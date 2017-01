De ce ar trebui să alegem dulciurile raw vegan. Reţetele unor deserturi sănătoase

Cei care consumă alimentele raw vegan spun că se simt mult mai energici, mult mai ”plini de viaţă”, mai sănătoşi. Andreea Văsuţiu, spre exemplu, spune că nu ar mai reveni la vechile ei obiceiuri alimenare în niciun caz, după ce, în urmă cu câţiva ani, a început să renunţe, încet, încet, la unele alimente. Prima dată la zahăr, apoi la carne, lapte, ouă etc.

”Întotdeauna am fost atrasă de latura mai sănăoasă a vieţii şi de sport. Încercând să cunosc cât mai mult, am decis să renunţ la zahăr, după ce mi-am dat seama că e foarte toxic şi că provoacă un mediu acid, care dezvoltă cancerele. Am încercat să le induc şi celor apropiaţi stilul meu de viaţă, dar e foarte greu pentru că se găseşte zahăr în pâine, în muştar, în multe produse, dar eu zic că cu paşi mărunţi vom ajunge departe”, spune Andreea. Dacă, totuşi, are nevoie de dulce, foloseşte mierea pe post de îndulcitor la cafea sau ceaiuri. ”De ceva vreme am renunţat şi la carne, lapte ouă, iar în locul lor folosesc năut, mazăre, kinoa, sfeclă roşie, tot ce înseamnă legume, soia forte rar, dar nu am renunţat la peşte şi nu vreau să renunţ, pentru că aduce o grămadă de beneficii sănătăţii”, continuă ea.

După ce a realizat că modul ei de alimentaţie i-a adus o mulţime de beneficii, s-a gândit că ar fi bine să împărtăşească şi altora ceea ce a învăţat, astfel că a început să prepare dulciuri după reţete raw vegan. Şi nu doar atât, dar acum preia comenzi şi prepară absolut orice prăjituri, torturi, numai din preparate naturale, fără a le coace. ”Ca şi gust, sunt unele care nu-ţi dai sama că nu-s coapte. Crema arată ca un mousse, dar un pic mai densă. Altele însă au un gust diferit. Despre Tiramisu, de exemplu, nimeni nu s-a prins că nu e acelaşi, doar că nu avea pişcoturi. Am folosit în loc nuci, curmale şi cocos. Altele, pentru că sunt persoane cu alergie la nuci, le fac cu seminţe de vreun fel, folosesc fulgii de ovăz, seminţe de chia, fulgi de cocos, iar curmale sunt principalul îndulcitor. Seminţe de floarea soarelui, de dovleac, mai puţin alune pentru că sunt foarte mulţi cu intoleranţă. Cremele cele mai multe sunt pe bază de caju. Este tot un sortiment de nuci dar prin hidatare ele devin foarte cremoase”, mai explică Andreea Văsuţiu.

Cheescake, fără coacere, fără zahăr

E a fost de acord să facă publică şi o reţetă de prăjiură, fără zahăr, fără coacere. ”Pentru Cheescake, folosim o cană de fulgi de ovăz, o jumătate de cană de fulgi de cocos, o jumătate de cană de nuci sau alte seminţe. Eu folosesc cam 12 curmale, toate se pun în robot, cu două linguri de ulei de cocos. Se poate adăuga cacao. Toate se blenduiesc, se face o pastă care e mai moale, exact ca un aluat. Avem nevoie de o tavă cu fund detaşabil de 24 sau 26 cm, cât de gros se doreşte aluatul. Se unge un pic cu ulei, de care doreşte fiecare. Se toarnă amestecul, se aşează cu mâna şi se pune la congelator până facem crema”, explică Andreea Văsuţiu.

Crema, continuă ea, se face din caju. ”O pungă de 200-250 g de caju, se pune între 6 şi 8 ore la hidratat. Cu cât sunt mai hidratate, cu atât pasta care rezultă din ele e mai fină, mai cremoasă”, mai spune ea. Apoi adaugă 300 g de afine, care pot fi păstrate la congelator, însă se dezgheaţă înaine de a fi folosite şi se storc de zeamă şi se dau toate la blender, cu două linguri de ulei de cocos. ”Toate se blenduiesc, se face o pastă foarte fină care se toarnă peste blat. Unii preferă să îl păstreze apoi la congelator. Eu, personal, prefer să folosesc agar-agar, care e o algă naturală şi gelifiază crema. Pun câteva linguriţe în cremă, după ce l-am încălzit într-un pic de apă caldă şi îl amestec cu crema. Apoi o pun peste blat şi fac un toping: ori de ciocolată – topesc ciocolată crudă (masă de cacao crudă pe care o pot topi şi îndulci) sau o cremă din ulei de cocos şi cacao şi o îndulcesc, sau pot folosi smântână de cocos - torn în el câteva linguriţe de agar-agar şi îl îndulcesc. Se ornează cu fructe”, încheie ea reţeta.

Adreea Văzuţiu spune că majoritatea reţetelor pe care le are sunt propriile ei creaţii, după ce a învăţat câteva reguli de bază. Acum face la comandă prăjiturile şi dulciurile raw vegan, pe care le vinde la 75 de lei kilogramul. Chiar dacă preţul este mare, ea spune că, fiind foarte consistente şi săţioase, prăjiturile ei pot ţine loc de mic dejun şi garantează şase ore în care nu vom mai simţi foamea.