FOTO „Holistic Therapy“. „Festival de spiritualitate, medicină naturistă şi terapii complementare“ la Central Plaza din Bacău

Holistic Therapy este un eveniment organizat pe mai multe secţiuni: Expoziţie cu vânzare, Conferinţe, Workshop, Aplicaţii, Demonstraţii, ş.a. „Festivalul îşi propune să reunească persoane, asociaţii, centre, edituri, cabinete şi companii interesate de promovarea spiritualitatii, terapiilor complementare si alternative. De asemenea, manifestarea va găzdui pe toţi aceia care doresc să participe atât cu standuri expoziţionale cât şi cu susţinerea de conferinţe, demonstraţii, prelegeri“, precizează într-un comunicat Cornelia Solomon, organizator al manifestării.

Următorul eveniment pe aceeşi temă este programat în perioada 5 – 8 octombrie. „Festivalul se va remarca în peisajul evenimentelor spirituale prin atmosfera creată, prin mediul plăcut şi atmosfera pe care ne vom strădui să le creăm. Nivelul va fi ridicat de conferenţiarii pe care i-am invitat, de calitatea expozanţilor, a produselor şi, nu în ultimul rând, de calitatea publicului vizitator“, se mai precizează în comunicat.



Programul evenimentului, anunţat de organizatori:



JOI, 4 MAI

16. 00 - MIHAELA PAIU

TEMA: Tehnici de vindecare samanică

17.00 - STELUŢA POP

TEMA: Produse ecologice cu inteligenţă emoţională încorporată.

18.00 - DELIA ŢURCANU Practician şi Instructor Theta Healing

TEMA: Relaţiile-dincolo de poveşti, romane, filme. O abordare de la nivel de conştiinţă. Cum ar fi dacă vindecarea în relaţii înseamnă de fapt mai multă conştienţă?

19.00 - RAREŞ MARDARE

TEMA: Călătoria Eroului prin Marile Arcane, o poveste alchimică



VINERI, 5 MAI

12.00 - DELIA ŢURCANU Practician şi Instructor Theta Healing

TEMA: Cum să creezi şi să generezi un business cu bucurie. Un alt fel de business, un alt fel de leadership-energie şi intuiţie în zona financiară.

13.00 - CORNELIA SOLOMON



14.00 - PETRUŢA DIDOIU SPĂTARU

TEMA: Constelaţii Sistemice Familiale

Întelegerea legilor şi practicilor sistemice ajută la manifestarea iubirii şi compasiunii la nivel individual cât şi colectiv, pentru armonizarea sinelui cu familia de origine şi cu Universul. Metoda Constelaţiilor Sistemice Familiale este un instrument care determină şi susţine acest proces.

15.00 - ANDRA ŞTEFAN

TEMA: Art-therapy& spiritual life-coaching.

¨Activitatea mea concentrataă pe sedinţe de consiliere pentru dezvoltare personală, vocaţională, spirituală, vestimentară precum şi de coaching îmbină practicile specifice fiecarui domeniu cu tehnici artistice precum desen, pictură, colaj şi scriere intuitivă. La acestea se adaugă desigur şi instrumente din zona spirituală precum lucrul cu îngerii şi cristaloterapia. ¨

16.00 - MIHAI ALBU

Lansare de carte: “Ceaiul şi ceremonia lui”

17.00 - MIHAI ALBU

TEMA: Etica şi principiile Reiki

18.00 - Doctor IOAN ADRIAN NICULA

TEMA: Metode de diagnosticare energetică pe: IRIS; PE AURĂ; PE CÂMPUL ENERGETIC, ca metode noninvazive şi deosebit de exacte. ANESTEZII ENERGETICE, DEBLOCĂRI ENERGETICE.



19.00 - VLAD T. POPESCU Formator, editor, consilier dezvoltare personală, autor al lucrărilor: Irealitatea imediată, Dincolo de frontierele Reiki, Taina, Dacă încă nu ai reuşit..., Terapia PSI, Sare şi fum, Mandale în irealitatea imediată, Calea evoluţiei spirituale.

