Primăriţele. Cum au reuşit trei femei din judeţul Brăila să se impună într-o lume a politicii condusă de bărbaţi

În comuna Vădeni, primar este Coman Stanca, aflată deja la al cincilea mandat. Aceasta a avut, la alegeri, atuul experienţei, de care s-a folosit din plin pentru a-şi învinge adversarii. Celelalte două primăriţe se află,însă, la primul mandat, pentru ele această funcţie fiind o provocare căreia încearcă acum să îi facă faţă, pentru a-şi confirma abilităţile de lider.

Elena Coadă, din comuna Cazasu, se află la primul mandat de primar, însă are destul de multă experienţă în administraţie, fiindcă în ultimii ani a avut funcţia de secretar al comunei. Doar Steluţa Ioniţă, de la Romanu, nu prea a avut de-a face cu problemele administraţiei locale, deoarece până în vara anului trecut a activat în cadrul oficiului poştal din comună.

“Veterana” Coman Stanca, din Vădeni: “Experienţa şi determinarea, cheia reuşitei!”

Având deja 17 de ani de când conduce destinele comunei Vădeni, PSD-ista Stanca Coman s-a convins că experienţa este cheia reuşitei în administraţie. “Trebuie să ştii cum să faci ceea ce vrei să faci. Şi plus de asta, trebuie să pui multă determinare în munca ta ca să poţi răzbi, ca femeie, în această lume a politicii condusă de bărbaţi. Marele meu pariu, când am venit la Primăria Vădeni, a fost că o să aduc conductă de gaze în comună. Când spuneam asta, în 2004 - 2005, mulţi mă luau în râs. Încă nu erau gaze în toate cartierele Brăilei, iar eu voiam să aduc aşa ceva la ţară. Câte nopţi nedormite, câtă muncă, să faci proiecte, să ţi le aprobe Ministerul Economiei, Distrigazul... Dar acum Vădeniul are conductă de gaze, oamenii şi-au făcut băi în locuinţe, au încălzire pe centrală, confort. Deci a meritat tot efortul, iar în final asta contează. Ca primar, asta e satisfacţia: să ştii că ai făcut ceva pentru comunitate. Iar dacă faci, lumea te iubeşte şi te votează. Eu am scos 65% la alegerile de astă-vară, deci oamenii îmi acordă în continuare încrederea lor”, spune Stanca Coman.

Primăriţa mărturiseşte că familia i-a fost mereu alături, încă de la primul mandat. În 2000, când a câştigat primele alegeri, fiul său avea 18 ani. Acum, primăriţa are o nepoată de 13 ani şi un nepot de 7 ani. Din păcate, soţul său a murit în urmă cu doi ani. Avea 57 de ani şi l-a răpus o boală de inimă. “A fost greu, foarte greu să mă obişnuiesc cu gândul că nu îl mai am alături”, s-a confesat edilul din Vădeni.

Elena Coadă, din Cazasu: “Lumea din comună mă cunoaşte, ştie ce pot!”

Noul primar din comuna Cazasu, Elena Coadă, s-a decis să candideze şi pentru a-şi demonstra că îi poate face faţă fostului edil, cu care a avut o relaţie tensionată pe parcursul anilor trecuţi, când ea îndeplinea funcţia de secretar al Primăriei.

“Atmosfera de lucru nu a fost tocmai plăcută, motiv pentru care, la începutul anului trecut, m-am pensionat anticipat. Apoi m-am hotărât să particip la alegeri şi am câştigat, iar fostul primar este acum consilier local. Ne vedem fiecare de treaba lui, pentru binele comunităţii”, spune, cu diplomaţie, Elena Coadă.

Despre felul cum o tratează colegii săi primari la şedinţele convocate de conducerea Consiliului Judeţean, primăriţa din Cazasu are, însă, numai cuvinte de laudă. “Întotdeauna am fost respectate, atât eu cât şi celelalte doamne primar din judeţ. Colegii se poartă foarte frumos cu noi la şedinţele de Consiliu Judeţean. Şi colegii mei din PNL au un comportament frumos, la şedinţele de partid. Din punctul acesta de vedere, nu am nimic de reproşat nimănui”, spune Elena Coadă.

Primăriţa din Cazasu este căsătorită, are un copil şi două nepoţele. Soţul său este în prezent pensionar, astfel că doamna primar are un sprijin în ceea ce priveşte treburile gospodăreşti, putându-se concentra mai bine pe problemele de serviciu.

Stela Ioniţă, de la Romanu: “În capania electorală, n-am venit cu promisiuni mincinoase!”

Steluţa Ioniţă, noul primar de la Romanu, este mai tânără decât colegele sale, iar energia specifică vârstei compensează lipsa de experienţă din domeniul administrativ.

Steluţa Ioniţă a intrat în cursa pentru fotoliul de primar ca independent, iar surpriza a fost că a reuşit să îl detroneze pe predecesorul său, Dumitru Vasilache, care avea deja cinci mandate în fruntea comunei Romanu.

“Nefiind pe listele niciunui partid, am putut să îmi organizez campania electorală aşa cum am considerat de cuviinţă. Strategia mea a fost să le spun oamenilor adevărul, aşa că n-am venit în faţa lor cu tot felul de promisiuni ci le-am zis din start: nu vă spun 20 de minciuni că vă fac câte în lună şi în stele ci doar îmi iau angajamentul că dacă mă votaţi primar o să lucrăm împreună pentru binele comunei. Acesta a fost mesajul meu electoral şi acum încerc să îl pun în practică. Iau lucrurile pe rând şi încerc să le rezolv, având o bună comunicare cu oamenii”, eplică noua primăriţă.

Steluţa Ioniţă este căsătorită şi are un băiat în vârstă de 18 ani. Familia a sprijinit-o din primul moment când s-a hotărât să candideze. “Eu am venit în această comună în urmă cu 19 ani şi am lucrat la oficiul poştal, iar în tot timpul ăsta lumea a putut să mă cunoască, şi cu bune şi cu rele. Soţul meu a fost şeful Postului de Poliţie, dar după ce i-am zis că vreau să candidez a făcut în aşa fel încât să fie detaşat cu o lună înainte de alegeri, ca să nu existe impresia că m-ar favoriza în vreun fel. La începutul acestui an, s-a transferat la Postul de Poliţie din comuna Gemenele, tot pentru a nu exista discuţii, că el e şef de post şi eu sunt primar. Şi fiul meu mi-a fost alături, încă din primul moment, cu o atitudine pozitivă. Imediat cum i-am spus că vreau să candidez, mi-a replicat: Tu o să fii primar! Şi aşa a fost!”, a povestit Steluţa Ioniţă.

