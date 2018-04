Castelul Blomberg din Gârdani, la un pas de a deveni muzeu

Imobilul, construit între 1870 şi 1821 a fost utilizat, după 1945, ca spaţiu pentru şcoală pentru copii cu deficienţe. În 2011, imobilul a fost revendicat de către un urmaş al baronului Blomberg, care l-a vândut la licitaţie. Noul proprietar a spus, încă de la început, că vrea să facă acolo un muzeu, să-l incudă în circuitul turistic şi, astfel, să îl redea, oarecum comunităţii. „L-a cumpărat de la urmaşii lui Blomberg şi l-a renovat, în mare. E curat în incintă. A început să facă o bibliotecă, în prima fază a adus cărţi franceze şi vrea să fac un mic muzeu”, spune primarul comunei Gârdani, Gheorghe Tătăran. El mai arată că noul proprietar a început să colecteze obiecte reprezentative pentru zona Someş-Codru, obiecte ce vor fi expuse în muzeu. „Mai vrea să facă o sală de coferinţă, în care să se întâlnească oameni de afaceri cu diferite ocazii. A fost deja o întâlnire, anul trecut. Ca şi investiţii am înţeles că doreşte să facă şi un proiect pentru fonduri europene, ca să-l reabiliteze”, a mai arătat primarul.

Imobilul este declarat monument istoric de categoria B, astfel că arhitectura exterioară trebuie păstrată întocmai, mai arată primarul. De altfel, clădirea a mai fost afectată de incendii, de două ori, de-a lungul istoriei.

Deschidrea uni muzeu şi includerea lui în crcuitul turistic ar aduce multe beneficii comunităţii. „Eu am mai spus că asta ar putea să reprezinte un brand pentru comunitatea din Gârdani. Multă lume a cunoscut localitatea doar datorită acestei case de copii, pentru că erau doar două la nivelul judeţului şi veneau copii şi din alte judeţe. Era o şcoală pentru copii cu dizabilităţi. Dar, dacă ar fi un muzeu inclus în circuitul turistic, pentru comună ar fi un câştig, un plus valoare, pentru că ar veni turişti, s-a putea dezvolta şi partea de servicii, alimentaţie publică etc”, mai arată Gheorghe Tătăran.

Istoria clădirii este una interesantă. Contele Blomberg, general de prim rang în armata habsburgică, a primit în proprietate de la împăratul Joseph al II-lea suprafaţa de 500 de hectare de teren şi câteva sute de hectare de pădure. „S-a instalat aici şi aveau nevoie de lucrători. Astfel, încet, încet, s-a adunat lumea, le-a mai dat câte o bucată de pământ, apoi, la reforma agrară, au fost împroprietăriţi cetăţenii comunei Gârdani şi s-a dezvoltat, în special agricultura”, mai arată primarul.

Localnicii mai ştiu de la părinţii ori bunicii lor poveşti despre conte. După al Doilea Război Mondial, familia a părăsit proprietatea, iar localnicii au păreri împărţite despe acest moment. Unii spun că ar fi fost alungat, în timp ce alţii, că a plecat pur şi simplu, după ce şi-a trimis înainte o mare parte din bunuri. De altfel, localicii nici nu ştiau că ar fi fost căsătorit, însă în 2011, urmaşii contelui şi-au revendicat proprietatea. În 2015, clădirea a fost vândută, iar noul proprietar are planuri pe care a început să le pună în aplicare.

Despre „baron”, aşa cum îi spuneau sătenii, amintirile păstrate de la părinţi ori bunici sunt destul de controversate. Baronul avea imaginea unui om dur, aspru. În schimb, despre o soră a lui se spune că era o femeie foarte blândă cu angajaţii. De altfel, cei mai mulţi oameni din sat munceau pe proprietaea baronului.

Astazi, Domeniul „Castelul Blomberg” se întinde pe o suprafaţă de 4,5 hectare de teren, iar clădirea, „castelul”, cum este denumit de localnici are peste 1.000 de metri pătraţi. Ansamblul „Castelul Blomberg” are în componenţa sa un arbore Ginkgo biloba, a cărui vârstă de aproximativ 200 de ani, este inclus în lista monumentelor naturii de către Academia Româna. „Arborele a fost plantat de baron şi se crede că are cam 200 de ani. Castelul a fost terminat la 1821, deci sunt cam 200 de ani”, mai spune primarul comunei.

Castelul a fost restaurat parţial. Între timp s-a înfiinţat Asociaţia Culturală „Castel Blonberg”, care anul trecut a organizat deja un prim eveniment pentru dezvoltarea afacerilor locale în Ţara Codrului. Prin asociaţa înfiinţată se are în vedere cu­legerea, cercetarea, păstrarea, transmi­terea şi promovarea culturii tradiţionale locale prin organizarea de evenimente şi activităţi culturale, tradiţionale, educaţionale şi sociale.