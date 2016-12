Cum a ajuns o primărie să dea bani pentru a promova Poiana Braşov şi Mamaia, în locul obiectivelor turistice locale

Calendarul Botoşaniului are imagini cu staţiuni montane şi de pe litoral FOTO Cosmin Zamfirache

Deşi municipiul Botoşani nu are deschidere la Marea Neagră şi este destul de departe de staţiunile de pe Valea Prahovei, calendarul oraşului este constituit exclusiv din imagini cu Poiana Braşov, Mamaia şi pensiuni din judeţul Braşov. Asta în condiţiile în care municipiul şi judeţul abundă în personalităţi de top ale culturii române, precum Eminescu, Enescu, Luchia, Iorga sau Antipa, dar şi în monumente reprezentative.

Totodată, unul dintre scopurile autorităţilor este chiar promovarea turistică a localităţii. Calendarul are în partea superioară stema istorică a oraşului şi antetul Primăriei Botoşani, iar în mod paradoxal în dreptul lunilor anului apar imagini cu peisaje din staţiunile montane de top, cu litoralul românesc, chiar şi cu pensiuni montane sau cu imagini din Bucovina.

”Avem cu ce ne lăuda”

Calendarele Primăriei au lăsat perplecşi o serie de oameni de cultură botoşăneni. Aceştia se aşteptau ca în paginile acestor materiale să se fi regăsite de fapt imagini sugestive care să promoveze Botoşaniul. „Pentru Botoşani promovarea valorilor este vitală. Trebuie să scoatem la iveală sub orice formă adevăratele valori. Nu doar valori patrimoniale, ci şi personalităţile care s-au născut aici. Este păcat că ratăm mereu momentele cele mai bune, de a ne face o imagine pozitivă şi o imagine vandabilă. Trăind într-o lume capitalistă trebuie să ştii cum să te promovezi. Şi noi chiar avem cu ce ne lăuda aici la Botoşani.”, spune Dănuţ Huţu, specialist şi director în cadrul Centrului de Cultură Botoşani.

Staţiunea Colibiţa este şi ea prezentată în calendar FOTO Cosmin Zamfirache

Acesta a precizat de altfel că acest calendar putea fi structurat altfel, mai ales că poartă simbolurile oraşului şi ale Primăriei. ”De exemplu pentru luna ianuarie în loc de Predeal trebuia să apară o imagine cu biserica Uspenia, un monument medieval important şi unde a fost botezat Eminescu. Pentru luna februarie putea fi adăugată imaginea sediului Primăriei Botoşani, un monument istoric deosebit de frumos. Apoi pe rând biserica Sfântul Gheorghe simbolul oraşului, mănăstirea Popăuţi ctitorită de Ştefan cel Mare, Centrul Istoric, Nicolae Iorga şi aşa mai departe”, explică Dănuţ Huţu.

Predalul şi Mamaia mai ieftine decât imaginile cu Botoşaniul

Practic Primăria a comandat 500 de exemplare, din acest calendar pe anul 2017. Reprezentanţii municipalităţii se declară la rândul lor contrariaţi de acest calendar, comandat de către compartimentele de specialitate ale instituţiei. Procedura achiziţiei s-a făcut pe SEAP fiind luat în considerare preţul cel mai mic.

Viceprimarul Marian Murariu FOTO Cosmin Zamfirache

Cu alte cuvinte erau mai ieftine calendarele prestabilite cu imagini din staţiunile montane şi de pe litoral decât cele cu imagini din Botoşani. Pe exemplar, Primăria a plătit 7 lei. ”Nu eu am decis achiziţia acelor calendare. Şi eu sunt surprins că nu avem imagini din Botoşani, imagini reprezentative. Am întrebat şi eu de ce se întâmplă lucrul acesta. Am înţeles că achiziţia se face prin programul SEAP. Din cauză că bugetul Primăriei este mic s-a dorit să se cumpere calendare mai ieftine şi care să fie livrate foarte rapid. Sunt şi eu surprins de acest lucru”, a precizat viceprimarul Marian Murariu.

