Asistenta voluntară care a salvat de la moarte o copilă lovită de maşina unui inconştient: „Am găsit-o în şanţ, fără puls. Sora mai mică striga după ajutor“

„Mi-am luat o cizmă în picioare şi una în mână şi am ieşit afară”

O adolescentă de 14 ani, ultima lovită, care era însoţită de sora sa mai mică, a fost salvată de la moarte de o asistentă medicală care locuieşte la doi paşi de locul unde s-a produs accidentul. Soţul acesteia a auzit o bufnitură şi a văzut-o pe copilă în şanţ.



„Sora ei mai mică striga ajutor. Mi-am luat o cizmă în picior, iar una în mână şi am ieşit. Iniţial am crezut că fata este moartă. Am zis totuşi să-mi fac datoria şi să încerc să o salvez. Am învăţat-o pe mama să facă respiraţie gură la gură şi am făcut amândouă. Am găsit-o căzută în şanţ, în stop cardio-respirator. Am scos-o cu o vecină şi am resuscitat-o. Nu pot să-mi revin. Fetiţa era, cum e şi acum, foarte grav. Nu avea puls, nu avea bătăi. Cam după 10 minute de resuscitare a început să îi revină pulsul”, mărturiseşte asistenta Adela Măjeri, vizibil afectată de cele întâmplate.

Aceasta lucrează în domeniu de peste 20 de ani, desfăşurându-şi în prezent activitatea în cadrul dispensarului uman din comuna Mureşenii Bârgăului.

Femeia confirmă faptul că adolescentul care conducea camioneta nici măcar nu a oprit după ce a lovit-o pe copilă, continuându-şi drumul.