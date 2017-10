Comuna din Maramureş care a rămas paralizată timp de două săptămâni după furtună

Acoperişul magazinului din centrul localităţii a fost ridicat cu tot cu lemne şi aruncat în curtea Primăriei. Mai bine de 10 zile oamenii au rămas fără electricitate. Asta a atras atenţia unor lucrători ai ANAF, care s-au interesat la magazinul din sat cum de se fac vânzări în lipsa electricităţii.



„Cred că au venit să verifice o reclamaţie. Dar în sat, la magazin au întrebat cum de se fac vânzări fără electricitate (fără să poată elibera bon de casă n.r.)”, spune Cosmin Chifor, un tânăr din localitate. Tânărul mai spune că lucrătorii statului ar fi fost fugăriţi de către localnicii furioşi.

La intrarea în sat, resturile unei ferme sunt vizibile din drum. Câţiva oameni strângeau resturile de lemne şi acoperiş care au fost puse la pământ. „Aici cam 90% din case au rămas fără acoperiş. Sunt unii care nu au bani, nu au posibilităţi. Jumătate dintre ei sunt bătrâni, nu au bani nici să-şi ia o folie să-şi acopere casa”, spune Emil Pop, proprietarul fermei care a fost pusă la pământ. Norocul lui a fost că cele 50 de vaci au fost vândute recent. Totuşi, în ziua aceea mai erau caii adăpostiţi acolo.



„Caii au ieşit şi au reuşit să fugă. Nu i-am mai găsit toată noaptea. La fermă, acoperişul, un perete şi poarta a fost dărâmat. Dacă erau vacile, mureau toate. În sat au dispărut vaci, nu le-au mai găsit. Aici am avut 50 de capete. Construcţia am făcut-o cu sprijin guvernamental. Numai pe sala de muls am dat 150.000 de lei. E o sală de muls cu şase posturi, cu stand de blocare la iesle, cu sabulaţie liberă, deci era un grajd moern. Acum e o dărâmătură. Dacă mi-ar da măcar un pic de ajutor, aş putea să-l refac. Dar şi acasă e tot distrus. Am avut o brutărie, casa, anexele, la casă s-au dus 200 de metri pătraţi de ţiglă. Aici, dintr-o comunitate cât e cât înstărită, a ajuns totul la pământ”, mai povesteşte Emil Pop.

Cosmin Chifor, lucrător în construcţii, spune că a reuşit în doar două zile să-şi refacă acoperişul la loc, cu ajutorul unui nepot. „Am avut un prieten în Buciumi care ava un vecin ce şi-a schimbat ţigla pe casă. În aceeaşi noapte, am fost la el şi i-am cumpărat ţigla veche. Alţii au aruncat-o de rea, dar noi am luat-o de bună. Până miercuri era toat casa acoperită, mi-a ajutat un nepot şi prietenul lui. Am noroc că eu sunt constructor”, mai spune tânărul din sat. Alţii, însă, au fost mai puţin norocoşi. „Nu sunt oameni acum să vină să repare. Trebuie să pui mâna singur. Nu ai cu cine. Toată lumea are treabă acum. Noi facem cu ginerii noştri”, spune Pop Maria, o altă femeie din sat.

În comuna Boiu Mare, din cele 379 de gospodării, 203 au fost fectate de vijelia din septembrie. Oamenii au rămas aproape două săptămâni fără electricitate. Zeci de pomi fructiferi, anexe gospodreşti, clăi cu fân şi alte bunuri, au fost distruse.