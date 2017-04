Minunea de Paşte din familia unui tânăr mort la Colectiv: cum şi-au refăcut viaţa părinţii de 52 de ani

Povestea soţilor Marcela şi Andrei Bucă, din Brăila, pare desprinsă dintr-un film. După ce, pe 30 octombrie 2015, şi-au pierdut unicul fiu, Andrei Bucă (29 ani), în cumplita tragedie din clubul bucureştean “Colectiv”, cei doi au avut puterea să treacă peste durerea sfâşietoare şi să o ia de la capăt, cu speranţă şi credinţă.

După cu relatează cotidianul „Obiectiv Vocea Brăilei”, de câteva zile soţii Bucă au din nou un motiv de bucurie. Cu doar câteva zeci de ore înainte de marea sărbătoare creştină a Învierii Domnului, în familia lor a sosit un nou membru: Andreea Gabriela.

Deşi are 52 de ani, Marcela a născut fără mari probleme, fetiţă fiind perfect sănătoasă. I-au pus numele Andreea în memoria lui Andrei, iar Gabriela pentru că vestea că Marcela este însărcinată a venit chiar în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.

„Poartă numele arhanghelului Gabriel, cel care a adus veşti pe lume, inclusiv despre venirea Mântuitorului. Am numit-o aşa pentru că tot de Sfinţii Arhangheli ne-a venit şi nouă vestea minunată”, a declarat Dorin Bucă pentru Obiectiv Vocea Brăilei.

„Nu găsim cuvintele care să exprime bucuria cu care ne-a umplut sufletele acest copil! Nu vom găsi niciodată vorbele de bucurie şi de mulţumire Lui Dumnezeu pentru minunea care a venit la noi în casă”, a mai spus bărbatul.

„Simţeam că viaţa noastră nu mai are niciun sens”

Dorin Bucă spune că nici el şi nici soţia sa nu s-au putut împăca cu gândul că au rămas singuri după ce şi-au pierdut unicul fiu în violentul incendiu din clubul „Colectiv”.

Soţii Bucă, după moartea fiului Andrei FOTO: Adevărul/Alina Tatu

„În momentul când a plecat Andrei dintre noi, simţeam că viaţa noastră nu mai are niciun sens. Am simţit un gol atât de mare încât, în fiecare zi când ne sculam, ne uitam unul la altul, ne luam în braţe şi plângeam. Dar am strâns din dinţi, nu ne-am lăsat şi ne-am înţeles, tot aşa, din priviri, uitându-ne unul la altul, că nu are rost să continuăm în această lume dacă nu mai facem un copil”, a mai declarat Dorin Bucă.

Andrei şi iubirea de ţară

Andrei Petru Bucă, tânărul care a pierit în clubul “Colectiv” la doar 29 de ani, a fost un copil de excepţie. Absolvise facultatea de arhitectură şi lucra la o renumită firmă din domeniu, fiind pe drumul de a deveni un nume greu în arhitectura românească.

„La educaţia şi aptitudinile sale, ar fi putut oricând să plece în străinătate. Eu l-am convins să rămână în ţară, pentru că şi aici se pot face lucruri deosebite, iar el a îmbrăţişat până la urmă atât de mult această idee încât încerca să îi convingă şi pe alţii să rămână şi să îşi facă o carieră de succes în ţară. Şi-a iubit ţara. Mi-ar fi plăcut să ajungem să lucrăm împreună în domeniul meu, al construcţiilor navale”, declara Dorin Bucă la comemorarea unui an de la tragicul eveniment din “Colectiv”.

Dorin Bucă mai spune şi că încă aşteaptă ca persoanele responsabile de moartea celor 64 de victime din „Colectiv” să fie pedepsite. Însă, cel puţin deocamdată, procesele intentate de familiile victimelor împotriva patronilor clubului „Colectiv” trenează.

„Abia în mai se va relua procesul intentat de asociaţia din care facem şi noi parte, numită «Colectiv GTG 3010». Aşteptăm să vedem cum se vor mişca lucrurile în continuare, dar deocamdată nu s-a mişcat mare lucru”, a declarat Dorin Bucă.