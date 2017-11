Medicii de familie, în stradă. Subfinanţarea sistemului de sănătate, una din nemulţumirile lor

Aceştia au atras atenţia reprezentantului Guvernului în teritoriu asupra deteriorării inacceptabile a sistemului public de sănătate. Protestatarii au solicitat asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii medicului de familie în scopul îmbunătăţirii asistenţei medicale şi a populaţiei ţării, creşterea finanţării medicinii de familie, pentru echilibrarea finanţării în sistemul public de sănătate şi recunoaşterea importanţei rolului medicului de familie şi respectarea drepturilor constituţionale ale medicilor şi pacienţilor.

„În sistemul de sănătate din România nu există o normalitate. Pacienţii sunt puşi pe drumuri, nu-şi primesc serviciile medicale atunci când au nevoie de ele, sunt liste de aşteptare ce ajung până la şase luni, medicaţia compensată nu este compensată la modul real, nu au acces la medicamentele de care au nevoie, de multe ori, decât în baza unor scrisori medicale şi a unor protocoale foarte complicate. Acest lucru face ca noi, medicii de familie, să fim puşi de multe ori să plătim contravaloarea unor reţete scrise pacienţilor noştri, în baza unor scrisori medicale venite de la colegi de altă specialitate, din spital sau din policlinică”, a spus dr. Gheorghe Lascu, preşedintele Societăţii de Medicină de Familie.

„Mai sunt situaţiile în care pacientul este internat, de exemplu, la Ortopedie, dar el e cardiac, hipertensiv, diabetic şi are nevoie de medicamente, dar fiind la Secţia Ortopedie, nu i se pot da aceste medicamente. Pacientul vine la mine în cabinet să-i scriu medicamentele, or el, figurând internat, practic, nu am dreptul, dar noi medicii de familie, ce să facem cu pacientul? Să-i lăsăm fără medicamente? şi bineînţeles că tot medicului i se impută medicamentele, deşi nu e nicio fraudă aici”, a mai explicat el. Roxana Demian a arătat şi ea că există situaţii în care ori pacientul rămâne fără medicaţie, ori medicul de familie plăteşte pentru reţetele respective. „Ca să pot să-i scriu pacientului un tratament cardiologic sau unul pentru insuficienţă venoasă, trebuie să trimit pacientul la un medic specialist. Noi trimitem oameni la trei luni, iar programarea lor va fi peste şase luni, iar eu atunci am trei luni descoperite, perioadă în care nu pot să-i scriu tratamentul compensat”, explică ea.

Nemulţumirile, prezentate prefectului

Medicii de familie maramureşeni au menţionat că timpul consultaţiei este irosit cu acte administrative, nemedicale, că responsabilităţile legale ale medicului de familie prevăzute de Legea nr. 95/2007 sunt încălcate în contractul cadrul şi actele normative subsecvente. De asemenea, au precizat că este absolut necesară realizarea unei finanţări echilibrate şi nediscriminatorii, solicitând alocarea a 10% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2018. Alte probleme semnalate s-au referit la neatractivitatea medicilor de familie în zonele rurale, pregătirea profesională din resurse financiare proprii, dotarea cabinetelor medicilor de familie.

Prefectul Vasile Moldovan a declarat: ”Medicina de familie are un rol important în sănătatea populaţiei şi autorităţile judeţene au tot interesul ca medicii de familie să îşi desfăşoare activtatea în cele mai bune condiţii. Vom avea discuţii cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale pentru a vă sprijini în demersurile dumneavoastră de a asigura în bune condiţii asistenţa medicală primară şi continuă la nivel individual, al familiei şi al comunităţii. Trebuie să găsim împreună facilităţi care să atragă tinerii medici de familie în mediul rural, să asigurăm schimbul de generaţie şi să oferiţi servicii medicale de calitate la nivel de cabinet”.

Memoriul înmânat prefectului de către medicii de familie maramureşeni, respectiv problemele semnalate la nivelul judeţului au fost transmise la nivel central, la ministerul de resort.