A studiat cu maeştrii Patrick Zeigler, Don Beckett şi Song Yong.



TEMA: Antrenarea compasiunii şi exersarea iertării. "Poţi încremeni de spaimă, sau poţi fugi de frică, simţind totul, dar nefăcând nimic. Sau poţi face pasul către compasiune, trecând dincolo de empatie, la acţiune: „îl înţeleg pe celălalt şi acţionez cu bună intenţie ca el să scape de suferinţă, să-şi găsească fericirea“.

A fost vremea compasiunii şi... nu am acţionat? Am fost copleşit de răul pe care celălalt mi-l provoca?

A sosit vremea iertării! Pentru iertare avem la dispoziţie toată viaţa noastră, este timp destul, doar să ne dorim să facem asta!"



20.00 - ANDA MANTA Energoterapeut / Master Usui Reiki / Violet Flame / Melchisedek Priestess / Angel Therapy / Karuna Reiki / Q-RAK Cultivation / Past life regressions



TEMA: Rugaciune pentru dezlegare, purificare şi echilibrarea structurilor sufleteşti şi fizice.

Este o rugăciune de curăţare totală a Karmei din toate vieţile şi până în prezent. Recomand celor care vin să o primească să se pregătească sufleteşte pentru a scoate definitiv din viaţa lor toate blocajele pe care şi le-au făcut cu voie, sau fără de voie de-a lungul acestei vieţi şi în vieţile trecute, de a anula orice jurământ făcut, orice program energetic şi mental, şi de a începe o viaţă nouă fără Karma personală.

Am pornit pe acest drum acum 12 ani şi timp de 6 ani am lucrat cu şi pe mine pentru a creşte spiritual şi sufleteşte. Acum şase ani am început să fac terapii pe familie şi prieteni şi de patru ani practic terapii alternative si conectări cu îngeri pentru orice om care îmi cere ajutorul.

Am iniţieri în Terapia cu Îngeri, Reiki Usui şi Tibetan, Preoţia lui Melchisedeck, Reiki Karuna , 49 simboluri angelice şi multe alte sisteme care mă ajută şi mă sprijină în terapiile pe care le practic.

SÂMBĂTĂ, 6 MAI

10.00 - Prof. dr. IOAN NICULA

11.00 - RĂZVAN DECUSEARĂ

TEMA: Despre MANDALE



12.00 - MIRELA BOREZATU

TEMA: Întregirea sufletului – Terapie prin regresie



13.00 - IULIA CRUT Formarea ca psihoterapeut, cu specializare în hipnoză clinică şi terapie ericksoniană, este completată, ca parte a dezvoltării personale, de practica meditaţiei, a tehnicilor de mindfulness, Reiki, Qi-Gong, tehnici de eliberare emoţională.



Începând din 2012, practică psihoterapia şi terapii complementare, pentru copii şi adulţi.

Susţine cursuri de dezvoltare personală şi terapie de grup, autocunoaştere, meditaţie şi tehnici de mindfulness, ateliere de parenting şi conferinţe dedicate evoluţiei personale.

Autor al cărţilor ”Trei săptămâni cu trei copii”, ”Mandale vindecătoare”, ”Cum să nu ucizi joaca. Destine împlinite şi vocaţie”

TEMA: Cum să nu ucizi joaca. Destine împlinite şi vocaţie.

Cum ar fi să ştii ce ai de făcut ca să te simţi împlinit? Dacă ai şti care este vocaţia ta şi nu ar trebui să mai rătăceşti? Cum ar fi să ştii cum să îţi ghidezi copiii pentru ca ei să facă în viaţă cee ace le-a fost numit, ceea ce le-ar aduce împlinire în suflet?

Sufletul nostru vorbeşte despre vocaţie, e nevoie însă să ştim să-l ascultăm, să ne lăsăm mai puţin îngropaţi în norme sociale, în frică sau sentimente de neputinţă.

Instrumente ca meditaţia, hipnoza clinică, desenul mandalei şi interpretarea zilei de naştere sunt puse să lucreze împreună pentru a descoperi vocaţia copilului, pentru a redescoperi daruri şi haruri, vocaţia adultului care se simte neîmplinit.

