Cum arată casa lui Dracula construită din 10.000 de piese Lego. Celebrul personaj, inserat în peisaj cu precizie chirurgicală

Acesta şi-a transformat pasiunea din copilărie într-un adevărat hobby abia în anul 2005-2006. Trei ani mai târziu, în 2009, a şi înfiinţat prima asociaţie din ţară dedicată fanilor lego, numită Brickenburg.

Avocatul s-a apucat nu doar să construiască piese spectaculoase, ci şi să organizeze expoziţii de profil în întreaga ţară şi mai apoi să participe şi la unele astfel de evenimente de nivel internaţional.

Clujeanul a participat inclusiv la crearea primei hărţi a Europei din piese Lego. Acesta a reprezentat România cu ajutorul Arcului de Triumf, evident, realizat din piese Lego.







Avocatul Sever Alicu este pasionat de construcţiile Lego încă de când era copil FOTO: Adevărul/Arhivă

Casa lui Dracula, prezentată la Bistriţa

Una dintre lucrările spectaculoase ale lui Sever Alicu poate fi admirată la Bistriţa în cadrul unei expoziţii care rămâne deschisă până vineri, 6 aprilie. Este vorba despre casa Contelui Dracula, o construcţie de un metru pătrat, compusă din aproape 10.000 de piese Lego.

„Am realizat-o în urmă cu doi sau trei ani. Am fost la o expoziţie internaţională în Danemarca şi m-am gândit să fac ceva reprezentativ pentru ţara noastră şi ce poate fi mai reprezentativ decât Dracula? Casa lui Dracula nu e chiar un castel fioros, ci e inspirată din arhitectura conacelor şi castelelor din Transilvania din secolul al XIX-lea”, explică Sever Alicu.

Acesta mărturiseşte că a împrumutat inclusiv elemente din Peleş. Avocatul a reuşit astfel să lege mitul Contelui Dracula cu arhitectura specifică din Transilvania, din secolul al XIX-lea. În balconul interior al conacului apare şi Dracula, iar curtea acestuia este „păzită” de o vrăjitoare.

Construcţia are drept stemă un vampir şi este amplasată pe o insulă pustie şi dezolantă. Proiectul deja a putut fi văzut de unguri, danezi, români sau austrieci, în cadrul mai multor expoziţii de profil.





Detaliile construcţiei sunt impresionante: fiecare dintre ferestre se deschide, la fel şi uşile (Foto: Bianca Sara)

Personajul Dracula, cumpărat acum mai mulţi ani din „patriotism”

„Am terminat-o în 2015. Cred că 6 luni am lucrat la ea. Nu am avut probleme cu adunarea pieselor, pentru că am folosit piese relativ comune, pe care le-am cam avut. Am folosit foarte multe piese minuscule, doar personajul Dracula este compus din 15 piese”, mai spune avocatul.

Acesta mărturiseşte că personajul principal care întregeşte acest conac a fost cumpărat cu mult înainte de a da naştere acestei construcţii, dintr-un soi de patriotism. Sever Alicu a aflat că Lego a scos în 2011 o serie de personaje, printre care s-a numărat şi Dracula, pe care a pus ochii imediat şi l-a achiziţionat, deşi pe atunci nu avea un plan definit cu personajul.

Anul acesta, lucrarea va ajunge şi în Italia, dar şi din nou în Ungaria şi Danemarca. Cât despre costul pieselor care compun lucrarea, Sever Alicu nici nu îşi da seama cât a cheltuit până acum pe acest proiect, asta pentru că piesele au fost luate în timp, iar presiunea financiară n-a fost mare.

Lucrarea însă este una valoroasă, cum sunt toate realizate de pasionaţii Lego, însă nu este de vânzare.

