Primarul oraşului Cavnic a demisionat din funcţiile deţinute în PSD

O nouă demisie în cadrul Partidului Social-Democrat, din cauza Ordonanţei date de Guvernul PSD-ALDE. Primarul oraşului Cavnic a anunţat pe reţeaua de socializare că renunţă la toate funcţiile deţinute în partid. El spune că nu a susţinut nicodată ilegalităţile. Iată ce a scris el:

”Stimaţi prieteni,

Am luat decizia, de a renunţa la toate funcţiile deţinute în cadrul PSD Maramureş, având în vedere situaţia în care, trebuie să recunosc, că nu sunt de acord cu OUG 13/2017.

Încă din momentul intrării mele în politică, am susţinut întotdeauna statul de drept şi nicidecum ilegalităţile, iar în momentul în care am fost ales ca primar al oraşului Cavnic, am promis cetăţenilor că voi respecta legea şi că voi fi alături de ei indiferent de situaţie.

Am cunoscut în PSD şi oameni de valoare, serioşi şi de bună credinţă.

Doresc să mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut în demersurile mele.„