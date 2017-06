Reprezentanţii Tăşuleasa Social, despre conflictul cu Cosmin Bumbuţ: „Decizia de a colabora şi cu alţi fotografi l-a supărat. Răspândeşte acuzaţii neadevărate“

„Am vizitat pagina aceasta după multă vreme. (n.r. pagina de Facebook a Asociaţiei Tăşuleasa Social). Am râs bine, nu ştiu dacă prindeţi ironia din imagine, dar voluntarul de bază al acestui ONG a fost îndepărtat pentru că era gay. Şi încă ceva: mi-e foarte ruşine că am crezut în ei şi acţiunile lor atâţia ani”, a precizat în postarea publicată pe pagina personală de Facebook fotograful Cosmin Bumbuţ.

În comentariile la această postare, fotograful precizează că Alin Ulhmann Uşeriu, cel care a pus bazele acestui ONG şi-ar fi făcut o moşie cu lac şi şi-ar fi achiziţionat autoturisme scumpe din banii destinaţi proiectelor sociale:

„Eu l-am cunoscut pe Alin când avea o Lada Niva, energie şi carismă. Băteam pădurile cu el. După câţiva ani n-a mai rămas aproape nimic din omul cunoscut în 2008. Acum are o moşie cu lac şi multe case (toate făcue pe banii de proiecte sociale ale sponsorilor), două Toyote Landcruiser, custom made in Germany (şi alte maşini de oraş), nişte angajaţi pe care-i numeşte voluntari şi o mare sectă, care pactică cultul personalităţii. Ştiu (din surse sigure) că sunt o grămadă de oameni de calitate, care mai merg acolo, doar că sunt trataţi regeşte, pentru că-l legitimează. E simplu să închizi ochii şi uşor când ţi se sulfa în ciorbă că eşti celebru/cineva. E necesar să te identifici cu un erou (asta am făcut şi eu mulţi ani), ne lipsesc modelele, dar împăratul e gol. Şi, orice ai zice, homofob, că de la asta a pornit discuţia”, a completat fotograful.

De asemenea, fotograful mai spune că a încetat colaborarea cu Tăşuleasa Social imediat după incidentul cu voluntarul îndepărtat.

Tăşuleasa Social: „Oricând va dori să facă voluntariat, Cosmin Bumbuţ va fi binevenit la Tăşuleasa Social”

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial , Tăşuleasa Social vine cu o altă variantă a poveştii, susţinând că artistul s-ar fi supărat pe asociaţie după ce ONG-ul a luat hotărârea să colaboreze şi cu alţi fotografi, dispuşi să participe la proiecte şi gratuit:

„Am citit cu mare tristeţe acuzaţiile aduse de fostul nostru colaborator, fotograful Cosmin Bumbuţ. Suntem consternaţi de felul în care înţelege să încheie un parteneriat de mai mulţi ani în timpul cărora am făcut eforturi financiare extraordinare pentru privilegiul de a documenta proiectele noastre prin intermediul fotografiilor sale. Ne pare rău că decizia noastră de acum patru ani de a colabora şi cu alţi fotografi (dintre care unii au acceptat să ne ajute în mod voluntar, ceea ce Cosmin Bumbuţ nu a făcut niciodată) l-a supărat atât de tare încât continuă şi astâzi să răspândească acuzaţii neadevărate la adresa unui proiect pe care, atâta vreme cât a fost plătit de sponsorii noştri, l-a susţinut cu entuziasm.

Proiectul Tăşuleasa Social este finanţat integral din fonduri oferite de companii private, organizaţii neguvernamentale internaţionale şi persoane fizice. Modul în care sunt folosite aceste fonduri este supravegheat atât de board-ul organizaţiei, din care fac parte personalităţi precum actorul Marcel Iureş sau psihologul Mircea Miclea, precum şi de fiecare finanţator în parte. Aceştia vizitează în fiecare an Tăşuleasa Social şi văd cum sunt cheltuiţi banii lor şi care este impactul real pe care reuşim să-l producem în vieţile zecilor de mii de voluntari cu care lucrăm şi în rândul comunităţii locale din Bistriţa.

„Moşia cu lac” de care vorbeşte Cosmin Bumbuţ este Pădurea Pedagogică, un proiect de educaţie interactivă, singurul de acest fel din România, realizat după modele similare din Franţa şi Germania. De acest proiect au beneficiat în ultimii şase ani peste patru mii de copii şi tineri, iar poteca de intrare în Pădurea Pedagogică este străjuită şi astăzi de fotografiile realizate de Cosmin Bumbuţ (contra cost) la inaugurarea proiectului. Este trist că astăzi aruncă cu noroi într-un proiect la temelia căruia şi-a adus el însuşi contribuţia.

Niciun voluntar nu a fost vreodată alungat de la Tăşuleasa Social pentru niciun motiv. Oricine a vrut să facă voluntariat a fost binevenit la Tăşuleasa, indiferent de naţionalitatea, de etnia, de religia, de orientarea sa sexuală sau de opiniile sale politice. Mereu ne-am mândrit cu diversitatea celor peste 50 000 de voluntari cu care am lucrat în ultimii 17 ani.

Porţile Tăşuleasa Social vor fi întotdeauna deschise oricui va dori să ne ajute să ducem la bun sfârşit proiectele noastre de însănătoşire a societăţii româneşti. Oricând va dori să facă voluntariat, Cosmin Bumbuţ va fi binevenit la Tăşuleasa Social”, precizează reprezentanţii asociaţiei.

