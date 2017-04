Cum să te îmbogăţeşti pe Amazon.com. Tinerii români care te învaţă cum se face profit pe cea mai mare platformă de comerţ electronic din lume

Adria Ciuca şi Alin Bugeac au 28 de ani şi locuiesc în Budapesta. Adria este din Bistriţa, iar Alin din Bucureşti. Tânăra de 28 de ani oferă consultanţă fiscală pentru o companie americană, în timp ce Alin, care este specializat în digital marketing, se dedică 100% business-ului pe care cei doi l-au pus pe picioare pe platforma de e-commerce Amazon.com, liderul mondial când vine vorba despre cumpărături on-line.

Cei doi vând accesorii de bodybuilding, iar într-un an au ajuns să vândă cam 1.000 de produse pe lună, înregistrând vânzări de peste 40.000 de dolari lunar. Din această sumă, cam 20% le intră în buzunare lună de lună.

Alin este pasionat de sport încă de când era mic, aşa că alegerea produsului a venit natural. Cei doi nici nu văd produsele. Au găsit un distribuitor în China, care se ocupă de livrarea directă în depozitele Amazon. Pentru a se asigura că produsele au calitatea promisă de producător, antreprenorii au angajat o persoană în China care se ocupă cu verificarea produselor.

Tinerii antreprenori vor ca până la finalul anului nu doar să mai adauge noi produse în portofoliul lor, ci şi să ajungă pe pieţele din Marea Britanie şi Germania, prin intermediul aceleiaşi platforme. Momentan, cei doi vând doar pe piaţa americană. Recunosc că comportamentul impulsiv al americanilor când vine vorba despre cumpărături îi ajută să facă profituri frumuşele.

„Avem prieteni care fac 500.000 de dolari pe lună şi au doar 27 de ani. Iernile şi le petrec prin Bangkok. Ne mai întâlnim cu ei când mergem în vacanţe”, spune Alin.

Cursuri pentru cei care vor să facă bani cu ajutorul Amazon

„Noi în mai facem un an de când am dezvoltat business-ul pe Amazon. Prietenii ne tot întrebau ce am făcut, am spart vreo bancă, de ne permitem să călătorim atât? Am început să oferim informaţii celor care ne cereau şi am văzut că interesul este mare şi am zis să facem ceva organizat”, precizează Alin.

Cei doi spun că la începutul business-ului lor pe Amazon, din cauza faptului că nu au ştiut anumite detalii, precum alegerea produsului cel mai bun au pierdut bani. Cursurile pe care ei le oferă vin să îi ajute pe românii care vor să vândă pe Amazon să nu păţească la fel.

„Noi am trecut prin anumite etape în care am pierdut şi bani şi timp pentru că nu am ştiut anumite lucruri. Dacă tot lumea e interesată de astfel de informaţii ne-am gândit să le oferim şi să îi ajutăm să nu piardă şi ei. Noi doar la primul produs am pierdut 1.500 de euro pentru că nu am ştiut anumite chestii”, precizează Adria Ciuca.

Cursurile sunt împărţite în patru module şi costă în total 500 de euro. Acestea se întind pe patru luni şi vin sub forma unor seminarii online. Dacă cei care iau parte la cursuri nu pot să fie prezenţi în momentul în care Alin este live, aceştia primesc ulterior varianta înregistrată.

Aceste cursuri includ ajutor şi ghidare în alegerea şi găsirea produsului, ce înţelegeri trebuie făcute cu distribuitorul, cum se organizează logistica, dar şi care sunt condiţiile de utilizare ale platformei Amazon, cum este găsit mai uşor produsul tău pe acest site uriaş de e-commerce şi cum ar trebui făcute pozele de produs. Cei doi oferă inclusiv consultanţă juridică şi fiscală, axate pe regulile şi legile americane.

„Tu poţi să îţi conduci afacerea din faţa unui laptop, de pe plajă, de acasă, de oriunde vrei. Asta este frumuseţea business-ului că îţi oferă libertatea şi practic nu ai nevoie de mulţi angajaţi, de un sediu şi poţi să-l conduci de oriunde”, mai spune Alin.

Cei doi spun că investiţia iniţială se învârte în jurul sumei de 3.000-4.000 de euro, depinzând foarte mult de produsul ales. Aceştia recomandă investiţia într-un singur produs în primă fază şi mărirea progresivă a portofoliului. De asemenea, cei doi recomandă ca mare parte din primele venituri să se întoarcă tot în business, pentru ca acesta să crească.

„Ne ferim de produsele electronice, pentru că chinezii, de exemplu, cu care lucrăm noi nu prea sunt okey cu garanţiile şi îţi trebuie şi un contract de service pentru garanţii. Se vând haine, genţi, accesorii de fitness, de maşină, tot felul de lucruri. Fiecare îşi găseşte nişa lui. Dacă eu sunt pasionat de fitness, găsesc ceva mai pe nişa aceasta, ca să mă şi pricep la ce vând”, mai spune tânărul.

Cei doi au pus bazele şi unei comunităţi virtuale, unde cei care au deja afaceri pe Amazon sau intenţionează să dezvolte în viitor pot comunica şi face schimb de impresii. Amazon Hub are deja peste 1.100 de membri.

„La primul curs căruia i-am dat drumul acum am avut 50 de persoane înscrise. Sunt tot felul de persoane interesate să investească în business-uri pe Amazon. Sunt tineri, bătrâni, persoane care deja au afaceri şi vor să se extindă, sunt persoane care speră ca astfel să-şi susţină copiii la facultate sau să poată să se întoarcă în ţară, să nu mai lucreze în străinătate”.

