Premieră la Spitalul din Baia Mare. Pacient cu infarct miocardic, cu şanse minime la viaţă, operat cu succes

Echipa mixtă de specialişti de la Cardiologie Intervenţională şi Terapie Intensivă, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare a realizat o intervenţie complicată şi cu risc major, respectiv deschiderea endovasculară a TPCS (deschiderea arterei prin intermediul diferitelor materiale folosite, a trunchiului comun al coronarei stangi). Procedura a fost asistată de un dispozitiv care acţionează precum o a doua inimă, în paralel. Particularitatea cazului a fost starea extrem de gravă a pacientului, cu lipsa soluţiilor terapeutice (by – pass Ao CRG esuat) şi abordarea multidisciplinară complexă necesară pentru rezolvarea cazului. „În ce priveşte istoricul medical al pacientului, menţionăm că, în 2016 s-a efectuat protezare mecanică valvulară aortică şi dublu by – pass aorto – coronarian (graft venos safen pe artera coronară dreaptă şi graft venos safen pe artera circumflexă stângă). La momentul respectiv nu s-a putut folosi metoda by – pass la artera interventriculară anterioară, vasul cel mai important al cordului datorită traiectului intramiocardic. De asemenea, pacientul prezintă ca şi caracteristică o arteră coronară stângă dominantă (adică irigă cea mai mare porţiune de cord)”, arată echipa de medici.

În 20 noiembrie, pacientul a fost transferat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare – Cardiologie, cu diagnostic de infarct miocardic acut în evoluţie şi insuficienţă cardiacă în stare gravă. A prezentat angor spontan (durere toracică la repaus sau efort minim) şi dispnee cvasipermanentă, respectiv instabilitate hemodinamică marcată, necesitând suport inotrop (medicaţie pentru menţinerea tensiunii arteriale). S-a efectuat coronarografie, care a decelat stenoza subocluzivă (îngustarea venelor, n.r.) la joncţiunea aortei coronare stângi, stenoză subocluzivă arteră circumflexă şi ocluzia by – pass – ului de partea stângă, mai arată specialiştii are au efectuat procedura medicală.

Medicii de la Chirurgie cardiovasculară care au efectuat intervenţia chirurgicală au considerat cazul în afara resurselor de revascularizare chirurgicală. „În aceste condiţii, cu pacientul în stare extrem de gravă şi deteriorarea progresivă, singura şansă de supravieţuire a fost deschiderea endovasculara a TPCS. Astfel că, astăzi, (ieri, n.r.), după semnarea de către pacient şi familie a consimţământului informat de risc procedural major, s-a instituit o echipă mixtă, care a realizat intervenţia”, mai arată ei.

Procedura a fost asistată cu IABP (un dispozitiv de asistare Ventriculului stâng, care ajută inima să menţina tensiunea arterială) – precum o a doua inimă în paralel, montată prin artera femurală stângă – preia din funcţia de pompă a inimii.

De asemenea, s-a folosit un stimulator cardiac temporar, montat prin vena femurală dreaptă, suport inotrop şi medicaţie anestezică.

Prin artera femurală dreaptă s-au montat două stenturi (dispozitiv metalic, cilindric care se introduce în interiorul vasului, pentru menţinerea acestuia deschis, permiţând, astfel, trecerea sângelui către muşchiul cardiac). Despre starea pacientului după procedură, putem menţiona că este asimptomatic, stabil hemodinamic, fără nici un fel de suport.