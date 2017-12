FOTO Care sunt cele mai fotografiate clădiri din Braşov. Secrete şi legende păstrate în folclor de secole

Biserica Neagră din Braşov este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România. Potrivit Google Panoramio, este pe primul loc în România în ceea ce priveşte cele mai fotografiate obiective turistice.

Biserica Neagră de astăzi se înalţă pe locul unei biserici romanice mai vechi din secolul al XIII-lea. Construcţia ei a început în anul 1383, când Braşovul se afla într-o perioadă de puternică dezvoltare culturală şi economică. În momentul finalizării ei, în anul 1477, parohia braşoveană, la acea dată de rit catolic, a primit hramul Sfintei Maria. În prezent, Biserica Neagră aparţine cultului Evanghelic.

De-a lungul timpului biserica a fost afectată de mai multe cutremure, iar devastatorul incendiu din 21 aprilie 1689 a distrus-o aproape în totalitate. Focul a cuprins biserica parohială, distrugând acoperişul şi mobilierul din interior. Credincioşii au reuşit să strângă fondurile necesare şi să înceapă reconstrucţia edificiului. Lucrările de renovare extinse care au conferit interiorului un aspect baroc, au durat mai bine de 30 de ani, fiind încheiate în 1722, când a avut loc o nouă inaugurare.

Biserica Neagră este cel mai mare edificiu de cult în stil gotic din sud-estul Europei, măsurând 65 de metri înălţime, 89 de metri lungime şi 38 de metri lăţime. Din lungimea totală a construcţiei, 31 de metri sunt reprezentaţi de cor, 42 de metri de naos şi 16 metri de baza turnului. Biserica Neagră este celebră nu doar prin dimensiunile sale, ci şi prin faptul că aici se află cel mai mare clopot din România, un clopot din bronz care cântăreşte 6.300 de kilograme.

Cea mai importantă piesă de interior a Bisericii Negre este orga Buchholz, construită în anul 1839 de Carl August Buchholz. Instrumentul nu a fost modificat absolut deloc, astfel că sunetul este unul de excepţie. Materialele folosite pentru construirea orgii sunt de cea mai bună calitate. Clapele sunt acoperite cu fildeş, cele superioare sunt din lemn de abanos, iar numerele celor 76 de registre sunt inscripţionate pe porţelan şi acoperite cu sticlă. Orga are 3.993 de tuburi distribuite pe 84 de rânduri, patru manuale şi un pedalier. Cel mai mare tub are nouă metri, cel mai mic tub are doi metri. Orga mecanică Buchholz, din Biserica Neagră, este cea mai mare orgă funcţională din sud-estul Europei şi este unică.

Casa Sfatului, kilometrul zero al oraşului

Casa Sfatului este fosta Primărie şi are o istorie impresionantă. Datează de la 1420 şi a supravieţuit cutremurelor, incediilor, dar şi intenţiilor de demolare ale comuniştilor care vroiau să scape de ea pentru ca muncitorii să poată manifesta în Piaţa Sfatului. Casa Sfatului este Kilometrul 0 al oraşului de aici se măsoară toate distanţele cum ar fi distanţa Braşov-Bucureşti. Casa Sfatului unul din obiectivele turistice majore ale Braşovului, doar Biserica Neagră are mai mulţi vizitatori. Pe Casa Sfatului există singura stemă color a Braşovului.

Clădirea este reprezenttativă pentru Braşov şi are o înălţime de 49 de metri. Din turn, trompeţii anunţau populaţia despre calamităţi sau invazii. Turnul casei Sfatului are ceas încă de la 1520. Doar Biserica Neagră are unul mai vechi care datează de la 1516. În 1690 când Braşovul a fost ocupat militar de habsburgi ceasul a fost la un pas de distrugere. Vizavi de Casa Sfatului locuia, în Casa Împăraţilor, comandantul austriac al cărui papagal era foarte stresat de zgomotul ceasului. A dat ordin ca toate gunoaiele să se adune în Piaţa Sfatului până cand sunetul ceasului va fi oprit. Aproape s-a ajuns la un război deoarece acest cea era mândria oraşului. Ceasul care se află acum în turn este din 1892, similar cu cel dinaintea sa şi a fost adus din Germania. În ciuda vechimii afişeză ora cu exactitate.

