Povestea extraordinară a elevului care a bătut sute kilometri pentru a salva tradiţia românească. A fondat primul muzeu etnografic volant din România

Andrei Gabriel Gherasă , elev al Seminarului Teologic din Iaşi, străbate neobosit satele Moldovei. Înarmat cu bună cuviinţă şi un zâmbet molipsitor, adolescentul bate din poartă în poartă în căutare de poveşti şi obiecte autentice din gospodăriile ţărăneşti. Ne spune că ceea ce face este, în acelaşi timp, o pasiune molipsitoare, dar şi o misiune specială.

Tânărul seminarist vrea să salveze arta şi tradiţia autentic românească, iar mai apoi să le facă cunoscute, în starea lor cea mai pură, lumii întregi. De altfel, Andrei Gabriel Gherasă a pus pe picioare un proiect unicat în România, greu de realizat inclusiv pentru etnografii cu experienţă. Este vorba de un muzeu etnografic volant pe care să-l prezinte în şcolile din toată ţara şi să le arate tinerilor frumuseţea şi bogăţia tradiţiilor din trecut ale poporului român.

Dacă iniţial părea o misiune imposibilă, cu o pasiune şi o voinţă de multe ori greu de imaginat, seminaristul a transformat visul în realitate. A reuşit să strângă obiecte vechi şi de peste o sută de ani din lumea satului românesc, să le reunească într-o expoziţie şi să plece cu ea în misiunea pe care şi-a dorit-o, de redescoperire a valorilor autentice. „Este un proiect unic la noi în ţară, realizat de elevi ai Seminarului Teologic din Iaşi pentru tinerii la fel ca ei. Deocamdată, va merge în toată Moldova. Sper să se extindă cu timpul în toată ţara, pentru că aceste tradiţii au ceva de oferit, au ceva de spus. Este un mesaj de peste veacuri pe care nu trebuie să-l lăsăm să se piardă“, spune Andrei Gabriel Gherasă.

„Tradiţiile se pierd,satele rămân tot mai goale“

Povestea acestui muzeu începe, însă, din copilăria lui Andrei. „Am avut bucuria să mă nasc într-o familie în care tradiţiile se mai păstrează. Am avut bucuria să o văd pe bunica mea torcând iarna la gura sobei cu motanul lângă ea, care torcea, de asemenea, şi să văd cum se nasc minuni. Poate acest lucru mi-a alimentat iubirea şi pasiunea pentru portul popular, tradiţii, pentru lucrurile care sunt cu adevărat autentice“, spune tânărul. A urmat apoi o perioadă în care, din proprie iniţiativă, în timpul liber şi cu banii săi de buzunar, a plecat prin satele vecine pentru a căuta obiecte tradiţionale vechi.

O parte a expoziţiei etnografice a muzeului Aleph FOTO Cosmin Zamfirache

„Am văzut cum tradiţiile se pierd treptat, treptat şi cum satele rămân din ce în ce mai goale din punct de vedere etnografic. De asta am zis că trebuie să fac ceva pentru a le salva. Tocmai de aceea am început să adun obiecte. Mai întâi pentru mine. Prima dată am scotocit în lada de zestre a bunicii mele, unde am găsit primele obiecte autentice. Am început să iau apoi satele la rând pentru a găsi alte obiecte, mai ales în lăzile de zestre ale bătrânilor. Am adunat tot felul de obiecte din categoria textilelor populare româneşti. Am adunat costume populare, ştergare şi multe alte obiecte ţesute“, povesteşte Andrei Gherasă. Totodată, această muncă de teren a fost dublată de o cercetare titanică. Tânărul seminarist citea lucrări de specialitate şi s-a documentat temeinic. „Nu avea rost să bat satele fără să înţeleg ce văd sau ce găsesc. Am început să citesc mult şi am avut-o ca mentor pe doamna Angela Olaru, un specialist foarte cunoscut care a susţinut şi încurajat acest fenomen“.

Cojoc de 70 de ani în coteţul câinelui