche de câteva secole. Se spune că în zonă trăia un crai foarte iubit, pe numele său Măritul. Era foarte supărat că nu reuşise să aibă un urmaş. Ajuns la bătrâneţe, craiul a decis să aleagă un moştenitor demn să îi calce pe urme. Aşa că a organizat un concurs şi a chemat flăcăi din toate colţurile ţării pe care i-a supus unor probe fizice, dar şi de înţelepciune. Aşa a vrut să se asigure că cel care va moşteni averea este demn de ea. Legenda mai spune că un păstor numit Brăduţ a decis să îşi încerce şi el norocul şi s-a dovedit a fi un concurent de nădejde.

După o zi de probe grele, craiul i-a anunţat că a doua zi vor trebuie să urce până la piatra cea mai mare. În timp ce restul cavalerilor au ales să doarmă, Brăduţ a pornit cu noaptea în cap şi a ajuns primul în vârful muntelui. Mai avea însă de trecut o probă şi anume aceea de împărţire a dreptăţii. Craiul s-a hotârât să îi dea o ghicitoare. L-a întrebat cum ar împărţi între trei fraţi o ladă cu aur, alta cu oase şi una cu pământ. Brăduţ a găsit repede o rezolvare şi le-a explicat fraţilor care se războiau că unul va primi banii, altul animalele, iar celălalt pământul. Aşa a devenit păstorul viitorul crai, iar zona se numeşte de atunci Piatra Craiului.

O altă legendă unică este cea a garofiţei care creşte numai în această zonă a ţării. Se spune că în zonă trăia un pădurar care a avea doi copii, o fată şi un băiat, Degetăruţ şi Garofiţa. Într-o zi, lângă casa lor, a apărut o acvilă rănită, iar pădurarul a îngrijit-o, iar copiii îi dădeau din mâncarea lor. Acvila şi-a revenit şi a început să zboare, iar cei mici visau să plutească şi ei în aer şi vă vadă muntele de sus. Se spune că acvila i-a luat într-o zi pe spatele ei şi s-a înălţat spre cer.

După ce au zburat deasupra muntelui, au coboât într-o poieniţă unde acvila a mâncat carne de căprioară, dar hrana a fost otrăvită, iar pasărea a murit. Speriaţi că au rămas singuri, copiii au căutat adăpost până când au găsit un castel. Au cerut ajutor, dar zâna castelului avea inima de gheaţă. I-a fermecat pe copii şi i-a transformat în două flori unice: Garofiţa Pietrei Craiului şi Degetăruţul de munte.

Vraja spunea că doar dacă un flăcău va aduce apă vie din vârful muntelui, abia atunci copiii se vor mai trezi la viaţă. Peste ani, în zonă trecu un flăcău care, fermecat de frumuseţea Garofiţei, a udat floarea cu apă proaspătă de izvor. Garofiţa s-a trezit la viaţa şi cei doi s-au îndrăgostit. Au reuşit să îl trezească şi pe fratele ei şi să ajungă acasă, unde şi-au găsit tatăl foarte bătrân. De atunci Garofiţa creşte doar în Piatra Craiului şi este protejată prin lege.

La Zăplaz, construcţia ce nu trebuie ratată

Zona la Zăplaz, situată la peste 1.640 de metri altitudine, oferă un peisaj care îţi taie respiraţia. Traseul porneşte de la cabana Plaiul Foii - Refugiul Şpirlea - La Zăplaz. De la refugiul Şpirlea se mai urcă aproximativ 30 de minute. Traseul este unul accesibil atât iarna, cât şi vara şi poate fi parcurs şi de turiştii mai puţin experimentaţi. Odată ajunşi aici puteţi admira găurile săpate în munte care sunt unice şi nici cei mai renumiţi geologi nu pot spune exact cum s-au format.