Când un om îşi identifică darurile şi harurile, când îşi cunoaşte vocaţia şi practică ceea ce i-a fost menit, simte munca sa ca pe o joacă ce nu îl oboseşte ci îl încarcă, îşi găseşte resurse să o ia de la capăt ori de câte ori trebuie, are suficientă energie pentru a le fi şi celorlalţi lumină.



14.00 - ROMEO BOTEZATU

TEMA: Magia prosperităţii



15.00 - ADINA TĂNASĂ

TEMA: Vindecarea prin hipnoterapie medicală şi spirituală.



16.00 - GEORGETA POPESCU

TEMA: Relaţii armonioase

Încă din copilărie părinţii, rudele, societatea au grijă să ne amintească să Nu facem, să Nu spunem, să Nu…, să respectăm reguli, să devenim în timp altcineva decât ceea ce suntem. Suntem educaţi de mici să ne asumăm roluri ce nu ne aparţin, să ne căutam refugiul în spatele unor măşti, din dorinţa de a le face pe plac celor din jur, de a primi un strop de atenţie, de dragoste, să nu ne mai simţim respinşi. Cu timpul ne pierdem şi ajungem la un moment dat să ne punem o întrebare firească: Cine suntem? Un răspuns greu de dat atunci când acţionăm după atât de multe programe care rulează în subconştient, preluând modelele parentale, moştenirile trecutului.

De prea multe ori ne-am refugiat, ca nişte copii sfioşi după fusta mamei, în spatele unor argumente puerile, am acţionat cum am văzut în copilărie că făceau părinţii sau bunicii noştri, ne-am construit drumul urmând nişte modele. Oare am fost aspri, violenţi ca tata, care ne pedepsea şi de care ne era frică? Ca mama sau ca tata? Cum ar fi mai bine? Cu siguranţă ne-am întrebat cât de necesar e să respectăm regulile, normele, când e bine să ne lăsăm liberi să simţim şi când nu. Ne simţim nedreptăţiţi, abandonaţi sau umiliţi, chiar respinşi. Acestea sunt răni produse în mica copilărie, le purtăm cu noi şi acţionăm conform lor, iar pentru a înlătura suferinţa ne folosim de măşti, cât mai multe, până ne pierdem pe noi.



17.00 - CORNELIA SOLOMON

18.00 - CONSTANTIN DORNEAN, Astrolog

TEMA: Energia Universului, Haina neadecvată şi sănătatea trupului



19.00 - VIOREL-IONEL MIRON

TEMA: Interferenţe terapeutice între masaj şi Reiki

Masajul este o metodă profilactică şi terapeutică, ce produc efecte mecanice şi reflexe asupra organismului uman. Reiki este un sistem-metodă de aplicare a palmelor, ce produce efecte subtile energetice şi fizice. Propun un model personal de îmbinare a masajului cu Reiki, din perspectiva terapeutului şi a beneficiarului.



20.00 - MATEI ALEXANDRU

TEMA: Puterea şi efectele gândurilor

Avem tendinţa de a ne plânge de starea lumii de astăzi. Ne plângem, suntem nefericiţi. Ne revoltăm. În realitate, ceea ce se întâmplă cu noi toţi şi mai ales în relaţiile noastre cu ceilalţi, este rezultatul stării noastre de conştiinţă, a gândurilor noastre. Dacă doresc să schimb ceva în lume, atunci trebuie să-mi schimb gândurile mele. Dacă vreau pacea în lume, pacea în familia mea, la locul meu de muncă, trebuie să realizez armonia şi pacea în forul meu interior. Toate gândurile noastre creează conştiinţa colectivă umană. Întrebarea este cum? Acesta este subiectul nostru de astăzi. Cum funcţionează aceste gânduri şi cum ne influenţează ele?