Casa Sfatului era şi locul unde se împărţea dreptatea. Aici se pronunţau sentinţele la moarte, iar condamnaţii erau executaţi prin diferite metode în funcţie de statutul social. Oamenii cu stare erau decapitaţi, hoţii de rând erau spânzuraţi, iar vrăjitoarele erau arse pe rug.

Cea mai veche clădire din Braşov

Biserica Sfântul Bartolomeu este cea mai veche clădire din Braşov şi datează de la 1223. Pe lângă vârsta venerabilă, frumoasa biserică are şi un cea solar funcţional, dar ascunde şi multe mistere. Nimeni nu ştie exact când a fost pictat ceasul solar, dar se pare că este de-o vârstă cu biserica. Ca să aflaţi ora exactă trebuie să urmăriţi cu mare atenţie umbra unei limbi care cade pe un cadran pe care se află cifre romane şi arabe, de la 1 şi până la 12. Pe măsură ce soarele se mută în timpul zilei, la fel face şi tija metalică, iar umbra cade astfel pe altă cifră. Ora arătată este una exactă.

O legendă care este şi acum la fel de vie ca acum câteva sute de ani este aceea că primele fonduri pentru construcţia bisericii au venit de la trei orfane extrem de credincioase. Se spune că acestea şi-ar fi donat toată averea strânsă în timpul vieţii bisericii şi, în semn de recunoştinţă, ar fi fost înmormântate sub altar.

O altă legendă spune că biserica ar fi avut un tunel special de fugă care ar fi ajuns până la strada Lungă. Acesta ar fi fost folosit de localnici în timpurile medievale pentru a-şi ascunde provizii şi pentru a scăpa de cotropitori. Se spună că şi comuniştii şi securitatea ar fost folosit acest tunel pentru misiuni secrete, dar sunt date exacte în acest sens. Legenda este susţinută şi de unele descoperiri recente. În urmă cu nouă ani în cartierul cu acelaşi nume pe strada Lanurilor s-a descoperit un capăt de tunel în timpul demolării unei clădii. Se spune că acesta ar ajunge până la Biserica Sfântul Bartolomeu, dar nu s-au făcut cercetări mai amănunţite. Biserica Sf. Bartolomeu este acum muzeu şi se află la capătul Străzii Lungi.

Casa în care Vlad Ţepeş s-a iubit cu amanta

Casa în care se spune că Vlad Ţepeş s-a iubit cu amanta sa a devenit şi ea obiectiv turistic. O legendă spune că Vlad Ţepeş a fost îndrăgostit de o săsoaică din Schei, pe nume Katarina cu care a avut cinci copii. Dragostea lor a dus chiar şi la revolte. Tinerii care o doreau pe fată de soţie erau din familii înstărite şi nu vedeau cu ochi buni iubirea dintre cei doi considerată clandestină. Cronicile vremii scriu că Vlad Ţepeş era foarte gelos şi nu o dată a lovit cu sabia în lucrurile din jur sau i-a ameninţat pe cei care doreau să o ia pe Katarina de soţie. Într-unul dintre aceste accese de furie a fost rănit şi un preot.

Nici femeile vremii nu au văzut cu ochi buni relaţia dintre domnitor şi Katarina. Nevestele negustorilor din cetate au atacat casa în care se afla fata, au bătut-o, i-au tăiat părul şi au dus-o la stâlpul infamiei din Piaţa Sfatului. Când a auzit de grozăvie Vlad Ţepeş a ameninţat că va da foc Braşovului. Până la urmă a reuşit să o elibereze prin negociere. I-a cruţat pe negustorii şaşi pe care urma să îi execute în Bartolomeu. Katarina a fost singura femeie pentru care Vlad Ţepeş a vrut să divorţeze. În acele vremuri însă divorţul era de neconceput. A mers până la Papa Pius II pentru a cere anularea căsătoriei sale cu Anastasia Holszanska, nepoata reginei Poloniei, dar nu a primit aprobare. După moartea lui Vlad Ţepeş, Katarina s-a retras la mănăstire şi nu a mai vorbit niciodată. Casa în care s-au iubit cei doi este acum pensiune şi poartă numele frumoasei Katarina. Este situată în centrul vechi al oraşului.