Se spune că Piatra Craiului a fost construită de fiinţe vii, cum sunt coralii şi scoicile. În epoca Jurasicului, acum zeci de milioane de ani, aici era un mediu cald şi liniştit, o mare. În timp s-au aşezat straturi peste straturi de corali şi scoici, care au creat sedimente care s-au înălţat şi în milioane de ani au format muntele calcaros. Ipoteza este susţinută de munţii de cochilii pietrificate pe care le puteţi observa la tot pasul dacă sunteţi atenţi şi care datează de vremea dinozaurilor. În timp apa, ajutată de vânt, a săpat în strâncă şi s-au format găuri denumite astăzi La Zăplaz, termen care înseamnă de fapt gard de scânduri. Formele găurilor din munte seamănă, spun unii cunoscători, cu opera lui Gaudi, cunoscutul architect spaniol.

Amatorii de paranormal spun de fapt că aceste găuri sunt porţi spre o altă dimensiune şi că aici, în vremuri de mult apuse, se închinau strămoşii noştri Zeilor.

Trasee pentru drumeţie

În Piatra Craiului au fost amenajate patru trasee care surprins perfect frumuseţea locului. Nu sunt uşoare şi este bine să veniţi echipaţi. Salvamontiştii recomandă ca drumeţiile să se facă în grup.

Traseul nr. 1 porneşte din partea nord-estică a parcului, de la Centrul de Vizitare al Parcului Naţional Piatra Craiului din Zărneşti, străbate o fâneaţă bogată în specii, apoi urcă spre Valea Crăpăturii, mărginită de habitate de stâncării până în Şaua Crăpăturii. De aici turiştii se pot îndrepta spre Cabana Curmătura. Traseul are o lungime de aproximativ 6,4 km.

Traseul nr. 2 porneşte de pe Valea Râului Mare, pătrunde în Cheile Zărneştilor şi apoi străbate pădurea până la Cabana Curmătura, care constituie prilejul unui popas. De aici, vizitatorii vor urca spre vârful Piatra Mică, zonă cu o mare deschidere, un bun prilej pentru observarea zonei subalpine precum şi a peisajului parcului. În continuare, traseul coboară spre Poiana Zănoaga şi revine la Cabana Curmătura. Traseul are o lungime de aproximativ 10,7 km.

Traseul nr. 3 porneşte din zona de sud a parcului, din localitatea Sătic (judeţul Argeş), urmând Valea Dragoslovenilor până la Cabana Garofiţa Pietrei Craiului. De aici vizitatorul urcă prin pădure ajungând la Cerdacul Stanciului, o formaţiune exocarstică spectaculoasă. De aici vizitatorul se va putea întoarce la cabana Garofiţa Pietrei Craiului. Traseul are o lungime de aproximativ 6,1 km.

Traseul nr. 4 porneşte din Dâmbovicioara (judeţul Argeş), traversând cheile Dâmbovicioarei unde este localizată şi cunoscuta Peştera Dâmbovicioara, urmând Valea Brustureţului până la cabana Brustureţ. De aici traseul urcă prin pădure, ajungând la refugiul Grind, situat la începutul urcuşului spre vârful La Om (Piscul Baciului), apoi vizitatorii mai bine antrenaţi pot urca spre vârful La Om pentru a observa zona subalpină şi alpină.

Pe lângă cele patru trasee turistice care duc spre cele mai frumoase în zone, în Parcul Naţional Piatra Craiului există alte câteva zeci. „Pe suprafaţa Parcului Naţional există 42 de trasee turistice marcate şi omologate cu diverse grade de dificultate, care în funcţie de pregătirea fizică a turiştilor, îi introduc pe aceştia în lumea spectaculoasă şi mirifică a masivului Piatra Craiului. Deşi marea majoritate a traseelor turistice sunt dificile, Parcul Naţional Piatra Craiului atrage în fiecare an peste 110.000 de turişti. Desigur şi cei mai puţini experimentaţi pot descoperi peisajele unice prin parcurgerea unor trasee turistice uşoare“, a spus Mircea Vergheleţ, directorul Parcului Naţional Piatra Craiului