DUMINICĂ, 7 MAI



10.00 - STELUŢA POP

TEMA: Vindecare reconectivă



11.00 - GEORGETA POPESCU

TEMA: Mandala - Calea către Sine

Copii fiind, ne-am surprins deseori desenând forme circulare, era o etapă importantă în dezvoltarea artistică prin care treceam, iar cercurile desenate pot fi considerate unele dintre cele mai timpurii reprezentări ale Sinelui. Mandalele sunt o formă de artă sacră şi au potenţialul de a aduce la exterior emoţii care provin din experienţele trăite şi care ne-au marcat profund. Despre mandale, C. G. Jung spunea că sunt reprezentări ale inconştientului, iar meditaţia cu ajutorul mandalei are un efect de relaxare şi de însănătoşire psihoemotionala.

Prin desenarea mandalei se poate realiza o conexiune profundă cu noi înşine şi cu lumea înconjurătoare.

12.00 - MATEI ALEXANDRU

TEMA: Legile Universului material şi spiritualitatea

Legea Entropiei sau legea a 2-a a terodinamicii spune că energia devine din ce în ce mai puţin disponibilă pentru a efectua un lucru mecanic, ducând cu timpul la instalarea dezordinei în Univers. Cu ce consecinţe pentru suflete?

Legea Karmei este legea fundamentală a Universului, care spune că orice gândesc, vorbesc sau fac se va răsfrânge asupra mea, depinzând de felul în care am acţionat, într-o formă pozitivă sau negativă. Legea Karmei este firul invizibil şi tăcut al adevărului ce întreţese toate existenţele umane. Scopul acestui adevăr tăcut, spiritual, este acela de a păstra echilibrul.

Păstrarea echilibrului este acea consideraţie pe care o avem faţă de sine, de orice persoană sau lucru, este faptul de a respecta dreptul la viaţă al oricărui individ. Restabilirea echilibrului se va realiza indiferent de voinţa noastră, uneori chiar prin constrângerea destinului.



13.00 - CRISTINA BĂDRĂGAN

TEMA: Vindecarea prin gândire

Gândurile şi cuvintele pe care le-am rostit în trecut au condus la experienţele actuale din viaţa noastră. Cu cat mai negative gândurile şi cu cât mai mult timp şi energie ne răpesc, cu atât mai grave sunt bolile de care riscăm să ne îmbolnavim. În schimb, tot ce gândim şi vorbim azi, determină starea noastră de sănătate viitoare. Pentru a putea elimina răul – chiar şi bolile de care suferim – putem începe de acum să ne corectăm gândirea, să ne eliberăm de vechile gânduri negative şi să le înlocuim cu unele pozitive.

„Dacă îţi doreşti o viaţă fericită, va trebui să emiţi în permanenţă ganduri fericite. Mai devreme sau mai târziu, toate cuvintele pe care le rostim sau pe care le gândim ajung sa ne influenţeze viaţa”. (Louise Hay)

Gândurile din fiecare zi îţi generează obiceiuri şi îţi creează viitorul. De aceea este important să acordăm mai multă atenţie gândurilor şi cuvintelor pe care le folosim. Tu, câtă atenţie acorzi gândurilor şi cuvintelor pe care le foloseşti?

Dacă vrei să înveţi să faci lucrurile diferit decât ai fâcut-o până acum, să foloseşti cuvintele diferit decât ai făcut-o până acum şi nu ştii cum, îti ofer mai multe detalii în cadrul conferinţei. Vino să vezi cum functionează şi cum te poate ajuta şi pe tine. Vino si testează. Ce spui?



Plecând de la faptul acceptat la ora actuală şi de medicina convenţională, cum că emoţiile negative contribuie la apariţia bolilor, tehnica Theta Healing ne ajută prin lucrul asupra convingerilor şi sentimentelor ne ajută să înlocuim emoţiile, sentimentele, gândurile şi programele care ne blochează cu unele pozitive, benefice şi care să ne aducă în armonie cu dorinţele sufletului nostru. Theta Healing e o tehnică prin care înveţi cum să rezolvi problemele lucrând cu tine însuţi. Înveţi cum să te eliberezi de stres. Înveţi cum să îţi transformi viaţa în cel mai uşor mod posibil!

14.00 - CONSTANTIN DORNEANU

TEMA: Regăsirea femeii interioare prin astrogramă, haina adecvată şi programe mentale