Un adolescent bistriţean de 17 ani a inventat sistemul care irigă grădina automat. „Poate fi supravegheată din altă parte, cu ajutorul internetului“

Pasionat de construit diverse obiecte mecanice încă din clasa generală, Ionel Chereja, un adolescent de 17 ani din comuna bistriţeană Şieu, a reuşit practic să reinventeze ideea de agricultură inteligentă.

Elevul este liceu la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, la matematică-informatică, şi frecventează cercul de electronică de la Palatul Copiilor din Bistriţa, încă de când era în clasa a IX.

„Eram în clasa a VII-a când am început să construiesc. Am început cu nişte jucării, acasă, iar după ce am venit în oraş, la liceu am început să merg la Palatul Copiilor. Deja am doi ani de când merg la cercul de electronică. Odată ajuns aici am avut mai multe resurse, componente, idei. Informatica e o mare parte din tot ceea ce facem. În foarte mare parte ajută informatica”, explică Ionel.

Primul lucru mai complex pe care l-a construit a fost un braţ robotic, pe care plănuia să îl controleze, de la distanţă, cu ajutorul telefonului mobil, conectat la Internet.

„Grădina inteligentă”, care poate fi monitorizată de pe Internet

Cel mai util şi interesant proiect pus la punct de către Ionel, ajutat de Vasile Sover, este însă o grădină inteligentă. Ideea a aparţinut chiar profesorului de la Palatului Copiilor, Dorel Nicoară.

„E o grădină care se susţine singură şi nu are nevoie de intervenţia omului, în mare măsură. Nu are nevoie să fie îngrijită. Aceasta este compusă dintr-un motor, o placă de dezvoltare şi doi senzori. Analizam umiditatea în sol şi în aer şi temperatura şi pe baza acestor trei analize, ştiam când trebuie irigat solul”, explică liceeanul.

Grădina inteligentă este practic o machetă de 50 de centimetri pe 50 de centimetri, care însă poate fi reprodusă la scară mare, dar şi la scară mică. Aceasta are mai multe furtunuri, cu găuri în ele, prin care se realizează irigarea.

„Aşa am reuşit să eliminăm intervenţia omului, pentru că terenul este irigat automat. Poate fi supravegheată din altă parte, cu ajutorul Internetului. Putem vedea cu un soft când s-a irigat ultima dată, umiditatea în timp real şi în sol şi în aer şi lucrăm să contruim un grafic care să analizeze pe o perioadă mai mare de timp şi să facă predicţii”, mai spune Ionel.







Adolescentul pune proiectul şi conceptul la dispoziţia celor care vor să-l realizeze la scară largă (FOTO: Ionel Chereja)

Construcţia fizică a machetei a durat o săptămână, iar la partea tehnică, adolescentul a muncit mai bine de trei săptămămâni. Întreaga instalaţie este alimentată de 4 panouri solare, care sunt amplasate pe fiecare colţ al machetei. Panourile solare alimentează.

Softul poate fi şi el setat, în funcţie de plante şi de nevoile lor. Adolescentul vrea să ataşeze la panourile solare nişte mici motoare, care să le învârtă în funcţie de soare. Fotorezistenţele sunt folosite pentru identificarea zonei cu lumină, spre care să se învârtă panourile.

Tânărul este dispus să pună macheta şi proiectul orcui e interesat să îl implementeze la scară mai largă. Momentan, proiectul a ajuns doar la concursuri.

„Cu acest proiect am fost la Ploieşti, la un concurs şi am luat premiul I. În juriu era un domn din Ministerul Agriculturii, care a fost plăcut impresionat de proiect”, mai spune Ionel.

Adolescentul îşi face o maşinărie care să taie lemnul

Printre proiectele la care lucrează Ionel se numără şi un centru cu comandă numerică, pe care vrea să îl folosească pentru a tăia lemn. Maşinăria a fost realizată cu ajutorul unei imprimante 3D, pe care a achiziţionat-o din economii.

Aceasta va avea un laser care va tăia lemnul, dar şi o freză care va putea decupa inclusiv în metale.

Odată ce proiectul va fi gata, adolescentul vrea să facă public tot ce a realizat, pe Internet.

Adolescentul, care este pasionat şi de realizarea de obiecte hand-made din lemn, a fost motivat să-şi facă propria maşinărie de tăiat lemnul după ce a realizat ce scumpă era una. Preţul uneia ajungea la 2.000 de euro, bani pe care tânărul nu era dispus să îi cheltuie pe aşa ceva, aşa că s-a hotărât să îşi facă una singur.

„Când construiesc ceva caut ca un om normal să aibă unde îl folosi. Nu m-as vedea să fac ceva care să nu fie util. Să lucrezi atât pentru un lucru care să nu poată fi folosit e aiurea. Când realizezi un lucru de la zero şi merge, satisfacţia este foarte mare”, completează adolescentul.





Adolescentul vrea să ataşeze centrului cu comandă numerică şi un laser şi o freză (FOTO: Ionel Chereja)

