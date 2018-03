Crosul 15 Noiembrie, internaţional. Competiţia este un adevărat simbol şi îi cinsteşte de muncitorii care în 1987 au strigat „Jos Comunismul“

Ediţia din acest an va avea loc pe 11 noiembrie 2018 şi va fi organizată pentru prima dată de Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov, împreună cu Federaţia Română de Atletism şi în parteneriat cu Asociaţia 15 Noiembrie 1987 Braşov. „Competiţia are o adevărată istorie şi poate fi una dintre primele competiţii de cros din România care poate fi promovată internaţional. Organizarea evenimentului în cadrul agendei oficiale a FRA înseamnă în primul rând că traseul va fi omologat, datele tehnice vor fi publicate internaţional, iar sportivii profesionişti vor putea să ştie exact în ce fel de competiţie concurează. Este de fapt vorba de o nouă abordare, o deschidere internaţională a competiţiei. Este meritul Asociaţiei 15 Noiembrie, al Primăriei Braşov şi al celorlalţi care au înfiinţat şi sprijinit acest cros timp de aproape 30 de ani şi cred că are toate premisele pentru a deveni o competiţie internaţională de succes“, a declarat Florin Florea, preşedintele Federaţiei Române de Atletism.

Paula Ivan, ambasadorul competiţiei

Ambasadorul ediţiei 29 a Crosului 15 Noiembrie va fi Paula Ivan, campioană olimpică la 1.500 m şi vicecampioană olimpică la 3.000 m, la Jocurile Olimpice de Vară de la Seul (1968). Recordul olimpic istoric stabilit atunci de Paula Ivan este în continuare neînvins. „Ne propunem să transformăm Crosul 15 Noiembrie într-o competiţie oficială, de anvergură, cu sportivi importanţi, la un alt nivel decât până acum şi care să rămână un simbol al Braşovului. Vom da evenimentului 15 Noiembrie 1987 o altă însemnătate, internaţională, o altă vizibilitate, iar acest lucru va fi benefic pentru oraş“, a spus primarul George Scripcaru.

Competiţie simbol

Crosul 15 Noiembrie este o competiţie emblematică pentru Braşov, care rememorează revolta muncitorilor braşoveni ai uzinelor Steagul Roşu, care, cu doi ani înainte de evenimentele din decembrie ’89, au strigat „Jos comunismul!“. Traseul are o lungime de peste 5 kilometri şi urmează traseul coloanei de manifestanţi de la 15 Noiembrie 1987: actualul Roman SA - Poienelor - calea Bucureşti - Spitalul Judeţean - Spitalul Astra - intersecţia „Trei Alimentare“ - biserica de lemn - fosta Hidromecanica - Spitalul CFR - Sala Patria - Teatrul Sică Alexandrescu - Modarom - Prefectură. Prima ediţie a crosului a avut loc în 1990.

„Suntem foarte bucuroşi de faptul că ediţiile 2018 şi 2019 ale crosului sunt preluate de FRA. Din acest contract cu Asociaţia Judeţeană de Atletism vor avea de câştigat atât competiţia, care va deveni internaţională, cât şi, mai ales, cetăţenii Braşovului şi sportul în general“, a spus Aureliu Bejenariu, reprezentantul Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 Braşov.