Înfiinţarea Muzeului Brâncuşi, primul pas în includerea ansamblului „Calea Eroilor“ în patrimoniul UNESCO

Ansamblul sculptural „Constantin Brâncuşi“ a fost la un pas să ajungă în UNESCO. Dosarul a fost retras însă în anul 2015, când Ministerul Culturii a primit recomandări de la ICOMOS că există riscul să fie respins.

Ministerul Culturii nu a abandonat ideea, după cum a dezvăluit ministrul Ionuţ Vulpescu, vineri, la Bistriţa. Acesta a precizat că primul pas este înfiinţarea muzeului Brâncuşi, care deja a primit undă verde din partea Parlamentului.

„În 2015 am retras dosarul pentru că primisem recomandări de la ICOMOS că există riscul să fie respins. Şi regula este că dacă este repins o dată, nu mai poţi reveni niciodată şi am fi pierdut această ocazie. Şi înfiinţarea Muzeului Brâncuşi are acest scop. Am identificat o casă unde va funcţiona, tocmai pentru a promova imaginea lui Brâncuşi, pentru a ajuta dosarul de includere în UNESCO”, a declarat vineri, la Bistriţa, Ionuţ Vulpescu.

