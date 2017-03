Aventurile românului care a cucerit „iadul alb” de două ori, citite peste aşteptări. Autobiografia presărată cu jafuri armate şi evadări a ajuns în librării

Înainte de a lua startul pentru a doua oară la 6633 Arctic Ultra, cel mai dur ultramaraton din lume, Tibi Uşeriu îşi punea viaţa pe tapet, într-o carte autobiografică, în care vorbea despre copilărie, despre maratoanele la care a luat parte, dar şi despre o etapă din trecutul său, despre care cunoscuţii săi din oraşul natal, doar şuşoteau pe la colţuri.

cum a spart mai multe magazine de bijuterii şi maşini de transport valori. Fără menajamente, Tibi Uşeriu a povestit cum a ajuns să fie implicat într-o bandă specializată în alba-neagra, cum a ajuns gardă de corp la un interlop din Serbia şi

Bistriţeanul a povestit şi despre cele două evadări din închisoare, dar a prezentat şi perioada de aproape un deceniu în care a fost închis într-o închisoare de maximă securitate, de unde nu mai evadase nimeni.

Maratonistul a mărturisit că lucrează la această carte de 4 ani şi că a reprezentat o metodă de eliberare, dar şi o asumare a trecutului său, pe care a preferat să-l expună el, decât să o facă alţii.

Volumul, pe care Tibi l-a numit „27 de paşi”, inspirat fiind de distanţa pe care o putea parcurge când era scos la plimbare în închisoarea de maximă securitate unde a fost închis, s-a vândut la pâinea caldă la cele două evenimente de lansare de la Bistriţa şi de la Cluj-Napoca.

Asociaţia Tăşuleasa Social, pe care Tibi o conduce alături de fratele său, s-a ocupat de acest produs. Tot asociaţia s-a ocupat şi de comercializarea volumului on-line. Cererile mari au făcut ca stocul pregătit de asociaţie să se termine, chiar când Tibi era la Cercul Polar şi participa pentru a doua oară la cel mai dur ultramaraton de pe mapamond.

De asemenea, cererile tot mai mari au determinat asociaţia să externalizeze acest serviciu şi să apeleze la librării specializate.

„Cartea lui Tibi are un succes extraordinar la care, vă spunem cu mâna pe inimă, nu ne-am aşteptat. Noi am fost pregătiţi cu mijloacele noastre modeste să primim un minimum de comenzi online şi să vi le expediem prompt prin poştă. Din fericire pentru noi, cartea lui Tibi a devenit foarte cerută, mai ales după victoria sa la ultramaratonul 6633 Arctic Ultra. Logistica de a vă satisface tuturor comenzile de carte a ajuns să ne depăşească, după cum ştiţi cu toţii, suntem o asociaţie mică, cu foarte puţini angajaţi şi de aceea am ales ca, începând din data de 21 martie să distribuim cartea prin intermediul librăriilor specializate”, au precizat reprezentanţii Tăşuleasa Social.

Volumul va putea fi achiziţionat în Bucureşti, Bistriţa-Năsăud, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Slobozia, Constanţa, Ploieşti, Suceava, Braşov şi Arad. Lista cu librăriile care comercializează volumul o găsiţi aici.

A câştigat cel mai dur ultramaraton din lume de două ori

Tibi Uşeriu este singurul concurent din istoria 6633 Ultra care a câştigat competiţia de la Cercul Polar de două ori. Anul trecut, bistriţeanul devenea primul est-european care câştiga cursa, iar anul acesta s-a întors pentru a-şi apăra titlul.

Ultramaratonul presupune parcurgerea a 566 de kilometri în 180 de ore. Temperaturile înregistrate anul acesta au fost cu 10 grade mai scăzute decât cele înregistrate anul trecut. De asemenea, vântul puternic a făcut ca temperatura resimţită de corpul uman să ajungă şi la -70 de grade.

Frigul i-a dat bătăi de cap şi lui Tibi Uşeriu, care îi mărturisea într-o convorbire telefonică fratelui său că simte că îi îngheaţă ochii în cap. Din cauza frigului, bistriţeanul a suferit degerături, care ulterior s-au infectat şi au fost la un pas să-i determine pe medici să nu-l mai lase pe maratonist să continue competiţia.

Tibi Uşeriu se va întoarce în ţară miercuri noaptea. Acesta va ateriza la Cluj-Napoca şi, se pare, se va opri la o clinică de acolo pentru tratament.

