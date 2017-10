Festivalul de Dramaturgie Contemporană aduce în premieră la Braşov trupe de teatru din străinătate. Biletele se pun miercuri în vânzare

Festivalul Internaţional de Dramaturgie Contemporană va avea loc în perioada 10-19 noiembrie 2017. Este pentru prima dată când vor susţine reprezentaţii şi teatre din străinătate. Piesele susţinute de artişti internaţionali vor fi supratitrate. „Este prima ediţie internaţională a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, aflat la a 28-a ediţie. Ne dorim ca acest festival să rămână unul internaţional şi această ediţie să nu fie doar un experiment. Braşovul are capacitatea de a organiza un festival internaţional de teatru, iar braşovenii merită un astfel de festival. Voi susţine în continuare în faţa Consiliului Local să menţinem acest caracter şi îmi doresc ca această ediţie să iasă foarte bine, tocmai pentru a demonstra că se poate“, a declarat viceprimarul Costel Mihai.

Festivalul are în program 10 spectacole, dintre care nouă în concurs. Dintre acestea, patru sunt susţinute de trupe din Republica Moldova, Marea Britanie, Ungaria şi, respectiv, Franţa, în condiţiile în care pentru catalogarea festivalului ca „internaţional“ era nevoie de trei spectacole ale unor trupe din afara graniţei.

„La această ediţie, ne axăm pe dezvoltarea multiculturală a teatrului braşovean. Spectacolele sunt interconectate, oferă o poveste, o unitate în diversitate. Sunt Spectacole cu greutate, spectacole cu actori mari, şi va oferi publicului o imagine actuală asupra a ce se întâmplă nou în piaţa artei teatrale din România şi din lume“, a declarat Dan Cogălniceanu, managerul Teatrului Sică Alexandrescu.

Bilete vor fi scoase la vânzare de la 1 noiembrie. Preţul nu a fost bătut în cuie, dar se doreşte ca un bilet să coste între 45 şi 65 de lei. „Îmi doresc ca preţul biletelor să rămână aproape de cele de anul trecut, fără mari diferenţe. Împreună cu municipalitatea, dorim ca publicul braşovean să îşi permită spectacole de calitate, la preţuri decente“, a mai spus Dan Cogălniceanu.

Programul include următoarele reprezentaţii:

- Teatrul Mic Bucureşti, Karamazovii;

- Teatrul Naţional Mihai Eminescu Chişinău, Republica Moldova - În ochii tăi fermecători...;

- Teatrul Griviţa 53 Bucureşti - Crăciun la Palat;

- Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov - Prins în Plasă;

- Teatrul Odeon Bucureşti - Trei generaţii;

- Celestins Ttheatre de Lyon, Franţa - Tableau d'une execution;

- Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureşti -

Băiatul din Brooklin;

- Atelier Theatre Studio (Marea Britanie) - What Shall We Do With the Cello?

- Csokonai Szinhaz, Debrecen (Ungaria) - Az Ajto;

- Teatrul Metropolis Bucureşti - Domnul Ibrahim şi Florile din Coran (piesa câştigătoare a ediţiei anterioare a festivalului, piesă în afara concursului).