Turiştii trebuie să se echipeze corespunzător. „În funcţie de traseul de drumeţie ales echipamentul obligatoriu trebuie să fie alcătuit din următoarele articole: ghete de munte, geacă impermeabilă şi articole de îmbrăcăminte adecvate anotimpului. Nu trebuie uitat faptul ca zona de creastă este lipsită de surse de apă şi de asemenea este foarte important ca vizitatorii să nu işi supra evalueze puterile în ceea ce priveste dificultatea traseelor sau durata de parcurgere. Pe teritoriul parcului există şi 7 refugii pentru adăpost în caz de urgenţă – 3 pe creastă la Vf. Ascuţit, Şaua Grindului şi Şaua Funduri, alte 4 fiind amplasate în zonele mai joase, la Grind, Diana, Cioranga şi Spirla“, a mai spus Mircea Vergheleţ.

Vizită Virtuală în Piatra Craiului

Centrul de Vizitare de la Zărneşti al Parcului Naţional Piatra Craiului este cu siguranţă o experienţă unică. Practic turiştii pot vedea Piatra Craiului în toată splendoarea ei, fără să fie nevoie să urce pe munte. Imaginile însă îi vor convinge cu siguranţă să facă şi o drumeţie montană. Cu ajutorul dispozitivelor touch screen vizitatorii pot vedea peisaje din Piatra Craiului şi pot afla toate informaţiile necesare despre flora şi animalele sălbatice care trăiesc aici, dar şi despre rocile care alcătuiesc masivul. Pot face de asemenea un tur virtual al traseelor turistice. Totul cu o simplă mişcare a mâinii.

Centrul are şi o machetă a Pietrei Craiului şi o pasarelă pe care turiştii pot urca pentru a o admira de sus ca şi cum ar fi pe munte la înălţime. De asemenea pe pasarelă pot fi proiectate imagini din Piatra Craiului, informaţii geologice şi despre habitat, dar şi traseele turistice. Totul este cu o comandă touch screen. Practic vizitatorul poate proiecta ce hartă doreşte şi poate admira virtual întreg masivul Piatra Craiului.

Centrul de vizitare se află la 1,5 km de Zărneşti, la poalele Masivului Piatra Craiului într-un decor natural superb. În zona se poate ajunge cu maşina sau pe jos din Zărneşti pentru amatorii de plimbare.

Cabană veche de peste 100 de ani

Cabana Plaiul Foii are o vechime de peste 100 de ani şi a fost construită pentru vânătorii din zonă. Acum este o atracţie turistică şi una dintre cele mai frumoase cabane din Braşov. Se situează la poalele Munţilor Piatra Craiului, în apropierea unor importante şi cunoscute monumente ale naturii din România: Cerdacul Stanciului, Grota Stanciului, Peştera Dâmbovicioara, Prăpăstiile Zărneştilor sau Marele Grohotiş.

Cazarea costă 180 de lei pe noapte. Cabana are 15 camere şi un restaurant care oferă preparate tradiţionale vânătoreşti. Cabana este situată la 12 kilometri de Zărneşti şi se poate ajunge cu maşina.

Parc de aventură pentru amatorii de căţărare

Amatorii de căţărare au în zonă şi un parc de aventură întins pe 5 hectare. Wolf Park Adventure dispune de mai multe instalaţii suspendate şi de patru trasee care pot fi parcurse prin traversare sau căţărare. Traseele au diferite grade de dificultate.

Pe lângă traseele de căţărare au mai fost amenajate şi şase tiroline de 2 kilometri. Parcul este deschis între orele 9.00 şi 17.30. Preţul pentru trei ore de căţărare este de 28 de lei pentru copii şi 38 de lei pentru adulţi. Parcul va fi deschis din luna iunie şi se face rezervare.

Traseele de căţărare: „Traseul Galben“ este pentru copii sub 10 ani, în lungime de 320 m, „Traseul Verde“ are dificultate „uşor spre medie“, destinat celor mai mari de 10 ani, în lungime de 380 m. „Traseul Roşu“ solicită forţă şi energie – gradul de dificultate este mediu-greu, iar lungimea este de 500 de metri. „Traseul Negru“ are grad de dificultate „dificil–extrem“, aduce nivelul de adrenalină la maxi-mum. Are o lungime de 590 m.