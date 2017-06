Varianta românească a celebrei „coride“ spaniole. Se practică doar în Ardeal, are în prim-plan un bou şi le ajută pe fete să se mărite

În fiecare an, în prima zi de Rusalii, populaţia satului Figa, situat la doi paşi de oraşul Beclean se triplează. Asta pentru că toţi locuitorii îşi cheamă părinţii şi rudele să urmărească un obicei unic, menit să aducă bunăstarea agricultorilor din localitate şi să le ajute pe tinerele fete să se mărite.

Obiceiul poartă numele „Înstruţatul Boului” şi este pregătit încă de dimineaţă, de când lumea este încă la biserică.

Cu o zi înainte de evenimente, copiii din sat merg la „furat” de flori prin grădinile localnicilor. Acestea mai apoi sunt folosite pentru a face coroana cu flori pe care o poartă boul pe cap în goana sa pe uliţe.

Imediat ce iese lumea de la biserică se începe împodobirea boului cu flori şi panglici şi a călăreţilor care-l însoţesc. Boul este însoţit şi de „paparude”, mai mulţi bărbaţi care sunt îmbrăcaţi practic în crengi de copac.

Rolul acestora este să sperie animalul şi să-l dirijeze spre fetele care-l aşteaptă. Se spune că fetele care reuşesc să atingă boul se vor mărita anul care urmează.

„Nu pot să zic că aştept cu sufletul la gură să mă mărit, dar trebuie să păstrăm acest obicei, aşa că mă voi strădui să prind boul. Bunica mea spune că pe vremea ei chiar aşa se întâmplau. Fetele care atingeau coroana de flori a boului se măritau anul care urma”, a declarat una dintre tinerele determinate să prindă boul.





Întrucât animalul nu a vrut nici în ruptul capului să colaboreze cu organizatorii evenimentului, aceştia au fost nevoiţi să îi ia cununa de flori de pe cap, care-l împiedica să vadă şi să se orienteze în spaţiu.

Cu câteva mici deosebiri, acest obicei este păstrat în Bistriţa-Năsăud în patru localităţi de sute de ani. În unele locuri se ţine în prima zi de Rusalii, în altele abia în a doua zi.

„Din fericire, mai există câteva localităţi în care acest obicei se desfăşoară an de an. Printre acestea se numără şi Căianu Mic, Căianu Mare, Tăure, Figa. Este o tradiţie care datează din perioada precreştinismului şi are legătură cu Ziţa Fertilităţii Solului. Ceremonialul pe care-l vedem noi desfăşurându-se are conotaţie agrară, legată de belşugul şi de roadele pământului. Cu mulţi ani în urmă, acest alai purta simbolul unei oşti romane. Măştile folosite atunci erau confecţionate din coajă de cireş, oamenii aveau în mâini şi la picioare platoşe, iar în mână ţineau o botă lungă de 3-4 metri care aducea cu suliţa romana”, explica secretarul de stat din ministerul Culturii, Alexandru Pugna, la ediţia de anul trecut a sărbătorii.

Potrivit folcloristului, boul înstruţat era apărat de oastea improvizată şi purtat până la casa celui mai bun gospodar din sat, cel care a ieşit primul la arat şi care şi-a terminat primul lucrările de primăvară. Drept răsplată, comunitatea îi oferea cununa purtată de bou, pe care o punea pe grajd.

Boul este înlocuit cu vaca, iar spectacolul pe care-l face este integrat în zilele comunei

Obiceiul a împrumutat şi câteva elemente creştine. Cununa de flori, de exemplu, este în formă de cruce. Peste alaiul care însoţeşte boul se aruncă cu grâu şi apă sfinţită.

Tradiţia a fost păstrată şi în perioada comunistă, deşi autorităţile centrale au încercat să-l interzică, pe motiv că este o datină barbară care nu te duce tocmai cu gândul la bogăţie, cum ar fi fost de aşteptat. Oamenii n-au vrut să renunţe la înstruţat, continuând să-l practice, deşi nu era permis.

În prezent, autorităţile locale încă mai păstrează acest obicei, însă au fost nevoite să-l adapteze. Aşa se face că, în 2015 şi 2016, la Căianul Mic a fost împodobită o vacă şi nu un bou, asta pentru că autorităţile locale nu au reuşit să facă rost de un astfel de animal.

De asemenea, primarii încearcă să lege obiceiul de zilele localităţii sau de alte astfel de sărbători. Anul acesta, la Figa, evenimentul a fost legat de deschiderea oficială a sezonului estival la Băile Figa, situate în apropierea satului.

Vă mai recomandăm: