BAC 2017 Maramureş. Elev: "Din jumătate de foaie mi-am făcut avion"

La fel ca şi anul trecut, cele mai multe exerciţii le cereau să demonstreze cum ajung la un anumit rezultat. În faţa centrului de examinare, grupurile de elevi ieşiţi din sală discută despre subiecte. "Pentru mine a fost greu. Dar pe mine nu mă interesează, eu nu merg la facultate. Eu merg să muncesc. Din jumătate de foaie mi-am făcut avion", spune un tânăr dintr-un grup, absolvent al Colegiului Tehnic Transilvania. Ceilalţi îl aprobă şi spun, la fel ca el, că nu cred că vor trece la matematică. "Majoritatea din clasă am avut probleme la matematică. Asta este", spune al doilea.

Sebastian şi Marian spun că exerciţiile au fost simple Foto: Angela Sabău

Alături, un alt grup de absolvenţi de la "Bariţiu" sunt mai încrezători. "A fost simplu. N-ai cum să nu poţi rezolva exerciţiile astea. Chiar se poate lua bacul", spune Sebastian, iar alături de el, ceilalţi sunt de acord. "N-a fost aşa greu. Am avut matrice, compoziţie, limite, integrale, probabilitate, perimetru. A trebuit să arătăm că:...", spune Marian. "N-a fost prea greu. A fost ca şi anul trecut, am avut de demonstrat cum ajunge la un rezultat. Am avut limite, probabilităţi, determinanţi, matrice", spune Iulia, absolventă la CD. Neniţescu.

La matematică, elevii au avut de rezolvat exerciţii cu numere complexe, logaritmi şi perimetru. Apoi matrice, iar la al treilea subiect au avut derivate şi integrale.

Mai puteţi citi:

BAC 2017 Maramureş. Subiecte la Matematică şi Istorie